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OnePlus 2'nin ilk sevkiyatı 64 saniyede tükendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,3b
1
30
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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OnePlus 2'nin ilk sevkiyatı 64 saniyede tükendi
 
OnePlus'ın yeni modeli hem fiyatı hem de donanımıyla çıktığı günden beri konuşuluyor. Ancak davetiye sistemi ile satılan bu akıllı telefona ulaşmak pek de mümkün değil gibi. Geçtiğimiz günlerde davetiye sırası da 1 milyonu aşmıştı ancak şirketin kurucusu Pete Lau davetiye kazanmanın ve telefona ulaşmanın ilk modele göre daha kolay olacağını açıklamıştı.
Bunun yanında OnePlus 2 kendi vatanı Çin'de davetiye sistemi kullanılmadan satın alınabiliyor. Satış için ülkede oldukça yaygın olan çevrim içi mağaza yöntemi kullanılırken OnePlus'da yeni modelini kendi online mağazası üzerinden satışa sundu. 30 bin adetlik ilk partiye yine ilgi büyük oldu ve stoklar 64 saniyede tükendi. İkinci parti için 11 Ağustos tarihi verilirken bu tarihte muhtemelen satış bir dakikadan daha uzun sürecektir.
Çin içinde OnePlus 2 satın almak isteyen tüketiciler 2000 Çin Yuanı (yaklaşık 890 TL) ödeme yapıyorlar. Ekstra 100 Yuan (45 TL) ödeyen kullanıcılar ise özel arka kapaklar satın alabilirken 4GB RAM / 64 GB depolama seçeneği için ise fazladan 400 Yuan (180 TL) ödemek gerekiyor.
OnePlus'ın davetiye sistemi ile satılması konusunda ne düşünüyorsunuz? Buna sebep olan şey sizce hala sınırlı üretim mi? yoksa telefona ulaşmanın zor olmasını sağlamak mı? 

http://www.gsmarena.com/gone_in_64_seconds_30000_oneplus_2_units_sold_out-news-13380.php Yorum Yaz
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huseyincarnege 4 yıl en beğenilen
NE telefonmuş be iphoneyi geçti
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kucukyenici 4 yıl
Avustralya'daki tanıdıklardan istedim. 64 gb. modelinden sipariş verdiler. İnşaallah onların gelişine yetişir de bize ulaştırırlar. :-)
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kırmızıbey 4 yıl
Talebi taze tutmak için iyi bir yöntem.
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V4LKyR 4 yıl
Şu salak telefona utanmadan bi de davetiye sistemi koymuşlar. Böyle bi havalarda uçmalar falan... OnePlus sen kimsin kardeş? SONY şöyle bi üflese tar-u mar olursun.
Ben almazsam telefonunu kime üreteceksin?
1 Yanıt Yanıtla
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Altyazar 4 yıl V4LKyR
V4LKyR
Şu salak telefona utanmadan bi de davetiye sistemi koymuşlar. Böyle bi havalarda uçmalar falan... OnePlus sen kimsin kardeş? SONY şöyle bi üflese tar-u mar olursun.
Ben almazsam telefonunu kime üreteceksin?

hocam saka dimi :D sony 2012 den beri hala ayni sekil uzerine telefonlar uretiyor oneplus mukemmellik seviyesinde telefonlari sonynin 4/1 fiyatina veriyor. sony dakkada bir telefon cikariyor onplus yilda bir tarumar olurmus
sony bu satis stratijisine devam ederse playstationdan baska birsey satamaz hale gelecek
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SEO-Uzmanı 4 yıl
Reklam işiyle uğraşan biri olarak şunu söylemek isterimki
ürünün adı 10 numara olmuş çünkü evrensel dil matematik anlamıyla
farklı dil karakterlerinin tek ortak noktası sayılarda daha doğrusu rakamlardır
bu açıdan 1 tüm dillerde aynı anlamı taşı ve bilinirliği okuma yazması olmayan çocuk bile aldığı cep harçlığını bilmesi misali 1 yani one ismi çok iyi bir seçim olmuş olduğunu söyleye bilirim zaten bu şekilde zaten bir alt yapı kültür anlamıyla sağlam bir malzemeyi kendine isim yapmış bu firma
yani bu açıdan 10 üzerinde 10
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kadirirdem 4 yıl
tr ye gelirse almayı planlıyorum....
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teknokaptan 4 yıl
ilk davetiye kim almak ister ????
ebay.com/...
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ICromwelleI 4 yıl
Ürün gamı yetersiz oluşu bunların etkisi daha çok birde fiyatının düşük olması onu cazip kılıyor diyebiliriz. Ama türkiyeye gelmicek bir ürün için konuşmak yersiz bana kalırsa.
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ardicli2000 4 yıl
Kevlar kapak gerçekten çok hoş duruyor.
CM deteğinden sonra reklamı yine iyi yaptılar.
Online mağazadan toplu satış yapılamıyor diye biliyorum. O nedenle alanlar satıcı olmayacakıtr. Zaten ilk modelde 50bin hedeflerken 1 milyondan fazla sattılar.
Fiyat konusunda düşük tutuluyor. Para kazanmıyoruz neredeyse dediler. Ki doğrudur. Parça fiyatı zaten 280 dolara yaklaşıyordu.
Killer olsun olmasın böyle üst düzey telfonların ucuza alınabilmesi güzel. Ülkemiz için isteyenler Zenfone2 nin 32gb lik modelini alsınlar. Fiyatı da oldukça makul.
OPO kullanıyorum. Hele bir davetiye gelse de alsak :)
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teknokaptan 4 yıl
Cihazdan isteyen varsa bana ulassin ama davetiye gerekli:)15 agustostan once order etmeliyim yoksa yetismez.
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BlitzHan34 4 yıl
Türkiyeye gelse cat diye alicam ama iste
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BekirTemel 4 yıl
Adamlar 1000 liraya güzelim telefon alıyor,bi zahmet tülensin
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