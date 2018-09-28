OnePlus 6T'nin pil kapasitesi de ortaya çıktı

OnePlus, önümüzdeki ay yeni akıllı telefonunu resmen tanıtacak. OnePlus 6T olarak duyurulması beklenen cihazın bazı teknik özellikleri doğrulandı ancak şirketin açıklığa kavuşturmadığı bilgiler arasında pil kapasitesi de var. İnternete düşen yeni bir görüntü OnePlus 6T'nin 3.700 mAh büyüklüğünde bir pil ile geleceğini gösteriyor.

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OnePlus 6T, şirketin 3.5 mm kulaklık girişi olmayan ilk akıllı telefonu olacak. Bu değişiklik cihazın içine daha büyük pil sığdırılabilmesi için fazladan yer açılmasını sağladı. Dolayısı ile akıllı telefondaki pilin OnePlus 6'dan yüzde 10 daha büyük olması pek de sürpriz sayılmaz.

Tanıtım tarihi de netleşti

Yeni amiral gemisi büyük ihtimalle OnePlus'ın Dash Charge hızlı şarj özelliğine sahip olacak. Snapdragon 845 yonga seti ve 8 GB RAM ile güçlendirilecek OnePlus 6T'nin 256 GB depolama alanı sunması bekleniyor. Ayrıca Çinli şirketin ekrana gömülü parmak izi sensörü ile piyasaya sürülecek ilk akıllı telefonu olacak. OnePlus'ın yeni amiral gemisini 17 Ekim tarihinde resmi olarak tanıtması bekleniyor.

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