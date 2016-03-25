OnePlus 3'ün çıkış tarihi ve donanım özellikleri sızdırıldı

Çinli şirket OnePlus, varlığını sürdürmesinden bu yana üçüncü amiral gemisi telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Telefon üreticisi üst sınıf cihazlarını genellikle yaz aylarında duyurmasına rağmen bu kez ilkbaharda yeni bir akıllı telefon ortaya çıkaracak. GizmoChina'dan gelen yeni bir rapora göre OnePlus 3 resmen 7 Nisan'da Pekin'de düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak. Aynı kaynak lansman tarihiyle birlikte akıllı telefonun AnTuTu benchmark üzerinde görünen bir kısım özelliklerini de sızdırmış durumda.

Sürpriz olmayacak şekilde, akıllı telefon güçlü bir Qualcomm Snapdragon 820 işlemci, Adreno 530 grafik işleme birimi ve 4GB RAM ile donatılmış olacak. Cihazın microSD kart yuvasıyla ilgili herhangi bir bilgi yok, bu nedenle OnePlus 3'ün bu özelliği içerip içermeyeceği henüz bilinmiyor. Güçlü donanım özelliklerinin yanında cihazın arka kısmında etkileyici bir 16 megapiksel kamera yer alırken buna ön kısımdaki 8 megapiksellik kamera eşlik edecek.

OnePlus'ın yeni amiral gemisi telefonu 32GB dahili hafızayla gelecek ancak Çinli şirketin depolama miktarına göre farklı varyasyonlar sunması bekleniyor. Cihaz üzerinde Full HD (1080p) çözünürlüğü destekleyen 5.5 inç kapasitif dokunmatik ekran yer alacak. Öte yandan akıllı telefon Android 6.0.1 Marshmallow'la çalışacak gibi görünüyor ancak OnePlus 3, Google’ın Marshmallow platformuna dayalı Oxygen OS işletim sistemini de içerebilir. Ayrıca akıllı telefonun OnePlus A3000 kod adı altında göründüğünü belirtmekte fayda var. Henüz fiyat ve hangi ülkelerde satışa sunulacağıyla ilgili bilgi yok ancak söylentiler doğruysa bu detayları öğrenebilmemiz için uzun süre beklemek zorunda kalmayabiliriz.

http://www.gizmochina.com/2016/03/24/oneplus-3-specs-leaked-will-unveil-april-7/