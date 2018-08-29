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OneDrive'a depolanan ses, video ve görsellerin içeriği yapay zeka ile taranabilecek

Microsoft, çevrimiçi dosya depolama hizmeti olan OneDrive'ı daha çekici bir hale getirmek istiyor. Artık ses, video ve görsellerin içeriğinde arama yapılabilecek. Gelişmenin detayları haberimizde.
8 ay
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Yazılım devi Microsoft'un çevrimiçi dosya depolama ve paylaşma servisi olan OneDrive' yapay zeka destekli (AI) arama özelliği geliyor. Bundan böyle ses, video ve görsel dosyalarınızın içeriğinde tarama yaparak aradığınız bilgiye kolayca ulaşabileceksiniz.

İstediğiniz videoyu kolayca bulabileceksiniz

Bulut depolama alanınızı doldurmaya başladığınızda, bazı dosyaları özel olarak isimlendirmezseniz, bulmanız bir hayli zor olabilir. OneDrive'ın yeni özelliği tam da bu durumda devreye girerek ses, video ve görsel dosyalarda istediğiniz metni tarayabiliyor. Örneğin artık bir video dosyasında geçen bir kelimeyi aramak için videoları teker teker izlemenize gerek kalmayacak.
Yapay zeka destekli görsel aramaları ise biraz farklı çalışacak. Bu dosyalarda ses olmadığı için Microsoft'un yapay zekası kelimeleri algılamaya çalışacak. Örneğin kısa bir süre önce bir restoranı ziyaret ettiniz ve faturasını OneDrive hesabınıza attınız. Bulmak için restoranla veya siparişinizle ilgili kelime giriyorsunuz ve sistem o kelimeyi görsellerle eşleştirerek istediğiniz görüntü dosyasını bulmanızı sağlıyor.
Kullanıcılara inanılmaz kolaylıklar sağlayacak bu yapay zeka destekli arama sisteminin ne zaman aktif duruma geleceği konusunda ise Microsoft henüz net bir tarih vermiş değil.

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2018/08/28/microsoft-365-is-the-smartest-place-to-store-your-content/ Yorum Yaz
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edo 8 ay
Bir teknoloji sitesinde işin güzel/fayda sağlayadcak tarafları ile birlikte, bilgilerimizin nasıl analiz edilerek profiling yapıldığı/yapıabileceği kısmıyla ilgili de bir bilgi paylaşımı olması gerekir.
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efendy84 8 ay
Fotoğraflardaki yazıyı tanıma özelliği zaten yaklaşık 2 senedir var. Video ve ses dosyalarındaki kelimeleri tanıyıp, armaa sonuçlarında göstermesi ilginç olacak.
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yeniseyy 8 ay
He he bizi dinlemeleri bizim yararımıza. Ya biz de tam bunun eksikliğini hissediyorduk.
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