OnePlus 5’in reklam görseli paylaşıldı

Son zamanlarda gündemi meşgul eden akıllı telefon modellerinden birisi olan OnePlus 5, OnePlus’ın resmi Weibo hesabı üzerinden paylaşılan bir görselle yeniden gündeme oturdu. Aşağıdan görebileceğiniz görsel “Merhaba yaz! Çak bir beşlik” mesajıyla paylaşıldı. Bu mesaj, daha önceki sızıntılardan da anladığımız gibi akıllı telefonun yaz mevsiminde satışa sunulacağını işaret ediyor.

Maalesef görselde akıllı telefonun özelliklerine dair bir bilgi yer almıyor ancak daha önceki dönemlerde gündeme gelen sızıntılardan akıllı telefonun fiyatına kadar birçok şeyi öğrenmiştik. Akıllı telefonun OppoMart’taki fiyatı ve özellikleri şu şekilde:

5.5 inch Quad HD ekran (2560 x 1440)

2.45 GHz Qualcomm Snapdragon 835 Quad-core işlemci

6 GB LPDDR4 RAM, 64/128 GB depolama alanı

12 MP çift arka kamera, 8 MP ön kamera

Parmak izi okuyucu (ön tarafta), Dash Charge 2.0

Android N (Oxygen OS), 3600 mAh batarya kapasitesi

449 dolar

Yukarıda yer alan özellikler yalnızca bir sızıntıya ait ve bazı kaynaklar akıllı telefonun daha farklı özelliklerle geleceğini iddia ediyor. Örneğin, 26 Nisan tarihinde girdiğimiz haberde OnePlus 5’in 23 MP çift arka kameraya ve 3000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağından bahsetmiştik.

http://www.gsmarena.com/oneplus_releases_first_official_teaser_for_the_oneplus_5-news-24919.php