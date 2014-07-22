Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OneDrive'ın WP uygulaması yeni özelliklerle güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
226
1
4
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
OneDrive'ın WP uygulaması yeni özelliklerle güncellendi
Microsoft'un popüler bulut depolama servisi OneDrive, Windows Phone tarafında yeni özelliklerle güncellendi.

Depolanan dosyalara her noktadan erişim için oldukça iyi bir alternatif oluşturan ve yayınlanan son güncellemesiyle telefona dosya indirme ile bu dosyaları istenilen noktaya kaydetme desteğine kavuşan OneDrive, ayrıca yeni indirme / karşıya yükleme sayfasıyla geliyor, kişilerle dosya paylaşma noktasında geliştirilmeler alıyor ve performans geliştirmeleri kazanıyor.

Ücretsiz olarak sunulan OneDrive uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://m.wpcentral.com/onedrive-update-windows-phone-download-location-choice-progress-page-and-more Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
307kd 5 yıl
Windows ile entegre çalışması bir adım öne çıkarıyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jporta 5 yıl
dropbox
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktayakgoz 5 yıl
Google drive mı iyi bu mu iyi ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
santhora 5 yıl oktayakgoz
oktayakgoz
Google drive mı iyi bu mu iyi ?

Onedrive daha iyi fakat google drive da gönül rahatlığı ile kullanabilirsin. Dropbox tarzı diğer servislerin yarın ne olacağı belli olmaz. En azından önemli dosyalar için onlara hiç bulaşma bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl TP-LINK Archer C7 Router Video İnceleme 5 yıl Samsung Gear Fit video inceleme "Hem akıllı saat hem spor bilekliği bir arada" 5 yıl Turkcell T50 video inceleme 5 yıl Vodafone Red, Sony Xperia Z2'yi İnceledi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Samsung Galaxy Note 10'un tasarımını
DonanımHaber
Samsung 6G çalışmalarına başladı
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim