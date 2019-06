One M9 Plus modeline ait olduğu iddia edilen duvar kağıtları 2K çözünürlüğü doğruluyor

*Görselde HTC One Max modeli kullanılmıştır.

Bu kez sızdırılan 2K çözünürlükteki duvar kağıtlarının ise One M9 Plus modeline ait olduğu iddia ediliyor. Daha önce HTC'nin de hakkında ipucu verdiği büyük ekran ile gelmesi beklenen cihazın haberini bu bağlantıda sizlere ulaştırmıştık. Yeni sızıntıda tüm duvar kağıtları paylaşılırken One M9 Plus modeline ait olduğu iddia edildi. Bu iddiayı güçlendiren şey ise bu kez fotoğrafların 2K çözünürlük ile gelmesi.