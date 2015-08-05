OnePlus 2'nin ilk sevkiyatı 64 saniyede tükendi

OnePlus'ın yeni modeli hem fiyatı hem de donanımıyla çıktığı günden beri konuşuluyor. Ancak davetiye sistemi ile satılan bu akıllı telefona ulaşmak pek de mümkün değil gibi. Geçtiğimiz günlerde davetiye sırası da 1 milyonu aşmıştı ancak şirketin kurucusu Pete Lau davetiye kazanmanın ve telefona ulaşmanın ilk modele göre daha kolay olacağını açıklamıştı.

Bunun yanında OnePlus 2 kendi vatanı Çin'de davetiye sistemi kullanılmadan satın alınabiliyor. Satış için ülkede oldukça yaygın olan çevrim içi mağaza yöntemi kullanılırken OnePlus'da yeni modelini kendi online mağazası üzerinden satışa sundu. 30 bin adetlik ilk partiye yine ilgi büyük oldu ve stoklar 64 saniyede tükendi. İkinci parti için 11 Ağustos tarihi verilirken bu tarihte muhtemelen satış bir dakikadan daha uzun sürecektir.

Çin içinde OnePlus 2 satın almak isteyen tüketiciler 2000 Çin Yuanı (yaklaşık 890 TL) ödeme yapıyorlar. Ekstra 100 Yuan (45 TL) ödeyen kullanıcılar ise özel arka kapaklar satın alabilirken 4GB RAM / 64 GB depolama seçeneği için ise fazladan 400 Yuan (180 TL) ödemek gerekiyor.

OnePlus'ın davetiye sistemi ile satılması konusunda ne düşünüyorsunuz? Buna sebep olan şey sizce hala sınırlı üretim mi? yoksa telefona ulaşmanın zor olmasını sağlamak mı?

http://www.gsmarena.com/gone_in_64_seconds_30000_oneplus_2_units_sold_out-news-13380.php