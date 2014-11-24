OnePlus 2 sürpriz özelliklerle gelecek

Haber Editörü
Bu yılın en çok konuşulan akıllı telefon modelleri arasında yer alan ancak sadece 500 bin şanslı insanın eline ulaşabilen OnePlus One için bir devam modelinin hazırlandığı duyurulmuştu. Model ile ilgili yeni ayrıntılar paylaşıldı.
OnePlus 2 şeklinde isimlendirilmesi beklenen yeni akıllı telefonun daha özelleştirilebilir bir yapıda olacağı belirtiliyor. Farklı malzemelerden üretilen StyleSwap arka kapaklarının sayısı yeni model ile birlikte artırılacak ve yeni model satışa çıktığında kapaklar da hazır olacak. Kapakların ahşap, kot kumaşı ve Kevlar gibi malzemelerden üretileceği belirtiliyor.
OnePlus 2 ek olarak rakip amiral gemi modellerinden daha düşük bir fiyata sahip olacak ve tahminen 500$ seviyelerinde seyredecek. OnePlus'un kar marjını biraz daha düşük tutacağı tahmin ediliyor.
Model ile ilgili son bilgi ise donanım tarafında sürprizler ile geleceği. Bu sürprizlerin ne olacağı konusunda kesin detaylar yok ancak işlemci veya RAM gibi bileşenlerde yükseltmeler buna dahil olabilir.
Yeni OnePlus ile ilgili en önemli yenilik şüphesiz modelin daha yaygın bir satış ağı ile desteklenmesi olacaktır. Zira OnePlus One halen daha kısım kısım ön siparişe sunuluyor ve halen geniş bir tüketici kitlesine ulaşabilmiş değil.
http://venturebeat.com/2014/11/23/here-are-some-new-details-on-the-sequel-to-the-hottest-android-phone-of-the-year/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
artıları sunlar: 3Gb ram + 64Gb (56) data , 4G lte
monoblok gövde. 5,5 " ekran JDI yapımı samsung note 3 - note 4 arası
parlaklık sunuyor... amoledlerle cekisiyor yani...
CM var ki skinleri sevenler için iyi
ama eksileri :
pil değişmiyo... eger ilk siparis veren 100 K kişidenseniz ekran klavyesinde
basmadığınız bazı tuşlar devreye kendiliğinden (yazı yazarken) giriyor. can sıkıcı bi durum ön kamera 5 mp iyi arka kamera 13 mp ama ois yok bazen ghost
yapıyo yani çektiğin resmin içinde yavas hareket eder gibi bazı odaklama
problemleri var. ama genelde kamera idare eder...
performans iyi tüm 3d oyunları oynatır. fakat 4 core birden acarsanız kameranın
kenarlarındaki metal kaplama elinizi yakabilir. ciddi anlamda söylüyorum...
gövde mono blok plastik ama kamera cercevesi metal ve işlemci hemen kameranın üzerinde olduğu için kamera metali heat sink vazifesi görüyo oda direk elinizle temas edebilecek ortalık bir yerde. ses performansı kötü gercekten iyi demek isterdim maalesef hoparlorler cift ama mono gibi ses veriyo. kulaklık takıncada baslarda cızırtı oluyor ve 3d ses efektleri çalışmıyor derinlik falan..
genelde görüntü iyi ama ses yok dedirtecek cinsten...
her seye ragmen ileriki versiyonlarında düzeleceğini umuyorum zaten 2. si cıkınca onuda alıcam benimkisi sırf "geek" lik . Türkiyede 100-200 meraklı kişide olan bi telefonu masa üstüne koyunca biraz hava yapmış oluyoruz...
:)