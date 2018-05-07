OnePlus 6, kalp atış hızı sensörü ile gelebilir

OnePlus, henüz OnePlus 6'yı resmen duyurmadı ancak şirket yeni amiral gemisinin özelliklerini yavaş yavaş açığa çıkarmaya başlamış durumda. OnePlus, tanıtım tarihi yaklaşan akıllı telefonunun yeni özellikleri hakkında ipucu verme geleneğini sürdürüyor. Şirketin Çin'de yayınladığı yeni bir teaser, OnePlus 6'nın kalp atış hızı sensörü ile gelebileceğini ortaya koydu.

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Aslına bakılırsa teaser, OnePlus 6'nın kesin olarak bir kalp atış hızı sensörüne sahip olacağını göstermiyor ancak görselin ortasında "6" rakamı ile bir elektrokardiyogram var. Yani bu da OnePlus 6'nın kullanıcıların kalp atış hızlarını algılayabilecek bir teknolojiye sahip olabileceğini düşündürüyor.

Çentikli ekran ve Snapdragon 845 ile gelecek

Kalp atış hızı sensörü akıllı telefonlarda, akıllı saatlerde ve giyilebilir fitness takip cihazlarında uzun süredir kullanıldığı için bunun tam olarak çığır açacak bir özellik olmayacağını söyleyebiliriz.

Şirket OnePlus 6'yı, 16 Mayıs'ta Çin'de düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtacak. Akıllı telefonun 1080p çözünürlükte 6.28 inçlik çentikli bir ekrana sahip olacağını biliyoruz. OnePlus ayrıca cihazın Qualcomm Snapdragon 845 yonga setinden güç alacağını doğruladı. Bununla birlikte 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama alanı sunacak telefonun arka tarafında ise çift kamera sistemi yer alacak.

https://www.gizmochina.com/2018/05/05/oneplus-6-said-to-sport-a-heart-rate-sensor/