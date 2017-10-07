OnePlus 5 cihazlarında stok sıkıntısı yaşanıyor: Yeni bir model mi geliyor?

Son zamanlarda, 2017 yılının en iyi fiyat/performans cihazlarından biri olan 480$ fiyat etiketine sahip (ülkemizde 2399 TL) OnePlus 5'te stok sıkıntıları yaşanmaya başladı. Şu anda OnePlus 5, ABD'de sınırlı sayıda bulunuyor.

Yaşanan Bu Stok Sıkıntısı, Yeni Bir Modelin İşareti Mi ?

OnePlus 3'ün piyasadaki geçmişine bakacak olursak firma, OnePlus 3'ü 2016 yılının Haziran ayında kullanıcıların deneyimine sunmuştu. OnePlus 3'ün çıkışından yalnızca 5 ay sonra Kasım 2016 tarihinde OnePlus 3T ortaya çıkmıştı.

Hong Kong merkezli şirket yeni amiral gemisi OnePlus 5'i ise Haziran 2017 yılında piyasaya sundu. Gerçek bir fiyat/performans deneyimi sunan OnePlus 5 ile ilgili şu sıralar stok sıkıntısı yaşanıyor. Bu sorun akıllara, "Kasım ayında OnePlus 6 veya OnePlus 5T mi geliyor ?" sorularını getirdi.

OnePlus, Oppo ve Vivo markalarını bünyesinde barındıran BBK Electronics; ilerleyen dönemlerde OnePlus'ın yeni modelini tanıtabilir. Yeni bilgiler geldikçe içeriğimizi güncelleyeceğiz.

https://www.phonearena.com/news/All-OnePlus-5-models-go-out-of-stock-is-the-OnePlus-6-coming-soon_id98714