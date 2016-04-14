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Facebook Messenger ve WhatsApp, günlük 60 milyar mesaj sayısına ulaştı

İnternet üzerinden ücretsiz mesajlaşma ve içerik alışverişi sağlayan iletişim uygulamaları, giderek büyüyen bir ilgiye sahip. Bu uygulamalardan, günlük olarak on milyarlarca mesaj atılıyor.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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İletişim dünyasının en büyük iki mesajlaşma uygulamasına sahip olan Facebook, ayrıca bunların bir birine rakip olması açısından da ilginç bir noktada bulunuyor. Toplamda 2 milyar kullanıcı rakamına ulaşan uygulamaların, atılan mesaj sayısı da devasa boyutlara ulaştı.

Facebook tarafından yapılan açıklamada, mesajlaşma uygulamalarının günlük 60 milyar mesaj sınırını geçtiği bildirildi. Bunun büyük kısmının WhatsApp’a ait olduğu tahmin ediliyor zira Ocak 2015 tarihinde platform 30 milyar günlük mesaj rakamına ulaşmıştı.

Ayrıca Bkz. "Facebook Messenger 900 milyon aktif kullanıcıya ulaştı"

İnternet üzerinden ücretsiz mesajlaşma ve içerik alışverişi sağlayan iletişim uygulamaları, bu bakımdan büyük ilgi görüyor. Sadece bu iki platformda günlük 60 milyar mesaj atılıyor. iMessage, Telegram, LINE, Kakao Talk, Viber gibi diğer uygulamaları da hesaba katınca bu rakamın iki veya üç katına çıkacağı tahmin ediliyor.

Operatör tarafında ise global olarak günlük ortalama 20 milyar SMS işlendiği belirtiliyor. Bazı uzmanlar, SMS konseptinin gelecekte tamamen ortadan kalkacağına inanıyor ancak halen kullanıcılar tarafından rağbet görüyor ve uzun bir süre daha kullanılacağı da kesin gibi. Bununla birlikte, mesajlaşma uygulamalarının işlediği mesaj sayısı katlanarak artmaya devam edecektir.


 

http://www.phonearena.com/news/Messenger-and-WhatsApp-process-60-billion-messages-per-day_id80214 Yorum Yaz
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sevketkral 3 yıl
Normal bir durum bu facebook msn'nin tahtını aldı whatsapp'ta sms'in asıl önemli olan bu ikisinin tahtını yıkacak uygulamalar çıkacak mı?
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bkaakco 3 yıl
Messenger ve WhatsApp hem amaç olarak hem de kullanım olarak birbirine çok yakın yazılımlar. Ancak bana her zaman Messenger daha güzel gelmiştir. Nedeni WhatsApp'ın her yerde dilde olması, Messenger'ın konuşmalarda WhatsApp kadar yer almaması. Instagram da kullanmıyorum ve kısa vadede kullanma gibi bir planım da yok. O da yine aynı nedenden dolayı, hem de fotoğraf işini sevmiyorum.
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kadirirdem 3 yıl
whatsapp için normal bir durum artık kullanmayan kalmadı...
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GLaDiaTR01 3 yıl
estf
Facebook paraya para demiyordur.

Mark Zuckerberg K*çını parayla siliyordur.
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estf 3 yıl
Facebook paraya para demiyordur.
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