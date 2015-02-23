One M9 Plus modeline ait olduğu iddia edilen duvar kağıtları 2K çözünürlüğü doğruluyor

*Görselde HTC One Max modeli kullanılmıştır.
Daha önce HTC One M9 modelinin duvar kağıdının sızdırıldığını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Sızdırılan ekran görüntülerinin en önemli özelliği cihazların ekran çözünürlükleri hakkında ipucu vermesiydi. HTC'nin 1 Mart'ta ki Mobil Dünya Kongresi'nde yeni modelleriyle Sense 7.0 arayüzüne geçiş yapacağı biliniyordu. Bu yeni arayüzün tüm yeni cihazlarda görülecek olması da cihazların aynı duvar kağıdı kataloğuna sahip olması anlamına gelebilir.
Bu kez sızdırılan 2K çözünürlükteki duvar kağıtlarının ise One M9 Plus modeline ait olduğu iddia ediliyor. Daha önce HTC'nin de hakkında ipucu verdiği büyük ekran ile gelmesi beklenen cihazın haberini bu bağlantıda sizlere ulaştırmıştık. Yeni sızıntıda tüm duvar kağıtları paylaşılırken One M9 Plus modeline ait olduğu iddia edildi. Bu iddiayı güçlendiren şey ise bu kez fotoğrafların 2K çözünürlük ile gelmesi.
5.5 inç ekran boyutuyla gelmesi beklenen cihazda 2K çözünürlük dışında 3 GB sistem belleği ve Snapdragon 810 işlemci gibi bileşenler bekleniyor.
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full hd olucağını duyulduğunda sevinmişti herkes ayrıca bu plus modeli 2k ekranı plusa koymak gayet akıllıca.