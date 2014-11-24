OnePlus 2 sürpriz özelliklerle gelecek





Bu yılın en çok konuşulan akıllı telefon modelleri arasında yer alan ancak sadece 500 bin şanslı insanın eline ulaşabilen OnePlus One için bir devam modelinin hazırlandığı duyurulmuştu. Model ile ilgili yeni ayrıntılar paylaşıldı.





OnePlus 2 şeklinde isimlendirilmesi beklenen yeni akıllı telefonun daha özelleştirilebilir bir yapıda olacağı belirtiliyor. Farklı malzemelerden üretilen StyleSwap arka kapaklarının sayısı yeni model ile birlikte artırılacak ve yeni model satışa çıktığında kapaklar da hazır olacak. Kapakların ahşap, kot kumaşı ve Kevlar gibi malzemelerden üretileceği belirtiliyor.





OnePlus 2 ek olarak rakip amiral gemi modellerinden daha düşük bir fiyata sahip olacak ve tahminen 500$ seviyelerinde seyredecek. OnePlus'un kar marjını biraz daha düşük tutacağı tahmin ediliyor.





Model ile ilgili son bilgi ise donanım tarafında sürprizler ile geleceği. Bu sürprizlerin ne olacağı konusunda kesin detaylar yok ancak işlemci veya RAM gibi bileşenlerde yükseltmeler buna dahil olabilir.





Yeni OnePlus ile ilgili en önemli yenilik şüphesiz modelin daha yaygın bir satış ağı ile desteklenmesi olacaktır. Zira OnePlus One halen daha kısım kısım ön siparişe sunuluyor ve halen geniş bir tüketici kitlesine ulaşabilmiş değil.

http://venturebeat.com/2014/11/23/here-are-some-new-details-on-the-sequel-to-the-hottest-android-phone-of-the-year/