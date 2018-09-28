Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OnePlus 6T'nin pil kapasitesi de ortaya çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus'ın önümüzeki ay tanıtacağı yeni amiral gemisinin pil kapasitesi ortaya çıktı. OnePlus 6T, önceki modelden yüzde 10 daha büyük pille gelecek.
7 ay
4,3b
1
15
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
OnePlus, önümüzdeki ay yeni akıllı telefonunu resmen tanıtacak. OnePlus 6T olarak duyurulması beklenen cihazın bazı teknik özellikleri doğrulandı ancak şirketin açıklığa kavuşturmadığı bilgiler arasında pil kapasitesi de var. İnternete düşen yeni bir görüntü OnePlus 6T'nin 3.700 mAh büyüklüğünde bir pil ile geleceğini gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "10 GB RAM'li ilk akıllı telefonu Oppo Find X olacak"
OnePlus 6T, şirketin 3.5 mm kulaklık girişi olmayan ilk akıllı telefonu olacak. Bu değişiklik cihazın içine daha büyük pil sığdırılabilmesi için fazladan yer açılmasını sağladı. Dolayısı ile akıllı telefondaki pilin OnePlus 6'dan yüzde 10 daha büyük olması pek de sürpriz sayılmaz.

Tanıtım tarihi de netleşti

Yeni amiral gemisi büyük ihtimalle OnePlus'ın Dash Charge hızlı şarj özelliğine sahip olacak. Snapdragon 845 yonga seti ve 8 GB RAM ile güçlendirilecek OnePlus 6T'nin 256 GB depolama alanı sunması bekleniyor. Ayrıca Çinli şirketin ekrana gömülü parmak izi sensörü ile piyasaya sürülecek ilk akıllı telefonu olacak. OnePlus'ın yeni amiral gemisini 17 Ekim tarihinde resmi olarak tanıtması bekleniyor. 

https://www.weibo.com/2863918220/GBgeeygy3 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MMistanbul 7 ay
OP1, OP2 ve şimdi OP6 kullanıyorum. OP6 almamış olsaydım bunu kesin alırdım. Artık OP9T bakarım :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
barisx3 7 ay MMistanbul
kesinlikle benim içinde ukde one plus 6 alacaktım ama plusı beklemeye karar verdim mantıklımı sizce
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wjéasz 7 ay
bu oneplus hep içimde kalmıştır kullanan varmı iyi diyen ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-1F9BF2C01 7 ay
Çentik. Duvar kağıdı. Görsellerin çekim açısı. Nedense tanıdık geliyor.
Android fanboyları korkudan ağlayamıyor devrelerine su kaçar oksitlenme yapar diye



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ouzqan 7 ay
Egoist firma ne yaparsa yapsın gözüme giremez. Umarım kullanıcıları üzmeyecek bir pil performansı verir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Swothra 7 ay
Telefonlar 6" üzerine çıktıkça çıkıyor. Bunlar telefon değil, samuray kılıcı üretiyorlar sanki.
Telefon dediğin 5.2" ekranı olur yeter, 2018 model küçük ekranlı telefon yok piyasada adam akıllı.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
10ff 7 ay
xiaomi mix 2 kullaniyordum. mi8 i buyuk umutlarla bekledim ama centikli cikti oda. fakat android tarafinda durusunu asla bozmayan bir uretici var, samsung...
aklimda bile olmamasina ragmen. mi8 alacagima daha ucuz bir fiyata (2700tl) note 8 aldim. bundan sonra da samsung dan devam...
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ffrisby 7 ay 10ff
Nereden aldınız o fiyata?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
polat333 7 ay
herşeyi geçtik, ben 6 inç den büyük telefona anlam veremiyorum, yakında telefon yerine hatlı 7" tabletleri millete telefon diye yutturmaya başlarlar.
nedir bu ya cebimizde tablet değil telefon taşımak istiyoruz, 6.4 boyut aşırı büyük bence ve gereksiz.
yeni telefon almayı planlıyordum ve bu op6 serisi beklediğim teleofondu fakat sırf büyük bpyutu yüzünden vazgeçmiştim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Johan Elmander 7 ay
%10 daha fazla pil için kulaklık girişi kalkmış, almayayım.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
susesa 7 ay
Çentiğin küçülmesi hayra alamettir bence. OP 7'de bundan daha küçüğüyle yada çentiksiz olarak karşımıza çıkacaklar demek ki.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 7 ay
Damla çentik gelsin şimdi de. İyice suyu çıktı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +213 Informed +124 12 Angry Men +111 serdar_k +63 flowerhorn +61 madmahmutd +60 volkie +59 Chronotide +53 mu5tafa +51 CoreXXX +43
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4311 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, cep telefonu ve
6 etiket daha mah oneplus 6t pil kapasites Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay 90 milyon Facebook hesabı çalınmış olabilir 7 ay 2019 BMW i3, 310 kilometrelik menziliyle tanıtıldı 7 ay Patent ihlali davasında Apple'ın itirazı kabul edildi 7 ay Şeffaf kasa PS4 Pro 2TB | 500 Milyon özel sürüm kutu açılışı 7 ay DDR4 belleklerde kapasite iki katına çıkıyor 7 ay Tom Lee:"Ethereum'un fiyatı 2019'un sonunda 1,900 dolara ulaşacak" 7 ay Kaan Kural'a AMD Ryzen 7 2700 ve 1070Ti'lı sistem topladık 7 ay Apple orijinal dizilerinde muhafazakar davranıyor 7 ay Apple Watch 4'e talep yüksek: Compal da seri üretime başlıyor 7 ay TÜBİTAK önderliğinde açık kaynak işletim sistemi ve yazılımları konferansı 7 ay Fotokopi kağıdı tüketimini azaltmanın yolları 7 ay Dünyanın en güçlü kontrol edilebilir kapalı alan manyetik deneyinde laboratuvar patladı 7 ay Amazon, sesli asistan Alexa'yı hayatın merkezine yerleştirmek istiyor 7 ay 4K Forza Horizon 4 Video İnceleme 7 ay 4 kameralı Xiaomi Redmi Note 6 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 7 ay Zeiss ilk tam kare dijital fotoğraf makinesini duyurdu: ZX1 7 ay Sağlık verileri her geçen yıl daha savunmasız hale geliyor 7 ay Türkiye’nin ekonomisi ABD’li şirkete emanet 7 ay TOFAŞ ve Renault üretime ara verdi 7 ay Yolculuklarda çocuklara verilen tabletler ölümcül olabilir 7 ay GÖRÜNTÜLENEN OnePlus 6T'nin pil kapasitesi de ortaya çıktı Sonraki PureVPN'de iki güvenlik açığı tespit edildi! 7 ay Vivo dördüncü nesil ekrandan parmak izi okuyucusunu duyurdu 7 ay SwiftKey klavyesine anlık tercüme desteği geldi 7 ay Burger King'in yapay zeka ile oluşturulmuş garip reklamları tepki çekiyor 7 ay Oculus Go için hafıza kartı desteği geliyor, Oculus Go 2 yolda 7 ay Orbital 2 kontrolcüsü Surface Dial ve MacBook Touch Bar ile rekabet edecek 7 ay ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Elon Musk'ı dolandırıcılıkla suçluyor 7 ay Kısa Devre | PC Donanımları ve teknolojileri programı 7 ay Japonya'nın göktaşına iniş yapan uzay aracından inanılmaz fotoğraflar 7 ay 20 yılı geride bırakan Google’ın kurulduğu garaja yakından bakın 7 ay 10 GB RAM'li ilk akıllı telefonu Oppo Find X olacak 7 ay OnePlus 6T'nin yeni görselleri ve videosu yayınlandı 7 ay Red Dead Redemption 2, tam 105 gb depolama alanı isteyecek 7 ay 5 kameralı LG V40 ThinQ'nun tanıtım videosu yayınlandı 7 ay Çinli teknoloji şirketi Türk Telekom hisselerini satın alabilir 7 ay Nokia 7 Plus için Android Pie güncellemesi gecikecek 7 ay Tırtıla benzeyen robot insan vücudunda ilaç taşıyabilir 7 ay Yönetmelik taslağı yayınlandı: İnternet yayınlarına RTÜK denetimi! 7 ay Uçan spor araba Koncepto Milenya, halka açık ilk uçuşunu tamamladı 7 ay Huawei Mate 20 Lite ilk izlenimler | Fiyatını hak ediyor mu? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim