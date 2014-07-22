OneDrive'ın WP uygulaması yeni özelliklerle güncellendi

Microsoft'un popüler bulut depolama servisi OneDrive, Windows Phone tarafında yeni özelliklerle güncellendi.





Depolanan dosyalara her noktadan erişim için oldukça iyi bir alternatif oluşturan ve yayınlanan son güncellemesiyle telefona dosya indirme ile bu dosyaları istenilen noktaya kaydetme desteğine kavuşan OneDrive, ayrıca yeni indirme / karşıya yükleme sayfasıyla geliyor, kişilerle dosya paylaşma noktasında geliştirilmeler alıyor ve performans geliştirmeleri kazanıyor.





Ücretsiz olarak sunulan OneDrive uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://m.wpcentral.com/onedrive-update-windows-phone-download-location-choice-progress-page-and-more