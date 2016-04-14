Facebook Messenger ve WhatsApp, günlük 60 milyar mesaj sayısına ulaştı

İletişim dünyasının en büyük iki mesajlaşma uygulamasına sahip olan Facebook, ayrıca bunların bir birine rakip olması açısından da ilginç bir noktada bulunuyor. Toplamda 2 milyar kullanıcı rakamına ulaşan uygulamaların, atılan mesaj sayısı da devasa boyutlara ulaştı.

Facebook tarafından yapılan açıklamada, mesajlaşma uygulamalarının günlük 60 milyar mesaj sınırını geçtiği bildirildi. Bunun büyük kısmının WhatsApp’a ait olduğu tahmin ediliyor zira Ocak 2015 tarihinde platform 30 milyar günlük mesaj rakamına ulaşmıştı.

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İnternet üzerinden ücretsiz mesajlaşma ve içerik alışverişi sağlayan iletişim uygulamaları, bu bakımdan büyük ilgi görüyor. Sadece bu iki platformda günlük 60 milyar mesaj atılıyor. iMessage, Telegram, LINE, Kakao Talk, Viber gibi diğer uygulamaları da hesaba katınca bu rakamın iki veya üç katına çıkacağı tahmin ediliyor.

Operatör tarafında ise global olarak günlük ortalama 20 milyar SMS işlendiği belirtiliyor. Bazı uzmanlar, SMS konseptinin gelecekte tamamen ortadan kalkacağına inanıyor ancak halen kullanıcılar tarafından rağbet görüyor ve uzun bir süre daha kullanılacağı da kesin gibi. Bununla birlikte, mesajlaşma uygulamalarının işlediği mesaj sayısı katlanarak artmaya devam edecektir.



