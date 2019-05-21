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Once Upon a Time in Hollywood'un ilk uzun fragmanı yayınlandı

Quentin Tarantino'nun dokuzuncu filmi Once Upon a Time in Hollywood, bu yaz sinemaseverlerle buluşacak. Filmin iki buçuk dakika uzunluğundaki ilk uzun fragmanı yayınlandı.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sinema tarihinin en iyi yönetmenleri arasında gösterilen Quentin Tarantino, bu yaz dokuzuncu filmiyle beyaz perdeye geri dönecek. Ünlü yönetmenin yeni filmi Once Upon a Time in Hollywood için bugün ilk uzun fragman yayınlandı. İki buçuk dakika uzunluğundaki fragmanda film oldukça etkileyici görünüyor.


Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood'da birçok ünlü aktör ve aktrisi bir araya getirmiş. Filmin başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt ikilisi yer alıyor. Ayrıca Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell ve Dakota Fanning gibi isimler de filmin kadrosunda bulunuyor.

Once Upon a Time in Hollywood, bizleri 1969'un Los Angeles'ı ve Hollywood'unda büyüleyici bir yolculuğa çıkaracak. Leonardo DiCaprio filmde Rick Dalton isimli, artık çok da fazla kimsenin tanımadığı bir aktörü canlandırıyor. Brad Pitt'i ise Rick Dalton'un en iyi arkadaşı ve aynı zamanda dublörü olan Cliff Booth rolünde görüyoruz.

Margot Robbie de 60'ların ünlü aktrislerinden olan Sharon Tate'i canlandırıyor. 1968 yılında yönetmen Roman Polanski ile evlenen Sharon Tate, 8,5 aylık hamileyken Charles Manson tarikatı tarafından evinde vahşice öldürülmüştü. Once Upon a Time in Hollywood'da bu olayın perde arkasının ele alınması bekleniyor.

Once Upon a Time in Hollywood, ülkemizde 23 Ağustos'ta vizyona girecek.  

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GAMBIT 2 hf. en beğenilen
tarantino, nolan falan da olmasa sinemada süper kahraman filminden başka bir şey kalmayacak. bıktırdılar artık.
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MPT-76 2 hf. FEARTR
Demek ki rolünü iyi oynamış demektir, adam Leo'nun dublörü karakterini oynuyor. Gölgesi gibi olmayacakta ne olacak.
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Ohol Oula 2 hf.
Genelde böyle oyuncuların olduğu filmler beklentilerin altında kalıyor ama bakalım bu sefer nasıl olacak. Torrent'e ne zaman düşer?
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BLacKeLDiaBLo 2 hf.
Vaay yine güzel bir film bizi bekliyor. Seviyorum bu adamın filmlerini ...
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FEARTR 2 hf.
brad , leonardo nun gölgesinde mi kalmış sanki ?
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MPT-76 2 hf. FEARTR
Demek ki rolünü iyi oynamış demektir, adam Leo'nun dublörü karakterini oynuyor. Gölgesi gibi olmayacakta ne olacak.
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r0ket 2 hf.
herşeyi boşverin olm. fragmanda bruce lee yi mi gördüm ben?!?!?!?!?
OHAAAAAAAAAAA
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TearsForFears 2 hf.
Kadro şampiyonlar ligi
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GAMBIT 2 hf. en beğenilen
tarantino, nolan falan da olmasa sinemada süper kahraman filminden başka bir şey kalmayacak. bıktırdılar artık.
1 Yanıt Yanıtla +27
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The Balance 2 hf. GAMBIT
Belki de siz takip etmiyorsunuz. Her zamanın kendine göre "süper kahraman" filmleri oluyor. Bugün Marvel geçen dönemlerde ise Star Wars ne fark eder ki? Sinema sektörü ne zaman çok müthişti? MCU gelince mi tamamen çöp oldu?
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