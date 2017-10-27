Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OnePlus 5T'nin prototipine ait görüntüler ortaya çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus her ne kadar yeni amiral gemisi hakkında çok fazla detay vermese de OnePlus 5T ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Cihazın yeni görüntüleri sızdı.
1 yıl
3,1b
1
14
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
OnePlus yeni amiral gemisi modeliyle ilgili olarak sessizliğini korusa da yeni sızıntılar Çinli şirketin önümüzdeki ay yeni bir telefon çıkaracağını doğrulamış durumda. AnTuTu'da ortaya çıkan verilere göre OnePlus 5T'de 20MP + 20MP sensör içeren bir çift kamera sistemi yer alacak.
Ayrıca Bkz. "AOC'dan şık tasarımlı taşınabilir 16 inç USB-C monitör"
Bildiğiniz gibi bir önceki model olan OnePlus 5'te 20MP + 16MP sensörlü bir çift kameraya yer verilmişti. Bu konuda küçük bir yükseltmenin yapılacağını söyleyebiliriz. Yeni sızdırılan görsellerle birlikte akıllı telefonun tasarımı ve çıkış tarihi de açığa çıkmış durumda.
Weibo'da yayınlanan iki yeni görüntü cihazın ince çerçeveli bir ekrana sahip olacağını ve arka kısmında parmak izi tarayıcısının yer alacağını gösteriyor. Bir başka görselde ise OnePlus 5T'nin 16 Kasım'da resmiyet kazanacağını görüyoruz. Bu da Evan Blass'ın iddia ettiği gibi lansman tarihinin 20 Kasım olmadığını ortaya koyuyor.

http://weibo.com/3284690761/Fs0rib4ey?from=page_1005053284690761_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1509093950198 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Morthor 1 yıl en beğenilen
Uzun bir süre custom rom kullanma ihtiyacı duymadığım tek telefon 3T oldu. Bundan sonra da Oneplus kullanmaya devam ederim diye düşünüyorum. Tasarımı da gayet güzel. Tasarımcı arkadaş neyini beğenmedi acaba? :)
Uzun bir süre custom rom kullanma ihtiyacı duymadığım tek telefon 3T oldu. Bundan sonra da Oneplus kullanmaya devam ederim diye düşünüyorum. Tasarımı da gayet g...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deejaycluber 1 yıl
5 kullanıyorum 7 plus u satıp çıkacak olanı alana kadar idare etsin diye aldım önceki kötü Android deneyimlerime göre düşünerek ... Şimdi asla satmayı değiştirmeyi düşünmüyorum 10 numara telefon
5 kullanıyorum 7 plus u satıp çıkacak olanı alana kadar idare etsin diye aldım önceki kötü Android deneyimlerime göre düşünerek ... Şimdi asla satmayı değiştir...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OnderT 1 yıl
Şimdiye kadar sızan fotoğraflarda parmak izinin arkada olduğu hiç görülmedi. Zaten twitter'da CEO "Oneplus telefonların ortak noktası nedir" tarzı bir cümle kurmuş. Yani muhtemelen ön tarafta home tuşuna devam edecektir. En büyük sıkıntısı fiyatı. Üstüne 60-70 dolar daha fiyat koyacakları söyleniyor. Çin sitelerinde bile millet galaxy s8 alır diye dalga geçiyorlar. Şahsen ben 2 senedir ertelediğim telefon alma olayını fiyat yüzünden samsung galaxy s7 seçimi ile noktalayacağım. Hem fiyat uygun hem de kablosuz şarj dahil ne ararsan var cihazda. Ayrıca kamerası da muhteşem.İlk 5'e giriyor.
Neyse tanıtılsın da nihai karara varalım bakalım. Ben şimdiden Galaxy s7'e göre plan yapmaya başladım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
OnePlus 5 Kullanıyorum gayet memnunum , 5T'ye geçer miyim olabilir neden olmasın.
Sonuçta para var huzur var :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
psicik96 1 yıl
OnePlus , Xiaomi , Nubia , Meizu , LeEco .. Bunları kullanan bilir arkadaşlar . Eğer biraz teknoloji meraklısıysanız ve bütceniz kısıtlıysa . Bu telefonlar büyük velinimettir ...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 1 yıl
Su parmak izi okuyucusunu neden ekrana entegre etmezsiniz. Oldum olasi arka tarafta parmak izi okuyucusundan nefret etmisimdir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deejaycluber 1 yıl
5 kullanıyorum 7 plus u satıp çıkacak olanı alana kadar idare etsin diye aldım önceki kötü Android deneyimlerime göre düşünerek ... Şimdi asla satmayı değiştirmeyi düşünmüyorum 10 numara telefon
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 1 yıl
Ön tarafı komple ekran yapma furyası sona erdi demek ki :D Alttaki boşluğa home tuşu koyulabilecek boşluk mevcut bence. Koymamışlar yine de fena değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Morthor 1 yıl en beğenilen
Uzun bir süre custom rom kullanma ihtiyacı duymadığım tek telefon 3T oldu. Bundan sonra da Oneplus kullanmaya devam ederim diye düşünüyorum. Tasarımı da gayet güzel. Tasarımcı arkadaş neyini beğenmedi acaba? :)
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl Morthor
Ben şuan Mİ 5 kullanıyorum,bende ileride One plus marka bir telefona geçmeyi düşünüyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zaomss 1 yıl
Çirkin
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3137 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, tarih ve
11 etiket daha çin cep telefonu lansman sızıntı render prototip oneplus 5 oneplus 5t Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Motorola'dan 45. yıla özel Snapdragon 835'li telefon: Moto Z 2018 1 yıl Microsoft'un katlanabilir yeni mobil cihazıyla ilgili detaylar geldi 1 yıl McAfee artık ürünlerinin kaynak kodunun incelenmesine izin vermiyor 1 yıl SpaceX, patlamadan sonra ilk kez SLC-40 fırlatma rampasını kullanacak 1 yıl Nissan'dan tam otonom araçlar için hedef 2020 1 yıl Google'ın metin inceleme API'si ayrımcılık yapıyor 1 yıl Gen düzenlemede robotlar devreye giriyor 1 yıl Orta segmente yönelik Xperia R1 ve Xperia R1 Plus tanıtıldı 1 yıl Twitter kâra geçmeye çok yakın 1 yıl Netflix’ten yerelleşme konusunda ders: Saadettin Teksoy’lu Stranger Things fragmanı 1 yıl iPhone X alacaklara ekran değişim ücreti piyangosu: 1180TL 1 yıl Rusya ''Şeytan'' kod adlı nükleer füzesini test etti 1 yıl Adınıza şirket kurulup kurulmadığını interneten görebilirsiniz 1 yıl Suudi Arabistan'dan uzay şirketlerine 1 milyar dolarlık yatırım 1 yıl Teknotel Kurumsal 1 yıl Şeffaf güneş paneli ile enerji devrimi yaşanabilir 1 yıl Twitter, Rusya destekli iki haber kuruluşunun reklamlarını engelledi 1 yıl Lexus, 2020'den sonra otonom sürüşü araçlarında sunacak 1 yıl Vestel’den Güney Koreli bir şirkete satın alma teklifi 1 yıl AMD'den mobil Ryzen işlemciler: Dizüstünde dengeler değişiyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN OnePlus 5T'nin prototipine ait görüntüler ortaya çıktı Sonraki Google geliştiricisi: "Kamera erişim iznine sahip iPhone uygulamaları casusluk yapabilir" 1 yıl LG Mobile yine kayıplarda 1 yıl Yunuslarda Alzheimer belirtisi saptandı 1 yıl Instagram, Superzoom ile yeni bir akım başlatıyor 1 yıl Facebook Workplace büyüyor ve gelişiyor 1 yıl Cooler Master yeni işlemci soğutucularını duyurdu 1 yıl FDA kök hücre yönteminin kronik yaralarda kullanılmasını onayladı 1 yıl Android 8.1 geliştirici sürümü yayınlandı: İşte yeni özellikler 1 yıl Marvel dizisi Runaways'in uzun fragmanı yayınlandı 1 yıl Steam Cadılar Bayramı İndirimi başladı! 1 yıl Mitsubishi'den akıllı elektrikli spor araç: e-Evolution 1 yıl Microsoft Kinect tarihe karıştı 1 yıl AOC'dan şık tasarımlı taşınabilir 16 inç USB-C monitör 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Tamer Yeşildağ Cuma 20:00'da sizlerle 1 yıl Yapay zeka 30 yıl içinde insan zekasını 100'e katlayacak 1 yıl Nvidia, GeForce GTX 1070 Ti silahını çekti 1 yıl Gearbest'te 10 Xiaomi ürününde Donanımhaber'e özel indirim! 1 yıl AMD Raven Ridge APU ailesi karşınızda 1 yıl Windows 10 Fall Creators Update bazı bilgisayarlara yüklenemiyor 1 yıl Hem uçan hem de yüzebilen robot arı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim