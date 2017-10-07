Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OnePlus 5 cihazlarında stok sıkıntısı yaşanıyor: Yeni bir model mi geliyor?

Uygun fiyatı ve sunmuş olduğu yüksek performansıyla gönülleri fetheden OnePlus 5'in yeni bir versiyonu geliyor olabilir. Hong Kong'lu firma Kasım ayında yeni bir model tanıtabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4b
1
11
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Son zamanlarda, 2017 yılının en iyi fiyat/performans cihazlarından biri olan 480$ fiyat etiketine sahip (ülkemizde 2399 TL) OnePlus 5'te stok sıkıntıları yaşanmaya başladı. Şu anda OnePlus 5, ABD'de sınırlı sayıda bulunuyor.

Yaşanan Bu Stok Sıkıntısı, Yeni Bir Modelin İşareti Mi ?

OnePlus 5 cihazlarında stok sıkıntısı yaşanıyor: Yeni bir model mi geliyor?
 
OnePlus 3'ün piyasadaki geçmişine bakacak olursak firma, OnePlus 3'ü 2016 yılının Haziran ayında kullanıcıların deneyimine sunmuştu. OnePlus 3'ün çıkışından yalnızca 5 ay sonra Kasım 2016 tarihinde OnePlus 3T ortaya çıkmıştı.
Hong Kong merkezli şirket yeni amiral gemisi OnePlus 5'i ise Haziran 2017 yılında piyasaya sundu. Gerçek bir fiyat/performans deneyimi sunan OnePlus 5 ile ilgili şu sıralar stok sıkıntısı yaşanıyor. Bu sorun akıllara, "Kasım ayında OnePlus 6 veya OnePlus 5T mi geliyor ?" sorularını getirdi. 
OnePlus, Oppo ve Vivo markalarını bünyesinde barındıran BBK Electronics; ilerleyen dönemlerde OnePlus'ın yeni modelini tanıtabilir. Yeni bilgiler geldikçe içeriğimizi güncelleyeceğiz.

https://www.phonearena.com/news/All-OnePlus-5-models-go-out-of-stock-is-the-OnePlus-6-coming-soon_id98714 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-F8946C419 2 yıl en beğenilen
iPhone 8 de çıktı, benzerini yapmak için vakitleri var.
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WoXeD 2 yıl
5t nin gelmesi için bir neden yok. 3 ve 3t olayında işlemci güncellemesi gelmişti sadece.şuan öyle bir durum olmadığı ve oneplus fiziksel değişiklikleri ana modelde yaptığı için 5t gelmez.6 gelir oda nisan mayıs gibi.takvimi genelde böyle oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Ne olacak 18:9 1080*2160 ekran olacak, parmak izini de yana ya da arkaya alırlar, bunda gayrı çok büyük bir gelişme olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Bence 5T gelmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 2 yıl
Oppo'yu cok geri planda biraktilar. Find 7 den sonra soyle 4x4 luk bir telefon goremedik. OnePlus aldi basini gidiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zaomss 2 yıl
OnePlus 5 haberinin görselinde bambaşka bir vivo cihazı olması garip.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Qnzxt00w 2 yıl zaomss
Vivo ve oppoyla kardeş firmalar diye biliyorum. OnePlus 5 mesela opponun bir modelinin kasası makyajlanıp donanımı değiştirilmiş hali gibi. Fotoğraftaki telefon da yeni çıkan bir model, vivo x20. OnePlus 6nın bununla hemen hemen aynı kasada çıkması muhtemel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 2 yıl
Ben de 5T'nin çıkacağını sanmam daha üstüne ekstradan ne teknoloji koyabilirler ki? Böyle bir ekran ya da telefon örneğini anca 6'da görürüz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
one plus çıkalı daha ne oldu ki yenisi gelecek? gelirse kırpılmış bir cihaz gelir, üst seviye 2018 in ortalarında gelir en erken.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a.celal 2 yıl
Hangisi doğru ?
teknokulis.com/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 2 yıl en beğenilen
iPhone 8 de çıktı, benzerini yapmak için vakitleri var.
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Led Zeppelin 2 yıl
5T gelmeyecek diye biliyorum, 2018 ilk çeyrekte 6 çıkacak büyük ihtimalle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4030 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
oneplus, fiyat/performans ve
9 etiket daha oneplus 5 oneplus 5t oneplus 6 bbk electronics Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl QNAP HS-251+ NAS incelemesi "NAS, Medya, Torrent, hepsi bir arada" 2 yıl Android üreticileri Face ID'nin ardından yüz tanıma teknolojisine yöneliyor 2 yıl Gelecek nesil Range Rover Evoque prizli hibrit bir versiyona sahip olacak 2 yıl Birleşik Arap Emirlikleri kendi astronotlarını yetiştirmeye başlıyor 2 yıl Justice League'in yeni fragmanı yayınlandı 2 yıl Yapay zeka nefret söylemlerinin önüne geçebilir 2 yıl Taksiciler Pazartesi günü Uber’ı protesto edecek 2 yıl Blade Runner 2049 filminde uygulanan sansürle ilgili Sony'den açıklama geldi 2 yıl Nvidia ve Leadtek yapay zeka eğitimi konusunda iş birliği yapıyor 2 yıl Benchmark testleri, Apple'ın eski iPhone'ları yavaşlattığı iddialarını yalanlar nitelikte 2 yıl Akıllı takip sistemleri ile sel ve taşkınlar önlenebilir 2 yıl Be My Eyes ile görme engellilere yardımcı olun 2 yıl Amazon ilaç satışına başlayabilir 2 yıl Instagram yedinci yaşını kutluyor 2 yıl Blue Origin: Uzay turizmini 18 ay içerisinde başlatıyoruz 2 yıl Yeni Marvel dizisi Runaways'in ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Yalnızca 1 dakikada yaraları kapatan elastik dolgu geliştirildi 2 yıl Nissan, e-NV200 ile elektrikli araç yük çekme rekoru kırdı 2 yıl Akıllı moleküller nükleer tıpta büyük ilerlemeler sağlıyor 2 yıl Renault-Nissan ittifakı geleceğini elektrikli ve hibritten yana yönlendiriyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN OnePlus 5 cihazlarında stok sıkıntısı yaşanıyor: Yeni bir model mi geliyor? Sonraki İstanbul'da taksiciler Uber ile rekabet edebilmek için 200 adet Tesla otomobil alacak 2 yıl Türk araştırmacılar bordan, yeni bir enerji kaynağı üretti 2 yıl Savunmaya ayrılan bütçe yüzde 43 oranında arttırıldı 2 yıl Dünyanın ilk RGB aydınlatmalı kavisli monitörü: Asus ROG Swift PG27VQ 2 yıl 90'ların efsane bilgisayarı: Entegre yazıcılı dizüstü bilgisayar 2 yıl Google Pixelbook Pen, AAAA pille çalışıyor 2 yıl Google mobil arama sayfalarında AMP yerine Instant yazacak 2 yıl Bitcoin üzerinden 4 milyar dolar kara para aklayan Rus vatandaşı ABD'ye iade edilecek 2 yıl Batman: The Enemy Within indirmeye sunuldu 2 yıl Tesla otonom tırı Semi'nin tanıtımını erteledi 2 yıl Pacific Rim Uprising ilk fragmanı geldi 2 yıl Netflix'ten süper kahramanlı aile dizisi: Raising Dion 2 yıl Facebook Messenger'a Apple Music entegrasyonu geldi 2 yıl Google Store artık sadece Google ürünlerine ait 2 yıl Kopenhag, enerji tesisi üstündeki kayak pistini kullanıma sunuyor 2 yıl BlackBerry Motion modeline ait yeni bir görsel sızdı 2 yıl General Motors'un ABD ordusu için geliştirdiği hidrojen yakıt hücreli araç hazır 2 yıl Microsoft donanım işinden çekilebilir 2 yıl Amazon kendi kargo hizmeti ile UPS ve FedEx'e rakip olmak istiyor 2 yıl Renault, Captur'a kardeş bir model hazırlıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim