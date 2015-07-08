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Onaylanmış profiller bu kez Tinder'a ekleniyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2b
1
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Onaylanmış profiller bu kez Tinder'a ekleniyor
Popüler partner bulma uygulamalarından Tinder bu kez onaylanmış profillere yer vermeye hazırlanıyor. Daha önce Facebook, Twitter ve Instagram gibi platformlarda gördüğümüz mavi tikli profiller bu kez Tinder'da yer alacak.
Bu profillerin anlamı ise bazı önemli kişilerin veya ünlülerin gerçek profillerini doğrulamak. Herhangi bir aldatmacanın önüne geçmek için kullanılan profiller artık Tinder'da da "önemli" kişileri göstermek için kullanılacak. Geliştiriciler bu özelliği getirmek istediklerini daha önce de dile getirmişlerdi. Şimdi ise özellik devreye girmiş durumda ancak bu profil onayına nasıl sahip olunacağı konusunda net bir bilgi paylaşılmadı. İlk izlenimler Facebook üzerinden onaylanmış profile sahip insanların Tinder platformunda da bu onaya sahip olabileceğini gösteriyor.

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