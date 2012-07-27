OnLive, OUYA için geliyor

Bulut altyapısı üzerinden masaüstü ve taşınabilir cihazlarda konsol kalitesinde oyun oynanmasına izin veren OnLive, Android işletim sistemi konsol OUYA için de hazırlanıyor.





İki firmanın yaptığı duyuruya göre, Mart 2013 döneminde OUYA piyasaya çıktığında OnLive servisi de konsol için hazır olacak.





OnLive genel müdürü Bruce Grove; OUYA ve OnLive ürünlerinin doğal bir uyum içindeymiş hissi verdiklerini belirtiyor.





Projeyi destekleyerek ilk parti OUYA konsollarına kavuşacak kullanıcıları, 80'den fazla yapımcının elinden çıkan popüler oyunlar karşılayacak. OUYA'da oyuna başlayan kullanıcılar, PC veya tabletlerinden oynamaya devam edebilecek. OnLive her oyun için 30 dakikalık bir deneme süresi de sunuyor.





OUYA'nın fiziksel kontrolcüsü de OnLive oyunları için biçilmiş kaftan olacak.