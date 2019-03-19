OnePlus 7'nin arka tasarımı ve degrade renk seçenekleri ortaya çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus yeni bir amiral gemisi telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Hatırlayacağınız üzere OnePlus 6 geçen yıl Mayıs ayında tanıtılmıştı. Dolayısı ile OnePlus 7'nin de aynı tarihlerde duyurulacağı tahmin ediliyor. Yakında resmiyet kazanması beklenen akıllı telefonun arka tasarımını ve degrade renk seçeneklerini gözler önüne seren bir görsel ortaya çıktı.

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İnternete düşen görsel OnePlus 7'nin dikey olarak konumlandırılmış üçlü kamera sistemine sahip olacağını gösteriyor. Kamera modülünün hemen altında ise bir LED flaş var. Arka paneldeki bir diğer ayrıntı ise şirketin logosu olarak göze çarpıyor.

Snapdragon 855'ten güç alacak

Görüntü aynı zamanda cihazın açılır-kapanır selfie kamerası ile donatıldığını gösteriyor. Telefonun arkasında parmak izi tarayıcısı yok. Bunun nedeni de OnePlus 6T gibi ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile gelecek olması. Açılır-kapanır ön kamera kullanılması da cihazın çentiksiz ekran taşıyacağı anlamına geliyor.

OnePlus 7 gücünü Snapdragon 855 mobil platformundan alacak. Telefonun diğer özellikleri hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Paylaşılan görsel amiral gemisinin Siyah-Sarı, Siyah-Mor ve Camgöbeği-Gri gibi üç degrade renk seçeneğine sahip olacağını ortaya koyuyor.