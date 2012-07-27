OnLive, OUYA için geliyor

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Bulut altyapısı üzerinden masaüstü ve taşınabilir cihazlarda konsol kalitesinde oyun oynanmasına izin veren OnLive, Android işletim sistemi konsol OUYA için de hazırlanıyor.
İki firmanın yaptığı duyuruya göre, Mart 2013 döneminde OUYA piyasaya çıktığında OnLive servisi de konsol için hazır olacak.
OnLive genel müdürü Bruce Grove; OUYA ve OnLive ürünlerinin doğal bir uyum içindeymiş hissi verdiklerini belirtiyor.
Projeyi destekleyerek ilk parti OUYA konsollarına kavuşacak kullanıcıları, 80'den fazla yapımcının elinden çıkan popüler oyunlar karşılayacak. OUYA'da oyuna başlayan kullanıcılar, PC veya tabletlerinden oynamaya devam edebilecek. OnLive her oyun için 30 dakikalık bir deneme süresi de sunuyor.
OUYA'nın fiziksel kontrolcüsü de OnLive oyunları için biçilmiş kaftan olacak.
http://blog.onlive.com/2012/07/27/onlive-comes-to-ouya/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Eşşeğin kulağına su kaçırmayın:D
Bence bu 7 sene sonra bile ülkemize gelmez.
Katılıyorum ama katılmayan çok kişi var :)
ondan sonra vay oyun oynatan sihirli kutunun patenti biz vay üstünde düğme olan kutunun patenti bizde diye ouya ya dava açar bizim yenmiş elma
Beyninizi bu tip konulara yormayın
ios icube
shaka yapıom xd
1 Misafir
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