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OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro'nun resmi kılıfları ortaya çıktı

OnePlus 7 ve OnPlus 7 Pro modellerinin resmi kılıfları ortaya çıktı. Firmanın yeni modelleri Salı günü düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Böylece meraklı bekleyiş sonunda bitiyor.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro'nun resmi kılıfları ortaya çıktı
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Yılın en çok merak edilen akıllı telefonlarından olan OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro hakkında titreşim motorunun yüzde 200 daha güçlü olacağına kadar tüm bilgilere sahibiz. Anlayacağınız sadece teknik özellikler ve tasarımlar değil, en küçük detaylar bile öğrenildi. Bugün ise OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro modelleri için firmanın kendi üretimi olan kılıflar görüldü.

Karbon kılıf yeniden geliyor

OnePlus, akıllı telefonları için uzun zamandır kılıf üretiyor. Hatta firma ile özdeşleşmiş karbon fiber kılıflar kullanıcılar tarafında oldukça beğeniliyor. Görünen o ki karbon kılıf dahil birçok kılıf modeli OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro modellerinde de sunulacak. Sızdırılan görsellerde üç adet OnePlus 7 ve üç adet OnePlus 7 Pro kılıfı mevcut.
OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro'nun resmi kılıfları ortaya çıktı
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Modelleri birbirinden ayırmak için kamera bölgesine bakmanız yeterli. OnePlus 7 iki arka kamera ile geliyorken, OnePlus 7 Pro'da üç arka kamera mevcut. Ayrıca karbon modellerin sadece OnePlus 7 Pro modelinde gözüktüğünü belirtelim. Belki de firma karbon kılıfı Pro'ya özel tutmak istemiş olabilir.
Ayrıca Bkz. "iPhone 11 modelleri "ters kablosuz şarj" özelliği ile gelebilir"
OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro Salı günü düzenlenecek etkinlikte resmiyet kazanacak. Cihazların tüm özellikleri bilindiği için yarın odaklanılacak en önemli nokta fiyat etiketleri olacak. Amiral gemi katili lakaplı firma, bu iddiasını devam ettirebilecek mi hep birlikte göreceğiz.

https://www.gsmarena.com/oneplus_7_7_pro_official_cases_confirm_design_ahead_of_may_14_launch-news-37003.php Yorum Yaz
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