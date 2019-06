Once Upon a Time in Hollywood'un ilk uzun fragmanı yayınlandı

Sinema tarihinin en iyi yönetmenleri arasında gösterilen Quentin Tarantino, bu yaz dokuzuncu filmiyle beyaz perdeye geri dönecek. Ünlü yönetmenin yeni filmi Once Upon a Time in Hollywood için bugün ilk uzun fragman yayınlandı. İki buçuk dakika uzunluğundaki fragmanda film oldukça etkileyici görünüyor.Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood'da birçok ünlü aktör ve aktrisi bir araya getirmiş. Filmin başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt ikilisi yer alıyor. Ayrıca Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell ve Dakota Fanning gibi isimler de filmin kadrosunda bulunuyor.Once Upon a Time in Hollywood, bizleri 1969'un Los Angeles'ı ve Hollywood'unda büyüleyici bir yolculuğa çıkaracak. Leonardo DiCaprio filmde Rick Dalton isimli, artık çok da fazla kimsenin tanımadığı bir aktörü canlandırıyor. Brad Pitt'i ise Rick Dalton'un en iyi arkadaşı ve aynı zamanda dublörü olan Cliff Booth rolünde görüyoruz.Margot Robbie de 60'ların ünlü aktrislerinden olan Sharon Tate'i canlandırıyor. 1968 yılında yönetmen Roman Polanski ile evlenen Sharon Tate, 8,5 aylık hamileyken Charles Manson tarikatı tarafından evinde vahşice öldürülmüştü. Once Upon a Time in Hollywood'da bu olayın perde arkasının ele alınması bekleniyor.Once Upon a Time in Hollywood, ülkemizde 23 Ağustos'ta vizyona girecek.