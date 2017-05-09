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OnePlus 5’in reklam görseli paylaşıldı

OnePlus 5’e ait olan reklam görseli paylaşıldı. Weibo'dan paylaşılan görsel “Merhaba yaz! Çak bir beşlik” mesajını içeriyor. Görselle birlikte akıllı telefonun resmi olmayan özellikleri haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,2b
1
3
Cep Telefonları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Son zamanlarda gündemi meşgul eden akıllı telefon modellerinden birisi olan OnePlus 5, OnePlus’ın resmi Weibo hesabı üzerinden paylaşılan bir görselle yeniden gündeme oturdu. Aşağıdan görebileceğiniz görsel “Merhaba yaz! Çak bir beşlik” mesajıyla paylaşıldı. Bu mesaj, daha önceki sızıntılardan da anladığımız gibi akıllı telefonun yaz mevsiminde satışa sunulacağını işaret ediyor.
OnePlus 5’in reklam görseli paylaşıldı

Maalesef görselde akıllı telefonun özelliklerine dair bir bilgi yer almıyor ancak daha önceki dönemlerde gündeme gelen sızıntılardan akıllı telefonun fiyatına kadar birçok şeyi öğrenmiştik. Akıllı telefonun OppoMart’taki fiyatı ve özellikleri şu şekilde:

  • 5.5 inch Quad HD ekran (2560 x 1440)
  • 2.45 GHz Qualcomm Snapdragon 835 Quad-core işlemci
  • 6 GB LPDDR4 RAM, 64/128 GB depolama alanı
  • 12 MP çift arka kamera, 8 MP ön kamera
  • Parmak izi okuyucu (ön tarafta), Dash Charge 2.0
  • Android N (Oxygen OS), 3600 mAh batarya kapasitesi
  • 449 dolar                                                                                   

Yukarıda yer alan özellikler yalnızca bir sızıntıya ait ve bazı kaynaklar akıllı telefonun daha farklı özelliklerle geleceğini iddia ediyor. Örneğin, 26 Nisan tarihinde girdiğimiz haberde OnePlus 5’in 23 MP çift arka kameraya ve 3000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağından bahsetmiştik.


http://www.gsmarena.com/oneplus_releases_first_official_teaser_for_the_oneplus_5-news-24919.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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DODANLI 2 yıl
Kimsenin, günümüz amiral gemilerinde hız konusunda daha iyisini beklediğini düşünmüyorum. Artık hız konusu oturdu ve yeterli. O yüzden 8gb ram şu bu beni çekmiyor açıkçası.
Kamera da google pixel in üstüne bir çok amiral gemi çıktı. Henüz google pixeli tahtından eden olmadı kamereda.
Ekran kasa oranları bu yıl öne çıktı. S8 değilse de s8 plus çok başarılı oldu bence. Ha keza G6 nın da ekran kasa oranı çok güzel olmuş durumda.
Mi 6 forumunu inceliyorum. Çift kamera ama çekilen fotoğraflar beklentilerin altında. Bu telefonları öne çıkaran şey fiyatları. Garanti yok, en iyi ulaşabileceğiniz garanti ise paralel ithalat ki; ha garanti var ha yok.
Cihaz bir bütün olarak beklentileri karşılarsa, tabiri caizse kendi neslinin bir önceki varislerini değil, piyasada tonla paraya satılan cihazları yakalayabilirse o zaman garantisiz bir cihaza 2000 ler veririm.
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dj_mero 2 yıl
OnePlus 5'in özellikleri sızdı
Çin'deki bir alışveriş sitesi, telefonun özelliklerinin olduğu sayfayı yanlışlıkla yayına verdi

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Kısa bir süre yayında kalan sayfadaki bilgilere göre, telefon hem arka hem de ön yüzde çift kamera taşıyor. Arkadakiler 23 MP, öndekiler ise 16 MP çözünürlükte.
Telefon 5,5 inç büyüklüğünde, 2560x1440 piksel çözünürlüklü 2K bir ekrana sahip. Cihazda, Qualcomm'un Snapdragon 835 işlemci, 8 GB bellek, 64 GB depolama alanı, QuickCharge destekli 4.000 mAh pil ve microSD kart yuvası yer alıyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Sansasyon yaratan telefonlarıyla ünlenen OnePlus, bu kez de 8 GB'lık devasa bellek ile amiral gemisi telefonlardaki miktarı ikiye katlıyor.
Ayrıca, ön yüzdeki çift kamera da dikkat çekici, ancak her ne kadar özellikler böyle dese de, ön yüzün fotoğrafına bakınca, bundan emin olmak güç.
Haziranda satışa çıkması beklenen telefonun fiyatı ise, 450 dolar olacak.
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V4LKyR 2 yıl
Yi Jia (One Plus)
一加
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