OnePlus 5T'nin prototipine ait görüntüler ortaya çıktı

OnePlus yeni amiral gemisi modeliyle ilgili olarak sessizliğini korusa da yeni sızıntılar Çinli şirketin önümüzdeki ay yeni bir telefon çıkaracağını doğrulamış durumda. AnTuTu'da ortaya çıkan verilere göre OnePlus 5T'de 20MP + 20MP sensör içeren bir çift kamera sistemi yer alacak.

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Bildiğiniz gibi bir önceki model olan OnePlus 5'te 20MP + 16MP sensörlü bir çift kameraya yer verilmişti. Bu konuda küçük bir yükseltmenin yapılacağını söyleyebiliriz. Yeni sızdırılan görsellerle birlikte akıllı telefonun tasarımı ve çıkış tarihi de açığa çıkmış durumda.

Weibo'da yayınlanan iki yeni görüntü cihazın ince çerçeveli bir ekrana sahip olacağını ve arka kısmında parmak izi tarayıcısının yer alacağını gösteriyor. Bir başka görselde ise OnePlus 5T'nin 16 Kasım'da resmiyet kazanacağını görüyoruz. Bu da Evan Blass'ın iddia ettiği gibi lansman tarihinin 20 Kasım olmadığını ortaya koyuyor.

http://weibo.com/3284690761/Fs0rib4ey?from=page_1005053284690761_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1509093950198