OnePlus 5, yüz tanıma kilidi özelliğine kavuşuyor

OnePlus 5T ile birlikte duyurulan Face Unlock teknolojisi, kardeş model OnePlus 5'e geliyor. Şimdilik yüz tanıma özelliği bulunan tek OnePlus modeli OnePlus 5T olsa da bu durum yakın bir zamanda değişecek.

OnePlus'ın kurucularından olan Carl Pei; Twitter'da yapmış olduğu bir paylaşımda, "Yoğun istek üzerine Face Unlock teknolojimizi OnePlus 5 modeli için de aktif edeceğiz." ifadelerine yer verdi. Yeni özelliğin ne zaman etkinleştirileceği henüz belli değil lakin yeni bir yazılım güncellemesiyle birlikte Çinli firmanın bu özelliği yakın zamanda kullanıcıların hizmetine sunması bekleniyor.

Firma, dün itibariyle OnePlus 5 için Android 8.0 Oreo sürümüyle beraber Oxygen OS 5.0 arayüzünün dağıtımına başladı ancak Face Unlock özelliği bu güncellemeyle birlikte kullanıma sunulmadı. Şirket, yakın zamanda yeni bir güncelleme yayınlayarak bu özelliği aktif edecek lakin kesin bir tarih bilinmemekte.

https://www.phonearena.com/news/Confirmed-OnePlus-5-will-soon-get-OnePlus-5Ts-Face-Unlock-feature_id101024