One Plus 2'nin Galaxy S6 ve iPhone 6 ile karşılaştırmalı fotoğraf örnekleri yayınlandı

Oneplus One telefonu geçtiğimiz yıl piyasaya çıkmış ve sunduğu fiyat/performans oranıyla amiral gemisi telefonların korkulu rüyası olmuştu. Amiral gemisi modeller ile aynı donanımı neredeyse yarı fiyata sunan cihaz, devam modeli Oneplus 2 için de büyük bir beklenti oluşturdu.

Takip edemeyen kullanıcılarımız için geçtiğimiz dönemde OnePlus 2 ile ilgili yaşanan bazı gelişmeleri hatırlatmakta da fayda var. Bir süre önce cihazın fiyatının 450 dolar altında olacağı belirtilirken, bu açıklama ile birlikte genel beklenti fiyatın en kötü ihtimal olan 449$ olacağı yönünde. Zaten OnePlus CEO'su Pete Lau da daha önce düşük kâr marjının şirketi zarara uğrattığı, bu nedenle agresif fiyat politikasının çok fazla sürdürülebilir olmadığını belirten bazı açıklamalar yapmıştı.

Bunun yanında cihazın teknik özellikleri de sızıntılar ile birlikte şekillenirken 5.7-inç büyüklüğünde ve 2K çözünürlüğünde ekran, Qualcomm'un Snapdragon 810 v2.1 işlemcisi, 3GB ya da 4GB LPDDR4 RAM şimdilik öngörülen teknik özellikler.

Tüm bunlar dışında cihazın en çok merak edilen bir diğer özelliği ise kamera yetenekleri. Şirket yöneticisinin bugün OnePlus forumunda paylaştığı fotoğraflar ise bu konuya ışık tutuyor. Fotoğrafların en çok satan amiral gemisi modeller Galaxy S6 ve iPhone 6 ile karşılaştırmalı olarak yayınlanması OnePlus 2 modelinin bu konuda iddialı olacağının da habercisi.

Makro çekimlerde (ilk 4 fotoğraf) Galaxy S6 ile kıyaslanan model gece çekimlerinde(son 4 fotoğraf) ise iPhone 6'ya kafa tutuyor. Aşağıdaki galeride yer alan fotoğraflarda OnePlus'a ait fotoğrafların solda, diğer iki modele yer alan fotoğrafların ise sağda bulunduğunu belirtelim.