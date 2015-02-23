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One M9 Plus modeline ait olduğu iddia edilen duvar kağıtları 2K çözünürlüğü doğruluyor

Daha önce HTC One M9 modelinin duvar kağıdının sızdırıldığını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Sızdırılan ekran görüntülerinin en önemli özelliği cihazların ekran çözünürlükleri hakkında ipucu ver
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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One M9 Plus modeline ait olduğu iddia edilen duvar kağıtları 2K çözünürlüğü doğruluyor

 *Görselde HTC One Max modeli kullanılmıştır.
Daha önce HTC One M9 modelinin duvar kağıdının sızdırıldığını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Sızdırılan ekran görüntülerinin en önemli özelliği cihazların ekran çözünürlükleri hakkında ipucu vermesiydi. HTC'nin 1 Mart'ta ki Mobil Dünya Kongresi'nde yeni modelleriyle Sense 7.0 arayüzüne geçiş yapacağı biliniyordu. Bu yeni arayüzün tüm yeni cihazlarda görülecek olması da cihazların aynı duvar kağıdı kataloğuna sahip olması anlamına gelebilir.
Bu kez sızdırılan 2K çözünürlükteki duvar kağıtlarının ise One M9 Plus modeline ait olduğu iddia ediliyor. Daha önce HTC'nin de hakkında ipucu verdiği büyük ekran ile gelmesi beklenen cihazın haberini bu bağlantıda sizlere ulaştırmıştık. Yeni sızıntıda tüm duvar kağıtları paylaşılırken One M9 Plus modeline ait olduğu iddia edildi. Bu iddiayı güçlendiren şey ise bu kez fotoğrafların 2K çözünürlük ile gelmesi.
5.5 inç ekran boyutuyla gelmesi beklenen cihazda 2K çözünürlük dışında 3 GB sistem belleği ve Snapdragon 810 işlemci gibi bileşenler bekleniyor. 

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doctor_bey 4 yıl
Çözünürlük manyakları için biçilmiş kaftan
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mad_sho 4 yıl
Acayip birseymis ya.
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Mickcasey 4 yıl
YouTube'da "HTC One M9 Commericals - Mirror" videosunu izleyin - HTC One M9 Commericals - Mirror: youtu.be/...
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bestofMd 4 yıl
FHD iyiydi ya. Aslında 720p bile yeterli ama işte rekabet etmek için saçma bir teknoloji yarışına giriyorlar. Yani 480x800 ekranlı androidlerin olduğu vakitler aman bu ne böyle diyor muyduk? Büyüteçle bakmıyoruz sonuçta.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
muhtemelen 810 u kullanacak 2 k için işlemcinin yeterli olduğuna dair haberler vardı. full hd olması daha uygun olur. ekranın kasaya oranı nedir onu görmek gerek.
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Master_Evil 4 yıl
duvar kağıtlarının niçin sızdırıldığı belli oldu
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1BilimAdamı 4 yıl
2k aşığı olan bu üst modeli alır artık ama
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Sucuklu Pizza 4 yıl
FHD iyiydi ya. Aslında 720p bile yeterli ama işte rekabet etmek için saçma bir teknoloji yarışına giriyorlar. Yani 480x800 ekranlı androidlerin olduğu vakitler aman bu ne böyle diyor muyduk? Büyüteçle bakmıyoruz sonuçta.
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Nz9 4 yıl
Full hd olucak diye haber yapıldığında HTC yi ezenler gelsin şimdi bakalım ne kusur bulacaklar :)
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QuickPlay 4 yıl Nz9
Nz9

Full hd olucak diye haber yapıldığında HTC yi ezenler gelsin şimdi bakalım ne kusur bulacaklar :)

full hd olucağını duyulduğunda sevinmişti herkes ayrıca bu plus modeli 2k ekranı plusa koymak gayet akıllıca.
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0MG90 4 yıl
Güzelmiş
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