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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OnePlus 6, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısıyla birlikte Mart ayında geliyor

OnePlus 5T'nin rüzgarı henüz dinmemişken firmanın 2018 yılı amiral gemisi olacak OnePlus 6 ile sızıntılar gelmeye başladı. Cihazın ekrana gömülü parmak izi tarayıcısıyla geleceği söyleniyor. Detaylar:
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
5,8b
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19
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz haftalarda mobil, PC ve otomotiv endüstrilerindeki kullanıcı deneyimlerini optimize etmek için kurulan biyometri teknolojisi şirketlerinden biri olan Synaptics'in ekrana gömülü Clear ID FS9500 isimli parmak izi tarayıcısını duyurduğunu sizlerle paylaşmıştık.
OnePlus markası, Oppo ve Vivo markalarıyla birlikte Çinli BBK Holding bünyesinde faaliyet göstermekte. OnePlus'ın kardeş markası diyebileceğimiz Vivo, Xplay 7 (Vivo X20) modelinde ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına yer vermişti. Gizmochina'ya göre, bu teknolojiyi kullanma sırası şimdi OnePlus'da. 

SnapDragon 845'li ve Parmak İzi Sensörü Ekrana Gömülü OnePlus 6

Mart ayında lanse edileceği söylenen OnePlus 6'nın gücünü SnapDragon 845'ten alacağına kesin gözüyle bakılıyor. Düşük fiyat seviyesinde sunmuş olduğu yüksek performansıyla kullanıcıların gönlünü fetheden tam bir fiyat/performans markası olan OnePlus, OnePlus 6 modelinde Clear ID FS9500 adlı ekrana gömülü parmak izi teknolojisine yer verecek. 
Çerçevesiz ekranlı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte birçok üretici home tuşuna entegre edilmiş parmak izi tarayıcılarını cihazlarının arka panellerine konumlandırmak zorunda kaldı. Bu da cihazların ergonomikliğini olumsuz yönde etkiledi. Çinli firma; ekrana entegre parmak izi tarayıcısıyla birlikte diğer üreticilerden sıyrılmak istiyor keza, Samsung'un birkaç ay sonra lanse edeceği Galaxy S9 serisinde dahi ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına yer vermeyip diğer modellerde olduğu gibi parmak izi sensörünü, cihazın arka paneline konumlandıracağı söyleniyor. Eğer OnePlus 6 ile ilgili iddialar doğru çıkarsa cihaz küresel çapta oldukça dikkat çekecektir.

https://m.androidcentral.com/oneplus-6-rumored-launch-display-fingerprint-sensor Yorum Yaz
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SeagateWD 1 yıl en beğenilen qooqie
qooqie
E bu teknoloji zaten apple da 4 yıl öncesinde vardı, bu mu yenilik, 5s imde cayır cayır çalışıyor bu Çinliler de geriden gelsin, apple alır keyfime bakarım en azından marka

Ekrana gömülü diyor tuşa değil.
qooqieE bu teknoloji zaten apple da 4 yıl öncesinde vardı, bu mu yenilik, 5s imde cayır cayır çalışıyor bu Çinliler de geriden gelsin, apple ...
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2 Yanıt Yanıtla +42
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SeagateWD 1 yıl qooqie
qooqie
Olsa ne olur, iphone işimi görüyor

E bu teknoloji zaten apple da 4 yıl öncesinde vardı, bu mu yenilik, 5s imde cayır cayır çalışıyor bu Çinliler de geriden gelsin, apple alır keyfime bakarım en azından marka
Demişsin. Bir kere yorumun hatalı, daha haberdeki teknolojiyi bilmiyorsun. Ben sadece hatanı düzelttim. olsa ne mi olur ? olsa ekrandan parmak izi okutursun
qooqieOlsa ne olur, iphone işimi görüyorE bu teknoloji zaten apple da 4 yıl öncesinde vardı, bu mu yenilik, 5s imde cayır...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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usstaa 1 yıl qooqie
qooqie

E bu teknoloji zaten apple da 4 yıl öncesinde vardı, bu mu yenilik, 5s imde cayır cayır çalışıyor bu Çinliler de geriden gelsin, apple alır keyfime bakarım en azından marka

Hacı apple dan hissen mi var nedir bu fanboyluğun sebebi
qooqieE bu teknoloji zaten apple da 4 yıl öncesinde vardı, bu mu yenilik, 5s imde cayır cayır çalışıyor bu Çinliler de geriden gelsin, a...
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Yanıtla +9
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alemburda34 1 yıl
Ekrana gömülü bir oneplus gelirse kesinlikle alırım.
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xcrrwwrx 1 yıl
Desenize adamlar daha ayrıntılı istihbarat toplayacaklar sırf bunun için parmak izini geliştirmişler
[:\-]
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kadirirdem 1 yıl
Hadi bakalım bu modeli alabilirim.
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experiment67 1 yıl
Şuana dek Oneplus markasının kasıtlı eskitme ile ilgili haberini duymadık. İphone telefonlarını yavaşlattığını itiraf etti. Yeni modele almaya zorlaması tabiki firmanın karına olacaktır.
Oneplus 5 kullanıcısı olarak zaman zaman işim gereği kamerada çektiğim 42mp çözünürlükte raw(ham yanii işlenmemiş görsel)görseli telefonuma aktarıp işliyor(düzenliyor) ve acil olan kısmını wetransfer aracılığı ile gönderiyorum. Bazen bir fotoğrafı kaydetmek 1-2 dakikayı buluyor. Telefonumda yavaşlama ve sıkıntı olmadı. Son teknolojiyi kullanan firmaları desteklemek yerine kaliteli ve uzun kullanıma sahip ürünleri üreten firmaları destekleyin!
Marka bağımlısı olmayın. Daha iyisini üreten firma varsa kabullenin!
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K_Spartakus 1 yıl experiment67
Aynı şeyi yıllardır anlatmaya çalışıyoruz ama illa marka illa ki ya zamzung ya ayfon.
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Krone 1 yıl experiment67
experiment67
Şuana dek Oneplus markasının kasıtlı eskitme ile ilgili haberini duymadık. İphone telefonlarını yavaşlattığını itiraf etti. Yeni modele almaya zorlaması tabiki firmanın karına olacaktır.
Oneplus 5 kullanıcısı olarak zaman zaman işim gereği kamerada çektiğim 42mp çözünürlükte raw(ham yanii işlenmemiş görsel)görseli telefonuma aktarıp işliyor(düzenliyor) ve acil olan kısmını wetransfer aracılığı ile gönderiyorum. Bazen bir fotoğrafı kaydetmek 1-2 dakikayı buluyor. Telefonumda yavaşlama ve sıkıntı olmadı. Son teknolojiyi kullanan firmaları desteklemek yerine kaliteli ve uzun kullanıma sahip ürünleri üreten firmaları destekleyin!
Marka bağımlısı olmayın. Daha iyisini üreten firma varsa kabullenin!

m.donanimhaber.com/...
Cihazlarına casus uygulama yükleyen şirket değil mi bu ? O yavaşlatıyorsa bu da casusluk yapıyor.
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Krone 1 yıl
Adam troll diğer mesajlarına bak.
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SeagateWD 1 yıl Krone
Krone
Adam troll diğer mesajlarına bak.


''Yaw dabikide ifon 6, çünki bu ifon''
Çıldırıyorum
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Tugrul_512bit 1 yıl
Artık kamerayla alamadıkları parmak izimizi doğrudan almaya başlarlar. Umarım teröristler bu şekilde anında bulunur.
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marsli61 1 yıl
Eskiden Sony nin yaptığı gibi yapıyor 6 ayda bir gemi çıkartıyor.
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qooqie 1 yıl
E bu teknoloji zaten apple da 4 yıl öncesinde vardı, bu mu yenilik, 5s imde cayır cayır çalışıyor bu Çinliler de geriden gelsin, apple alır keyfime bakarım en azından marka
2 Yanıt Yanıtla +3
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SeagateWD 1 yıl qooqie
qooqie
E bu teknoloji zaten apple da 4 yıl öncesinde vardı, bu mu yenilik, 5s imde cayır cayır çalışıyor bu Çinliler de geriden gelsin, apple alır keyfime bakarım en azından marka

Ekrana gömülü diyor tuşa değil.
2 Yanıt Yanıtla +42
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usstaa 1 yıl qooqie
qooqie

E bu teknoloji zaten apple da 4 yıl öncesinde vardı, bu mu yenilik, 5s imde cayır cayır çalışıyor bu Çinliler de geriden gelsin, apple alır keyfime bakarım en azından marka

Hacı apple dan hissen mi var nedir bu fanboyluğun sebebi
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crazywinner3 1 yıl
Sızıntı doğruysa efsane bir telefon olacak gibi duruyor
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