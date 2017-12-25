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OnePlus 5, yüz tanıma kilidi özelliğine kavuşuyor

OnePlus 5T'nin sevilen Face Unlock özelliği, yakın zamanda bir güncelleme aracılığıyla OnePlus 5 modeli için de kullanıma sunulacak. Ayrıntılı bilgi için haberimizi okuyabilirsiniz.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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OnePlus 5T ile birlikte duyurulan Face Unlock teknolojisi, kardeş model OnePlus 5'e geliyor. Şimdilik yüz tanıma özelliği bulunan tek OnePlus modeli OnePlus 5T olsa da bu durum yakın bir zamanda değişecek.
OnePlus'ın kurucularından olan Carl Pei; Twitter'da yapmış olduğu bir paylaşımda, "Yoğun istek üzerine Face Unlock teknolojimizi OnePlus 5 modeli için de aktif edeceğiz." ifadelerine yer verdi. Yeni özelliğin ne zaman etkinleştirileceği henüz belli değil lakin yeni bir yazılım güncellemesiyle birlikte Çinli firmanın bu özelliği yakın zamanda kullanıcıların hizmetine sunması bekleniyor. 
Firma, dün itibariyle OnePlus 5 için Android 8.0 Oreo sürümüyle beraber Oxygen OS 5.0 arayüzünün dağıtımına başladı ancak Face Unlock özelliği bu güncellemeyle birlikte kullanıma sunulmadı. Şirket, yakın zamanda yeni bir güncelleme yayınlayarak bu özelliği aktif edecek lakin kesin bir tarih bilinmemekte. 

https://www.phonearena.com/news/Confirmed-OnePlus-5-will-soon-get-OnePlus-5Ts-Face-Unlock-feature_id101024 Yorum Yaz
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vuslat3477 1 yıl
Bencede artık tüm çihazlar da olması gereken bir özellik
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OverClocK1ng 1 yıl
Yaw yapıyorlardır tabi de ben OnePlus ı çok başarılı ve belli bir seviyesi olan bir firma olarak görüyordum.
Yakışmadı yani..
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mladenbmv 1 yıl
ben xiaomi tlf kullanıyorum memnunum.özel programları parmak izi ve şifreyle koruyorum diğerleri yüz tanımayla kullanıyorum parmak izi de kulllanıyor hangisi denk gelirse.
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OverClocK1ng 1 yıl
Daha önce bilgi sızdırdığı ortaya çıkmıştı. Şimdi yüz tanıma sayesinde yüzünüzün resmini de sızdıracak hayırlısıyla...
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muhamnet 1 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Daha önce bilgi sızdırdığı ortaya çıkmıştı. Şimdi yüz tanıma sayesinde yüzünüzün resmini de sızdıracak hayırlısıyla...

Diğer tüm markalar hiçbir bilgi almıyor zaten elhamdülillah...
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LittleMonster 1 yıl OverClocK1ng
Sanki diğer firmalar yapmıyormuş gibi konuşulması bu olayın sıktı biraz😒
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Grkwnxs 1 yıl
Android 4.0 dan beri stok olarak var zaten bu özellik, önce kaldırıp sonra tekrar ekleyip yenilik yaptık diyorlar
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