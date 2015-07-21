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One Plus 2'nin Galaxy S6 ve iPhone 6 ile karşılaştırmalı fotoğraf örnekleri yayınlandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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One Plus 2'nin Galaxy S6 ve iPhone 6 ile karşılaştırmalı fotoğraf örnekleri yayınlandı
 
Oneplus One telefonu geçtiğimiz yıl piyasaya çıkmış ve sunduğu fiyat/performans oranıyla amiral gemisi telefonların korkulu rüyası olmuştu. Amiral gemisi modeller ile aynı donanımı neredeyse yarı fiyata sunan cihaz, devam modeli Oneplus 2 için de büyük bir beklenti oluşturdu.
Takip edemeyen kullanıcılarımız için geçtiğimiz dönemde OnePlus 2 ile ilgili yaşanan bazı gelişmeleri hatırlatmakta da fayda var. Bir süre önce cihazın fiyatının 450 dolar altında olacağı belirtilirken, bu açıklama ile birlikte genel beklenti fiyatın en kötü ihtimal olan 449$ olacağı yönünde. Zaten OnePlus CEO'su Pete Lau da daha önce düşük kâr marjının şirketi zarara uğrattığı, bu nedenle agresif fiyat politikasının çok fazla sürdürülebilir olmadığını belirten bazı açıklamalar yapmıştı.
Bunun yanında cihazın teknik özellikleri de sızıntılar ile birlikte şekillenirken 5.7-inç büyüklüğünde ve 2K çözünürlüğünde ekran, Qualcomm'un Snapdragon 810 v2.1 işlemcisi, 3GB ya da 4GB LPDDR4 RAM şimdilik öngörülen teknik özellikler.
Tüm bunlar dışında cihazın en çok merak edilen bir diğer özelliği ise kamera yetenekleri. Şirket yöneticisinin bugün OnePlus forumunda paylaştığı fotoğraflar ise bu konuya ışık tutuyor. Fotoğrafların en çok satan amiral gemisi modeller Galaxy S6 ve iPhone 6 ile karşılaştırmalı olarak yayınlanması OnePlus 2 modelinin bu konuda iddialı olacağının da habercisi. 
Makro çekimlerde (ilk 4 fotoğraf) Galaxy S6 ile kıyaslanan model gece çekimlerinde(son 4 fotoğraf) ise iPhone 6'ya kafa tutuyor. Aşağıdaki galeride yer alan fotoğraflarda OnePlus'a ait fotoğrafların solda, diğer iki modele yer alan fotoğrafların ise sağda bulunduğunu belirtelim.

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fatihcanery 4 yıl en beğenilen
saçma sapan bir karşılaştırma ,insan resimlerin altına yazar hangi model olduğu sizin yazılarınıza bakıp bakıp resme mi bakalım..
1 Yanıt Yanıtla +8
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meego 4 yıl
koskaca donanım haber, haberin altına direk koyamıyormu şu fotoları... İlla galeriyemi girmek lazım
1 Yanıt Yanıtla +5
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Her isi ters giden adam 4 yıl
Asus zf 2 de böyle karsılastırma yapıyordu , ne oldu : pert :)
1 Yanıt Yanıtla +4
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ardicli2000 4 yıl
Makro çekimlerde özellikle Lamy kalem çekiminde iPhone un odak noktası daha uzak. Diğerleri için de benzer durumun olup olmadığını bilemiyoruz. Bence yanıltıcı test olmuş. Taraflı demiyorum ancak yanıltıcı. Yanlış da anlaşılmasın OPO kullanıcısıyım.
Ancak, gece çekimlerinde crop örneği verilmemesi de beni bir nebze olsun destekler bir durum.
Kaldı ki MEsut Çevik de Erdi Özüağ da iPhone un artık kamera konusunda S6 G4 gibi modellerin gerisinde kaldığını belirtmişti. OPT yi S6 ya da G4 ile karşılaştırmak daha doğru olacaktır. iPhone u geçmesi pek bir anlam ifade etmez.
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teknokaptan 4 yıl
incelemesini ciktiktan 1 ay icinde ins yapicam 28 agustosa yetisirsede gelirken getiricem isteyen olursa bana ulassin
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darkmehmet 4 yıl
Hocam birde mobile versiyonda galerideki resimlerin kalitesini de arttırsanız çok makbule geçer
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farazicosmos 4 yıl
bir yanda 13 mp lik sensör diğer tarafta 16 mp lik sony f 1.9 lense sahip samsung hadi ıphone daki 8 mp li geçer ama samsung oldukça başarılıyken bu karşılaştırma çok saçma olmuş ve hileli olduğu o kadar belli ki.
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kırmızı panda 4 yıl
Açıkçası pek güvenemiyorum. Reele gelince iş değişiyor genelde. Bakalım, göreceğiz.
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kadirirdem 4 yıl
bunların gerçegi yansıttıgını sanmıyorum s6 böyel çekmiyor özellikle makroda çok iyi s6 zannetmiyorum s6 ya ait oldugunu fotolarda oynamada olabilir ayrıca zenfon2 dede bu tarz şeyler vardı noldu sonuç hüsran s6 nın yanından bile geçemiyor...
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axiprens 4 yıl
Gerçek hayatta böyle olacağını düşünmüyorum... Samsung ve apple ın kamera yazılımları oldukça iyi tabi birde buna g4 ile lg eklendi.... Bu firmaların üst seviye telefonlarını kullanıyosanız, başka telefonların kamerasıyla pek ilgilenmezsiniz, ve de üzülmezsiniz....
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tugares 4 yıl
Eğer böyleyse gayet başarılı :)
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meego 4 yıl
koskaca donanım haber, haberin altına direk koyamıyormu şu fotoları... İlla galeriyemi girmek lazım
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Okisht 4 yıl meego
Haberin altındaki fotoğraflardan bazıları oldukça büyük, hem donanım haber'i mobilden takip eden kullanıcıların verilerini onların bilinci dışında harcamamak hem de haber düzenini bozmamak için bu tarz 3-4 fotoğraftan fazla görsel bulunan haberlerde galeri yapmak daha uygun oluyor. Galeri sayfası hakkında bir eleştiriniz varsa o konuda bu günlerde çalışmalar var eklemek istediğiniz şeyler olursa yazılım ekibine iletebilirim
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darkdiva 4 yıl
Gece çekimlerinde neden Iphone 6 ile karşılaştırmış da S6 ile karşılaştırmamış :)
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fatihcanery 4 yıl en beğenilen
saçma sapan bir karşılaştırma ,insan resimlerin altına yazar hangi model olduğu sizin yazılarınıza bakıp bakıp resme mi bakalım..
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Okisht 4 yıl fatihcanery
Galeri arayüzüne eklemeye çalışayım
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