OnePlus 6, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısıyla birlikte Mart ayında geliyor

Geçtiğimiz haftalarda mobil, PC ve otomotiv endüstrilerindeki kullanıcı deneyimlerini optimize etmek için kurulan biyometri teknolojisi şirketlerinden biri olan Synaptics'in ekrana gömülü Clear ID FS9500 isimli parmak izi tarayıcısını duyurduğunu sizlerle paylaşmıştık.

OnePlus markası, Oppo ve Vivo markalarıyla birlikte Çinli BBK Holding bünyesinde faaliyet göstermekte. OnePlus'ın kardeş markası diyebileceğimiz Vivo, Xplay 7 (Vivo X20) modelinde ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına yer vermişti. Gizmochina'ya göre, bu teknolojiyi kullanma sırası şimdi OnePlus'da.

SnapDragon 845'li ve Parmak İzi Sensörü Ekrana Gömülü OnePlus 6

Mart ayında lanse edileceği söylenen OnePlus 6'nın gücünü SnapDragon 845'ten alacağına kesin gözüyle bakılıyor. Düşük fiyat seviyesinde sunmuş olduğu yüksek performansıyla kullanıcıların gönlünü fetheden tam bir fiyat/performans markası olan OnePlus, OnePlus 6 modelinde Clear ID FS9500 adlı ekrana gömülü parmak izi teknolojisine yer verecek.

Çerçevesiz ekranlı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte birçok üretici home tuşuna entegre edilmiş parmak izi tarayıcılarını cihazlarının arka panellerine konumlandırmak zorunda kaldı. Bu da cihazların ergonomikliğini olumsuz yönde etkiledi. Çinli firma; ekrana entegre parmak izi tarayıcısıyla birlikte diğer üreticilerden sıyrılmak istiyor keza, Samsung'un birkaç ay sonra lanse edeceği Galaxy S9 serisinde dahi ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına yer vermeyip diğer modellerde olduğu gibi parmak izi sensörünü, cihazın arka paneline konumlandıracağı söyleniyor. Eğer OnePlus 6 ile ilgili iddialar doğru çıkarsa cihaz küresel çapta oldukça dikkat çekecektir.

https://m.androidcentral.com/oneplus-6-rumored-launch-display-fingerprint-sensor