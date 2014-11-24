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OnePlus 2 sürpriz özelliklerle gelecek

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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OnePlus 2 sürpriz özelliklerle gelecek

Bu yılın en çok konuşulan akıllı telefon modelleri arasında yer alan ancak sadece 500 bin şanslı insanın eline ulaşabilen OnePlus One için bir devam modelinin hazırlandığı duyurulmuştu. Model ile ilgili yeni ayrıntılar paylaşıldı.

OnePlus 2 şeklinde isimlendirilmesi beklenen yeni akıllı telefonun daha özelleştirilebilir bir yapıda olacağı belirtiliyor. Farklı malzemelerden üretilen StyleSwap arka kapaklarının sayısı yeni model ile birlikte artırılacak ve yeni model satışa çıktığında kapaklar da hazır olacak. Kapakların ahşap, kot kumaşı ve Kevlar gibi malzemelerden üretileceği belirtiliyor. 

OnePlus 2 ek olarak rakip amiral gemi modellerinden daha düşük bir fiyata sahip olacak ve tahminen 500$ seviyelerinde seyredecek. OnePlus'un kar marjını biraz daha düşük tutacağı tahmin ediliyor. 

Model ile ilgili son bilgi ise donanım tarafında sürprizler ile geleceği. Bu sürprizlerin ne olacağı konusunda kesin detaylar yok ancak işlemci veya RAM gibi bileşenlerde yükseltmeler buna dahil olabilir. 

Yeni OnePlus ile ilgili en önemli yenilik şüphesiz modelin daha yaygın bir satış ağı ile desteklenmesi olacaktır. Zira OnePlus One halen daha kısım kısım ön siparişe sunuluyor ve halen geniş bir tüketici kitlesine ulaşabilmiş değil.  

http://venturebeat.com/2014/11/23/here-are-some-new-details-on-the-sequel-to-the-hottest-android-phone-of-the-year/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
bende var one plus one 64 gb versiyonu
artıları sunlar: 3Gb ram + 64Gb (56) data , 4G lte
monoblok gövde. 5,5 " ekran JDI yapımı samsung note 3 - note 4 arası
parlaklık sunuyor... amoledlerle cekisiyor yani...
CM var ki skinleri sevenler için iyi
ama eksileri :
pil değişmiyo... eger ilk siparis veren 100 K kişidenseniz ekran klavyesinde
basmadığınız bazı tuşlar devreye kendiliğinden (yazı yazarken) giriyor. can sıkıcı bi durum ön kamera 5 mp iyi arka kamera 13 mp ama ois yok bazen ghost
yapıyo yani çektiğin resmin içinde yavas hareket eder gibi bazı odaklama
problemleri var. ama genelde kamera idare eder...
performans iyi tüm 3d oyunları oynatır. fakat 4 core birden acarsanız kameranın
kenarlarındaki metal kaplama elinizi yakabilir. ciddi anlamda söylüyorum...
gövde mono blok plastik ama kamera cercevesi metal ve işlemci hemen kameranın üzerinde olduğu için kamera metali heat sink vazifesi görüyo oda direk elinizle temas edebilecek ortalık bir yerde. ses performansı kötü gercekten iyi demek isterdim maalesef hoparlorler cift ama mono gibi ses veriyo. kulaklık takıncada baslarda cızırtı oluyor ve 3d ses efektleri çalışmıyor derinlik falan..
genelde görüntü iyi ama ses yok dedirtecek cinsten...
her seye ragmen ileriki versiyonlarında düzeleceğini umuyorum zaten 2. si cıkınca onuda alıcam benimkisi sırf "geek" lik . Türkiyede 100-200 meraklı kişide olan bi telefonu masa üstüne koyunca biraz hava yapmış oluyoruz...
:)
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teknokaptan 5 yıl
hele bi ciksin bakicaz gorucez.
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damn2u 5 yıl
Bu tip ürünlerin fiyatı 400 doları aştığı an amacı değişiyor. Çıkış amaçları neydi, şimdi ki hedefleri ne oldu diye düşünüyor insan.
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Emre Kocakaya 5 yıl
One + Moskovada 450$ satiliyor,hemde her yerde..
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MMistanbul 5 yıl
Yine ucuz olacaktır. 500 dolar olacağını hiç sanmam. Ki 500 dolar olursa da alırım. Çünkü gerçekten çok iyi.
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Roark 5 yıl
Servisi olmayan telefona 500 dolar verilmez. Bir de bunun kayıt kuyut vergi masrafı derken zaten 2.000 tl olacak. boş beleş işler.
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Uacellat_62 5 yıl
500$ dan girerse fazla tutmaz bu telefon
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Inque 5 yıl
Hafıza 64GB olduktan sonra SD karta zaten gerek yok.
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General. 5 yıl
Bize gelmeyeceği için altın olsa ne fark eder.
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semih22 5 yıl
OnePlus 1için bugün davetiye geldi bana Türkiye'ye satış yok.nasıl olacak bu iş anlamadım neyse artık OnePlus 2 yi beklerim bende artık.
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Billy The Kid 5 yıl
şu saçma satış stratejisinden vazgeçerseler belki o zaman Xiaomi yada Lenovo gibi adını daha fazla duyurabilir ve daha fazla satış rakamına ulaşabilirler...
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m.can123 5 yıl
500 $ olursa insanlar yine bildikleri daha guvenilir markalara yonelir. Bakiniz lg de bile lg2 delice un yapmasina ragmen g3 un fiyat politikasi yuzunden bircok g2 kullanicisi ne kadar memnun olsada g3 almadi vede tavsiye etmedi ;)
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nobu 5 yıl
4gb ram- sd810 -16mp arka 5 mp on -5.5 inç 1080p- 64gb- sd kart stabil yazılım yeterli ama ilk telofonun ünvanını koruyabilir mi bilmiyorum fiyat artmış gibi
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