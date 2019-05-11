OnePlus 7 Pro’nun titreşim motoru çok daha güçlü olacak

OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro modellerinin tanıtılmasına sayılı günler kaldı. Her iki cihaz hakkında tüm teknik özelliklere ve resimlere hali hazırda sahibiz. Çeşitli sızıntılar ve firma CEO’su Pete Lau tarafından paylaşılan bilgiler, yeni OnePlus modellerini sürpriz olmaktan çıkardı. Bugün ise yine CEO tarafından OnePlus 7 Pro’nun çok daha güçlü titreşim motoruna sahip olacağı açıklandı.

Kullanıcılar şikayet ediyordu

OnePlus 6T dahil önceki birçok modelde kullanıcılar titreşim motorunun zayıf olmasını şikayet ediyordu. Firma da yeni modeliyle birlikte bu sorunu ortadan kaldırmaya odaklanmış. Açıklanan bilgilere göre OnePlus 7 Pro’nun titreşim motoru OnePlus 6T’ye göre yüzde 200 daha güçlü.

Firma, titreşim motorunu cihazın kalınlığı artırmadan yerleştirmek için özel çalışma yaptığını söylüyor. Böylece üç farklı kademede (düşük, orta, yüksek) ve altı farklı şekilde titreyebilen bu motor ortaya çıkmış.

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OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro, 14 Mayıs tarihinde tanıtılacak. Cihazların bazı özellikleri Snapdragon 855 yonga seti, 12 GB’a kadar RAM, 256 GB’a kadar depolama vb. şeklinde. OnePlus 7 su damlası çentikle gelirken, Pro modeli açılır kapanır ön kamera mekanizmasına sahip. Ayrıca 90 Hz ekran gibi bazı özelliklerin OnePlus 7 Pro’ya özel olacağı biliniyor. Gelişmiş titreşim motorun da Pro’ya özel olup olmadığı henüz öğrenilemedi.

https://www.gsmarena.com/oneplus_7_pro_vibration_motor_will_be_200_stronger-news-36983.php