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OnePlus 3'ün çıkış tarihi ve donanım özellikleri sızdırıldı

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus'un merakla beklenen yeni akıllı telefonu 7 Nisan'da düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılabilir. Yeni bir rapor, cihazın özelliklerini de gün ışığına çıkardı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,7b
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli şirket OnePlus, varlığını sürdürmesinden bu yana üçüncü amiral gemisi telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Telefon üreticisi üst sınıf cihazlarını genellikle yaz aylarında duyurmasına rağmen bu kez ilkbaharda yeni bir akıllı telefon ortaya çıkaracak. GizmoChina'dan gelen yeni bir rapora göre OnePlus 3 resmen 7 Nisan'da Pekin'de düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak. Aynı kaynak lansman tarihiyle birlikte akıllı telefonun AnTuTu benchmark üzerinde görünen bir kısım özelliklerini de sızdırmış durumda.
Sürpriz olmayacak şekilde, akıllı telefon güçlü bir Qualcomm Snapdragon 820 işlemci, Adreno 530 grafik işleme birimi ve 4GB RAM ile donatılmış olacak. Cihazın microSD kart yuvasıyla ilgili herhangi bir bilgi yok, bu nedenle OnePlus 3'ün bu özelliği içerip içermeyeceği henüz bilinmiyor. Güçlü donanım özelliklerinin yanında cihazın arka kısmında etkileyici bir 16 megapiksel kamera yer alırken buna ön kısımdaki 8 megapiksellik kamera eşlik edecek.
OnePlus'ın yeni amiral gemisi telefonu 32GB dahili hafızayla gelecek ancak Çinli şirketin depolama miktarına göre farklı varyasyonlar sunması bekleniyor. Cihaz üzerinde Full HD (1080p) çözünürlüğü destekleyen 5.5 inç kapasitif dokunmatik ekran yer alacak. Öte yandan akıllı telefon Android 6.0.1 Marshmallow'la çalışacak gibi görünüyor ancak OnePlus 3, Google’ın Marshmallow platformuna dayalı Oxygen OS işletim sistemini de içerebilir. Ayrıca akıllı telefonun OnePlus A3000 kod adı altında göründüğünü belirtmekte fayda var. Henüz fiyat ve hangi ülkelerde satışa sunulacağıyla ilgili bilgi yok ancak söylentiler doğruysa bu detayları öğrenebilmemiz için uzun süre beklemek zorunda kalmayabiliriz.
OnePlus 3'ün çıkış tarihi ve donanım özellikleri sızdırıldı
 

http://www.gizmochina.com/2016/03/24/oneplus-3-specs-leaked-will-unveil-april-7/ Yorum Yaz
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KillerNoob 3 yıl en beğenilen tobepeople
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Kendi kendini bitiren firmalardan biri daha :)
Yılda 1 telefon mu çıkartılır, hadi çıkarttın diyelim, uçuk olacak , herkesin gözü kamaşacak ve kalitesi tartışılmayacak. Burada tartışılacak iki nokta var biri Amoled olmaması, ikincisi Rami 4gb çok yetersiz. 820 Platformu 3 mb cache ios 7mb cache olduğundan rami düşük tutabiliyorlar ki iphone 7 çıkarken 4gb ramle çıkacağını düşünüyorum yani bu telefonun 4-6-8 gb gibi varyasyonları da olmalıydı. Son olarak umarım kasadan da ödün vermezler kaliteli bir şey olur gerçi 4 gb ise kuyusunu kazmış bu yıl hakikaten :D

Arkadaşı alalım buradan.
tobepeopleKendi kendini bitiren firmalardan biri daha :)Yılda 1 telefon mu çıkartılır, hadi çıkarttın diyelim, uçuk olacak , herkesin göz...
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crazy585858 3 yıl tobepeople
tobepeople
Kendi kendini bitiren firmalardan biri daha :)
Yılda 1 telefon mu çıkartılır, hadi çıkarttın diyelim, uçuk olacak , herkesin gözü kamaşacak ve kalitesi tartışılmayacak. Burada tartışılacak iki nokta var biri Amoled olmaması, ikincisi Rami 4gb çok yetersiz. 820 Platformu 3 mb cache ios 7mb cache olduğundan rami düşük tutabiliyorlar ki iphone 7 çıkarken 4gb ramle çıkacağını düşünüyorum yani bu telefonun 4-6-8 gb gibi varyasyonları da olmalıydı. Son olarak umarım kasadan da ödün vermezler kaliteli bir şey olur gerçi 4 gb ise kuyusunu kazmış bu yıl hakikaten :D

o son ayranı içmeyecektin kardeş..
tobepeopleKendi kendini bitiren firmalardan biri daha :)Yılda 1 telefon mu çıkartılır, hadi çıkarttın diyelim, uçuk olacak , herkesin göz...
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paldov 3 yıl tobepeople
tobepeople
Kendi kendini bitiren firmalardan biri daha :)
Yılda 1 telefon mu çıkartılır, hadi çıkarttın diyelim, uçuk olacak , herkesin gözü kamaşacak ve kalitesi tartışılmayacak. Burada tartışılacak iki nokta var biri Amoled olmaması, ikincisi Rami 4gb çok yetersiz. 820 Platformu 3 mb cache ios 7mb cache olduğundan rami düşük tutabiliyorlar ki iphone 7 çıkarken 4gb ramle çıkacağını düşünüyorum yani bu telefonun 4-6-8 gb gibi varyasyonları da olmalıydı. Son olarak umarım kasadan da ödün vermezler kaliteli bir şey olur gerçi 4 gb ise kuyusunu kazmış bu yıl hakikaten :D

Al bi snickers ye.
tobepeopleKendi kendini bitiren firmalardan biri daha :)Yılda 1 telefon mu çıkartılır, hadi çıkarttın diyelim, uçuk olacak , herkesin göz...
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tobepeople 3 yıl
Nerede bağnaz varsa toplanmış , ''Dediğim dedik ,Ölsem fikrimi değiştirmem ,At gözlüğü takıyorum'' diyorsunuz.
-okey öyle olsun.
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senersongur 3 yıl
Ülkede akıllı bir işadamı olsa bu firma ile anlaşıp, 799TL'den piyasaya sürerdi.

Senelerdir ülkemize kimse getirmeyi akıl edemedi.
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General. 3 yıl
Bu seneki bütün amiral modeller aynı donanıma sahip.Tasarım olarak farklılaşan modeller ipi Göğüsler.
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Guest-5E274E432 3 yıl
tobepeople
Kendi kendini bitiren firmalardan biri daha :)Yılda 1 telefon mu çıkartılır, hadi çıkarttın diyelim, uçuk olacak , herkesin gözü kamaşacak ve kalitesi tartışılmayacak. Burada tartışılacak iki nokta var biri Amoled olmaması, ikincisi Rami 4gb çok yetersiz. 820 Platformu 3 mb cache ios 7mb cache olduğundan rami düşük tutabiliyorlar ki iphone 7 çıkarken 4gb ramle çıkacağını düşünüyorum yani bu telefonun 4-6-8 gb gibi varyasyonları da olmalıydı. Son olarak umarım kasadan da ödün vermezler kaliteli bir şey olur gerçi 4 gb ise kuyusunu kazmış bu yıl hakikaten :D

Mağara nasıl soğuk mu
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WoXeD 3 yıl
1+1 kullanıcısı olarak; modlar dışında hala 6.0 güncellemesi almamış bi cihaz kabul etmiyorum.işletim sistemi tarafında eğer oxygen kullanacaksa almayın derim.Çünkü 2.1.4 kurdum,zorlasan 2 gün giden telefon 1 gün anca dayandı.1+2 kullanan varsa durumunu paylaşabilir.ayrıca geçen seneki gibi 450 dolar üzeri bi rakamdan çıkarsa benim nezlimde xiaomi mi 5pro 128gb daha alınası bir cihaz 413 dolar ile.bu aletin şuan en fazla 399dolardan çıkması lazım ki o da eeeen fazla.fiyatıyla konuşulacak bir cihaz çünkü.eğer 2500-3000 bandında para ödeyecek olsam zaten htc alırım. 1+1 değiştirmeye değer bir f/p telefonu şuan için sadece xiaomi mi5 pro....
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Guest-5E274E432 3 yıl
TR'ye şafakta gelir
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tobepeople 3 yıl
Kendi kendini bitiren firmalardan biri daha :)
Yılda 1 telefon mu çıkartılır, hadi çıkarttın diyelim, uçuk olacak , herkesin gözü kamaşacak ve kalitesi tartışılmayacak. Burada tartışılacak iki nokta var biri Amoled olmaması, ikincisi Rami 4gb çok yetersiz. 820 Platformu 3 mb cache ios 7mb cache olduğundan rami düşük tutabiliyorlar ki iphone 7 çıkarken 4gb ramle çıkacağını düşünüyorum yani bu telefonun 4-6-8 gb gibi varyasyonları da olmalıydı. Son olarak umarım kasadan da ödün vermezler kaliteli bir şey olur gerçi 4 gb ise kuyusunu kazmış bu yıl hakikaten :D
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KillerNoob 3 yıl tobepeople
tobepeople
Kendi kendini bitiren firmalardan biri daha :)
Yılda 1 telefon mu çıkartılır, hadi çıkarttın diyelim, uçuk olacak , herkesin gözü kamaşacak ve kalitesi tartışılmayacak. Burada tartışılacak iki nokta var biri Amoled olmaması, ikincisi Rami 4gb çok yetersiz. 820 Platformu 3 mb cache ios 7mb cache olduğundan rami düşük tutabiliyorlar ki iphone 7 çıkarken 4gb ramle çıkacağını düşünüyorum yani bu telefonun 4-6-8 gb gibi varyasyonları da olmalıydı. Son olarak umarım kasadan da ödün vermezler kaliteli bir şey olur gerçi 4 gb ise kuyusunu kazmış bu yıl hakikaten :D

Arkadaşı alalım buradan.
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crazy585858 3 yıl tobepeople
tobepeople
Kendi kendini bitiren firmalardan biri daha :)
Yılda 1 telefon mu çıkartılır, hadi çıkarttın diyelim, uçuk olacak , herkesin gözü kamaşacak ve kalitesi tartışılmayacak. Burada tartışılacak iki nokta var biri Amoled olmaması, ikincisi Rami 4gb çok yetersiz. 820 Platformu 3 mb cache ios 7mb cache olduğundan rami düşük tutabiliyorlar ki iphone 7 çıkarken 4gb ramle çıkacağını düşünüyorum yani bu telefonun 4-6-8 gb gibi varyasyonları da olmalıydı. Son olarak umarım kasadan da ödün vermezler kaliteli bir şey olur gerçi 4 gb ise kuyusunu kazmış bu yıl hakikaten :D

o son ayranı içmeyecektin kardeş..
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paldov 3 yıl tobepeople
tobepeople
Kendi kendini bitiren firmalardan biri daha :)
Yılda 1 telefon mu çıkartılır, hadi çıkarttın diyelim, uçuk olacak , herkesin gözü kamaşacak ve kalitesi tartışılmayacak. Burada tartışılacak iki nokta var biri Amoled olmaması, ikincisi Rami 4gb çok yetersiz. 820 Platformu 3 mb cache ios 7mb cache olduğundan rami düşük tutabiliyorlar ki iphone 7 çıkarken 4gb ramle çıkacağını düşünüyorum yani bu telefonun 4-6-8 gb gibi varyasyonları da olmalıydı. Son olarak umarım kasadan da ödün vermezler kaliteli bir şey olur gerçi 4 gb ise kuyusunu kazmış bu yıl hakikaten :D

Al bi snickers ye.
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crazy585858 3 yıl
gsmarenada 64gb olan 6 gb ramle geliyor yazılmış ama bence saçma olur
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smart1978 3 yıl
Pentile olmayan FULL HD ekranlar Pentile 2560x1440 li Samsung un son cikardigi Amiral telefonlariyla efektif piksel olarak fark yok hem de beyazlari tam beyaz olmakta .
Gereksiz pentile li ekranlar Samsung telefonlarinda ciddi performans dusurmektedir.
Sonuc olarak bu haberdeki telefon performans gercek hayat gundelik kullanimlarda ve bench . testlerde bile her turlu ustun gelecektir.
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nbacıshaquılle 3 yıl smart1978
Benim note 2 bile rgb iken yeni samsunglar pentile neden hocam.
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prydzsnare 3 yıl
Hey masallah cihaz ates ediyor,sıka sıka ilerliyor da bizena benena.
Sanki ulkede alan sayisi polidaktili parmak sayisini gececek!
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