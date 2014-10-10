One M8 Eye yeniden ortaya çıktı





8 Ekim etkinliğinde HTC'nin tanıtmasını en çok beklediğimiz ürün olan One M8 Eye adlı 13MP çözünürlükte ön kameralı akıllı telefon ortaya çıkmasa da halen haberler gelmeye devam ediyor.





Model HTC'nin Çin sayfasında ortaya çıktı ve 15 Ekim tarihinde piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Donanım olarak One M8 modelinden bir farkı olmayan One M8 Eye kamera kısmında farklılaşıyor.





Orijinal modelde yer alan 4 Ultrapixel sensör yeni modelde 13MP çözünürlüğe dönüşmüş durumda. Ultrapixel sensör düşük ışıkta daha kaliteli çekimler yapmasına rağmen, rakiplerine göre daha az detaya yer veriyordu. Bu bakımdan kullanıcılar tarafından eleştiriliyordu.





Modeldeki diğer bir fark da ön kısımda yer alan 13MP çözünürlüğündeki kamera. Desire Eye modelinden farklı olarak ön kısımda geniş açı mevcut değil ve LED flaş da yok. HTC'nin bu modelde daha çok arka kameraya odaklandığı anlaşılıyor.





Modelin fiyat seviyesi yaklaşık 650$ olarak belirlenmiş. Ancak model One E8 gibi şimdilik sadece Çin'de piyasaya sürülecek. Daha sonra ise Hindistan'da satışa sunulacağı belirtiliyor.

http://www.androidauthority.com/one-m8-eye-specs-price-535776/