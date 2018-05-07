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OnePlus 6, kalp atış hızı sensörü ile gelebilir

Çinli OnePlus, 16 Mayıs'ta tanıtacağı yeni amiral gemisiyle ilgili ipuçları vermeye devam ediyor. Yayınlanan son teaser telefonun kalp atış hızı sensörü ile gelebileceğini ortaya koydu.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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OnePlus, henüz OnePlus 6'yı resmen duyurmadı ancak şirket yeni amiral gemisinin özelliklerini yavaş yavaş açığa çıkarmaya başlamış durumda. OnePlus, tanıtım tarihi yaklaşan akıllı telefonunun yeni özellikleri hakkında ipucu verme geleneğini sürdürüyor. Şirketin Çin'de yayınladığı yeni bir teaser, OnePlus 6'nın kalp atış hızı sensörü ile gelebileceğini ortaya koydu.
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Aslına bakılırsa teaser, OnePlus 6'nın kesin olarak bir kalp atış hızı sensörüne sahip olacağını göstermiyor ancak görselin ortasında "6" rakamı ile bir elektrokardiyogram var. Yani bu da OnePlus 6'nın kullanıcıların kalp atış hızlarını algılayabilecek bir teknolojiye sahip olabileceğini düşündürüyor.

Çentikli ekran ve Snapdragon 845 ile gelecek

Kalp atış hızı sensörü akıllı telefonlarda, akıllı saatlerde ve giyilebilir fitness takip cihazlarında uzun süredir kullanıldığı için bunun tam olarak çığır açacak bir özellik olmayacağını söyleyebiliriz.
Şirket OnePlus 6'yı, 16 Mayıs'ta Çin'de düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtacak. Akıllı telefonun 1080p çözünürlükte 6.28 inçlik çentikli bir ekrana sahip olacağını biliyoruz. OnePlus ayrıca cihazın Qualcomm Snapdragon 845 yonga setinden güç alacağını doğruladı. Bununla birlikte 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama alanı sunacak telefonun arka tarafında ise çift kamera sistemi yer alacak.

https://www.gizmochina.com/2018/05/05/oneplus-6-said-to-sport-a-heart-rate-sensor/ Yorum Yaz
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mpolat35 1 yıl en beğenilen
Eskiden "Amiral gemisi katili" sloganı ile yola çıkıp daha sonra onlar gibi fiyat belirleyene OP. Şuan Xaomi benim için daha ön planda.
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lefransuva 1 yıl
valla kalp atış hızı sensörünü bilmem de oneplus 5t deki gibi sar değeriyle gelirse kalp atışını baya etkileyecek gibi görünüyor. insan kullanacak bunları arkadaş biraz düşük yapın şu sar değerlerini.
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HSeldon 1 yıl
Kalp hızı sensörü bir telefon için biraz gereksiz bir özellik. 15-20 dolarlık miband da bu özellik var zaten,sürekli bileğe takılı durumda.
OnePlus 5T şu anda 2500₺ civarıdna . Donanımına göre güzel fiyat denebilir. Bu model de o fiyatlrdan satılırsa yine alınabilir. 3000₺ üzeri olursa o zaman çekiciliği azalıyor, daha güvenilir markaların modelleri var o fiyatlarda.
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mpolat35 1 yıl en beğenilen
Eskiden "Amiral gemisi katili" sloganı ile yola çıkıp daha sonra onlar gibi fiyat belirleyene OP. Şuan Xaomi benim için daha ön planda.
Yanıtla +8
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