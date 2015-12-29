Önde gelen teknoloji yazarları CES 2016'da buluşacak

Tüm dünyadan yenilikçi teknolojileri ve girişimcileri bir araya getirecek olan CES'in bu yılki ayağı 6 - 9 Ocak 2016 tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek. Consumer Technology Association (CTA) tarafından düzenlenecek CES 2016'da, geleneksel Gary's Book Club etkinliğinin üçüncüsü düzenlenecek.

Teknoloji veya yeniliğin farklı alanlarını inceleyen yeni kitaplar hakkında farkındalık yaratmak isteyen Gary's Book Club'da, önde gelen teknoloji yazarları katılımcılarla buluşacak. Barnes & Noble sponsorluğunda düzenlenecek olan etkinlikte, 10 seçkin teknoloji yazarı, kitapları hakkında konuşacak ve görüşlerini paylaşacak. LVCC Grand Lobby'de düzenlenecek etkinliğe katılan ziyaretçiler, yazarlarla tanışma ve kitaplarını imzalatma şansı yakalayacak.

Gary's Book Club hakkında açıklamalarda bulunan Consumer Technology Association CEO'su Gary Shapiro, kitap kulübü sayesinde CES 2016 ziyaretçilerinin önde gelen teknoloji yazarlarıyla tanışma şansı yakalayacağını belirtti. Etkinlik için katılımcıları özenle seçtiklerini söyleyen Shapiro, bu yazarların iş ve teknoloji dünyası hakkındaki görüşlerini paylaşarak, teknoloji dünyasında yaşanan yenilikler hakkında önemli tespitlerde bulunabileceklerini ifade etti. CES 2016'da Gary's Book Club'a katılacak teknoloji yazarları hakkında detaylı bilgi CESweb.org/BookClub adresinde bulunabilir.