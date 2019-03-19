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OnePlus 7'nin arka tasarımı ve degrade renk seçenekleri ortaya çıktı

OnePlus'ın önümüzdeki aylarda resmiyet kazandıracağı yeni amiral gemisi ile ilgili detaylar netleşiyor. OnePlus 7'nin arka tasarımı ve renk seçeneklerini açığa çıkaran bir görsel yayınlandı.
2 ay
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23
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus yeni bir amiral gemisi telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Hatırlayacağınız üzere OnePlus 6 geçen yıl Mayıs ayında tanıtılmıştı. Dolayısı ile OnePlus 7'nin de aynı tarihlerde duyurulacağı tahmin ediliyor. Yakında resmiyet kazanması beklenen akıllı telefonun arka tasarımını ve degrade renk seçeneklerini gözler önüne seren bir görsel ortaya çıktı.
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İnternete düşen görsel OnePlus 7'nin dikey olarak konumlandırılmış üçlü kamera sistemine sahip olacağını gösteriyor. Kamera modülünün hemen altında ise bir LED flaş var. Arka paneldeki bir diğer ayrıntı ise şirketin logosu olarak göze çarpıyor.

Snapdragon 855'ten güç alacak

Görüntü aynı zamanda cihazın açılır-kapanır selfie kamerası ile donatıldığını gösteriyor. Telefonun arkasında parmak izi tarayıcısı yok. Bunun nedeni de OnePlus 6T gibi ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile gelecek olması. Açılır-kapanır ön kamera kullanılması da cihazın çentiksiz ekran taşıyacağı anlamına geliyor.
OnePlus 7 gücünü Snapdragon 855 mobil platformundan alacak. Telefonun diğer özellikleri hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Paylaşılan görsel amiral gemisinin Siyah-Sarı, Siyah-Mor ve Camgöbeği-Gri gibi üç degrade renk seçeneğine sahip olacağını ortaya koyuyor.

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alaz1903 2 ay en beğenilen
Tasarım harika. Çentik ve ekrana saçma sapan delikler açmak yerine böyle çözümler daha şık görünüyor.
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Fthcyr 1 ay yeni yorumcu
6t bile memlekete gelmemiş 7 çıksa ne olur
bananeee
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ufo 2 ay
arkayı gereksiz kasıp maliyeti artırıyorlar. Neymiş aluminyum 700 serisi yok titanyum çerçeve, yanar döner renk...
Herkes kılıf takıyor. Kılıfsız kullanan mı var ki? Bu çaba niye? Plastik yap geç.
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ibo-wan 2 ay
Gizli kamera her zaman çok güzel fakat...
Yaylı manuel basmalı olursa az ama motorlu sistem yapılırsa bozulma ihtimali çok yüksek olur. Bunun yerine ufak bir çentikle, tırnakla açıp kapatılan, tam köşede bir kamera yapılması lazım.
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cayadüsensinek 2 ay
Tasarimdan ziyade renklere bayildim insallah bu renklerle satisa cikar klasik renkler yerine bu renkler cok hos sari ve mavisi hosuma gitti.
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renega 2 ay
Ois varsa mikrofonu da tatmin ediciyse mi9 yerine alınabilir umarım 4500'den pahalı olmaz
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RioDeJaneiro 2 ay
Tasarım güzel.Bakalım artıları ne olacak.
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Darbit3838 2 ay
Su geçirmez özelliği varmı fiyatı. Ne olur aceba
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sky__walker 2 ay
Bu tip mekanizmalar hep soru işaretidir uzun soluklu kullanımda. Bana göre bozulmaya ve kırılmaya da en müsaiti aynı zamanda.
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alaz1903 2 ay sky__walker
Haklı olabilirsiniz ama bunu kullanmadan bilemeyiz. Bozulma konusunda zaten firmalar 2 yıl garanti veriyor. Kırılma bahsine gelirsek herhangi bir telefonu da elimizden düşürüp ekranını kırmayacağımızın garantisi yok. Dileyen ek bir ücret vererek kırılma garantisi de yaptırabilir tabii.
Sonuç olarak "bana göre" arka kamera'da huawei ve apple'a yakın bir deneyim sağladıkları takdirde çentik ve delikli ekran yerine her koşulda tercih edebileceğim bir teknoloji.
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intel7mix 2 ay sky__walker
5 sene kullansan yine bozulmaz merak etme sen sanki sonsuza kadar kullanıcak gibi konuşmayın. Bu ürünleri 2-3 sene kullanıp değiştiriliyor.
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DH Misafiri 2 ay
Saçma sapan centik ve delik yerine bu tarz tasarım gelecegin telefon modeli bence
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veteriner69 2 ay
Kamerası iyi olacaksa istiyorum bundan bir tane.
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