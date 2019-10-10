OnePlus 7T Pro duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

OnePlus 7T amiral gemisinin tanıtılmasının üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra OnePlus 7T Pro versiyonu da görücüye çıktı. OnePlus 7T Pro modeli orijinalin üzerine biraz daha katarak ilerliyor.

OnePlus 7T Pro özellikleri ve fiyatı

OnePlus 7T Pro modeli 6.67 inçlik kavisli bir AMOLED ekranla geliyor. Çözünürlük ise 2340x1080 piksel seviyesinde. 90Hz ekran tazeleme hızı sayesinde OnePlus 7T Pro iyi bir oyuncu odaklı telefon da olacak. Ekran Gorilla Glass teknolojisi ile korunuyor. Parmak izi okuyucu da ekrana entegre. Mekanizmalı ön kamera sayesinde agresif bir ekran-kasa oranı mevcut.

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Snapdragon 855+ yonga setinden gücünü alan akıllı telefona 8GB LPDDR4X RAM ve 256GB UFS 3.0 depolama belleği eşlik ediyor. Yani bellek tarafında da telefon oldukça akıcı çalışıyor. Orijinal modele göre yonga setinde iyileşme görülürken 12GB bellek seçeneğine yer verilmemiş.

Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ve OIS destekli Sony IMX586 f/1.6 sensör yer alıyor. Yanında 8MP çözünürlüğünde 3x telefoto lensli sensör ve 16MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör mevcut. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. Tüm kameralar HDR desteği sunuyor.

Stere hoparlörleri Dolby Atmos ile destekleyen OnePlus 7T Pro modeli 4085mAh kapasiteli bataryayı da 30W üzerinden şarj edebiliyor. Ses USB 3.0 Tip-C üzerinden aktarılıyor. OnePlus 7T Pro için 700 Pound fiyat etiketi belirlenmiş.