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OnePlus 7 Pro’nun titreşim motoru çok daha güçlü olacak

OnePlus 7 Pro’nun titreşim motorunun çok daha güçlü olacağı öğrenildi. Firma CEO’su Pete Lau tarafından doğrulanan bilgiye göre, üç farklı kademede ayarlama imkanı da var. Detaylar haberimizde.
1 ay (Son Güncelleme: 1 ay)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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OnePlus 7 Pro’nun titreşim motoru çok daha güçlü olacak
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OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro modellerinin tanıtılmasına sayılı günler kaldı. Her iki cihaz hakkında tüm teknik özelliklere ve resimlere hali hazırda sahibiz. Çeşitli sızıntılar ve firma CEO’su Pete Lau tarafından paylaşılan bilgiler, yeni OnePlus modellerini sürpriz olmaktan çıkardı. Bugün ise yine CEO tarafından OnePlus 7 Pro’nun çok daha güçlü titreşim motoruna sahip olacağı açıklandı.

Kullanıcılar şikayet ediyordu

OnePlus 6T dahil önceki birçok modelde kullanıcılar titreşim motorunun zayıf olmasını şikayet ediyordu. Firma da yeni modeliyle birlikte bu sorunu ortadan kaldırmaya odaklanmış. Açıklanan bilgilere göre OnePlus 7 Pro’nun titreşim motoru OnePlus 6T’ye göre yüzde 200 daha güçlü.

Firma, titreşim motorunu cihazın kalınlığı artırmadan yerleştirmek için özel çalışma yaptığını söylüyor. Böylece üç farklı kademede (düşük, orta, yüksek) ve altı farklı şekilde titreyebilen bu motor ortaya çıkmış.
Ayrıca Bkz. "iPhone kılıf sızıntıları üç kameralı yapıyı tekrar doğruladı"

OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro, 14 Mayıs tarihinde tanıtılacak. Cihazların bazı özellikleri Snapdragon 855 yonga seti, 12 GB’a kadar RAM, 256 GB’a kadar depolama vb. şeklinde. OnePlus 7 su damlası çentikle gelirken, Pro modeli açılır kapanır ön kamera mekanizmasına sahip. Ayrıca 90 Hz ekran gibi bazı özelliklerin OnePlus 7 Pro’ya özel olacağı biliniyor. Gelişmiş titreşim motorun da Pro’ya özel olup olmadığı henüz öğrenilemedi.


https://www.gsmarena.com/oneplus_7_pro_vibration_motor_will_be_200_stronger-news-36983.php Yorum Yaz
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Survivalist 1 ay en beğenilen
Nerede o s3 mini zamanları, samsunglar bir titrerdi masa sallanırdı şerefsizim
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TheJudgé 1 ay
Güzel Telefon
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interwap 1 ay
OnePlus One kullandım. O zamanda şikayetçiydim. Anlaşılan OnePlus bu konuda kullanıcıların isteklerini halen karşılayamıyor.
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Portraitclub 1 ay
Hiç kullanmam titreşim özelliğini vibratör gibi titriyor.
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Survivalist 1 ay en beğenilen
Nerede o s3 mini zamanları, samsunglar bir titrerdi masa sallanırdı şerefsizim
1 Yanıt Yanıtla +16
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Greylights 4 hf. Survivalist
S9+ kullanıyorum hala öyle. Yarı ayarda kullanmazsam kendini parçalayacak gibi hissediyorum

5 kademe ayarı var 10 farklı da titreşim şekli var. Bi Nokia 3310 değil tabi
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cangunner 1 ay
Bu konuda bence en iyisi Apple-Taptic Engine
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