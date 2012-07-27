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OnLive, OUYA için geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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15
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bulut altyapısı üzerinden masaüstü ve taşınabilir cihazlarda konsol kalitesinde oyun oynanmasına izin veren OnLive, Android işletim sistemi konsol OUYA için de hazırlanıyor.

İki firmanın yaptığı duyuruya göre, Mart 2013 döneminde OUYA piyasaya çıktığında OnLive servisi de konsol için hazır olacak. 

OnLive genel müdürü Bruce Grove; OUYA ve OnLive ürünlerinin doğal bir uyum içindeymiş hissi verdiklerini belirtiyor.

Projeyi destekleyerek ilk parti OUYA konsollarına kavuşacak kullanıcıları, 80'den fazla yapımcının elinden çıkan popüler oyunlar karşılayacak. OUYA'da oyuna başlayan kullanıcılar, PC veya tabletlerinden oynamaya devam edebilecek. OnLive her oyun için 30 dakikalık bir deneme süresi de sunuyor.

OUYA'nın fiziksel kontrolcüsü de OnLive oyunları için biçilmiş kaftan olacak.

http://blog.onlive.com/2012/07/27/onlive-comes-to-ouya/ Yorum Yaz
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chatlaxs 7 yıl en beğenilen
İsallah buda xbox gibi 7 sene sonra ülkemize gelmez
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JoeyBane 7 yıl
creyk van
chatlaxs İsallah buda xbox gibi 7 sene sonra ülkemize gelmez
Bence bu 7 sene sonra bile ülkemize gelmez.

Eşşeğin kulağına su kaçırmayın:D
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creyk van 7 yıl
chatlaxs
İsallah buda xbox gibi 7 sene sonra ülkemize gelmez

Bence bu 7 sene sonra bile ülkemize gelmez.
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ekinulaskaraata 7 yıl
İşte şimdi süper oldu. Zaten OnLive süper çalışan bir sistem, bir de bunu ouya gibi açık konsolun içinde desteklemesi çok iyi olur. Üst sınıf konsollarla farkı kalmaz.
1 Yanıt Yanıtla
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furcin 6 yıl ekinulaskaraata
ekinulaskaraata
İşte şimdi süper oldu. Zaten OnLive süper çalışan bir sistem, bir de bunu ouya gibi açık konsolun içinde desteklemesi çok iyi olur. Üst sınıf konsollarla farkı kalmaz.

Katılıyorum ama katılmayan çok kişi var :)
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Rubisco 7 yıl
Gecikme hissi eğer çok fazla olmazsa baya bi tutabilir bu haliyle.50-60 ping ile bile rahatsız edici olabiliyor çünkü. Diğer taraftan Onlive desteği sadece Ouya'ya şeyler içerirse, Onlive Androidden daha fazlasını içerebilirse ilginç olacağı açık.
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t.baris 7 yıl
lysipe
bunu gören apple kendi kübünü yapmaya başlamış ios daki oyunları çalıştırcak ios icubeshaka yapıom xd

ondan sonra vay oyun oynatan sihirli kutunun patenti biz vay üstünde düğme olan kutunun patenti bizde diye ouya ya dava açar bizim yenmiş elma
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CooL_ROMEO 7 yıl
lysipe
bunu gören apple kendi kübünü yapmaya başlamış ios daki oyunları çalıştırcak ios icubeshaka yapıom xd

Beyninizi bu tip konulara yormayın
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AsasinoDePulgas 7 yıl
onlive Türkiyeye yakın biryere bir sunucu açsaydı çok iyi olurdu. Şuan hiç kullanılacak gibi değil.
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jovanovic 7 yıl
Niye bu kadar abartıldı anlamıyorum... Ben en başından beri takip ediyorum süreci, yeni bir şey göremedim.
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tnszfr 7 yıl
Tamamdır OUYA yeni lider olmaya hazır.
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chatlaxs 7 yıl
İsallah buda xbox gibi 7 sene sonra ülkemize gelmez
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lysipe 7 yıl
bunu gören apple kendi kübünü yapmaya başlamış ios daki oyunları çalıştırcak
ios icube
shaka yapıom xd
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