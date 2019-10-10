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    OnePlus 7T Pro duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

    OnePlus 7 Pro modelini biraz daha yükselterek yoluna devam eden OnePlus 7T Pro modeli resmen tanıtıldı. Amiral gemisi rakiplerine göre model daha uygun bir fiyat etiketi sunuyor.
    18 sa.
    3,4b
    6
    13
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    OnePlus 7T amiral gemisinin tanıtılmasının üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra OnePlus 7T Pro versiyonu da görücüye çıktı. OnePlus 7T Pro modeli orijinalin üzerine biraz daha katarak ilerliyor.

    OnePlus 7T Pro özellikleri ve fiyatı

    OnePlus 7T Pro modeli 6.67 inçlik kavisli bir AMOLED ekranla geliyor. Çözünürlük ise 2340x1080 piksel seviyesinde. 90Hz ekran tazeleme hızı sayesinde OnePlus 7T Pro iyi bir oyuncu odaklı telefon da olacak. Ekran Gorilla Glass teknolojisi ile korunuyor. Parmak izi okuyucu da ekrana entegre. Mekanizmalı ön kamera sayesinde agresif bir ekran-kasa oranı mevcut.

    Ayrıca Bkz. "100 saate kadar kullanılabilen Sennheiser GSP 370 oyuncu kulaklığı"

    Snapdragon 855+ yonga setinden gücünü alan akıllı telefona 8GB LPDDR4X RAM ve 256GB UFS 3.0 depolama belleği eşlik ediyor. Yani bellek tarafında da telefon oldukça akıcı çalışıyor. Orijinal modele göre yonga setinde iyileşme görülürken 12GB bellek seçeneğine yer verilmemiş.

    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ve OIS destekli Sony IMX586 f/1.6 sensör yer alıyor. Yanında 8MP çözünürlüğünde 3x telefoto lensli sensör ve 16MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör mevcut. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. Tüm kameralar HDR desteği sunuyor.

    Stere hoparlörleri Dolby Atmos ile destekleyen OnePlus 7T Pro modeli 4085mAh kapasiteli bataryayı da 30W üzerinden şarj edebiliyor. Ses USB 3.0 Tip-C üzerinden aktarılıyor. OnePlus 7T Pro için 700 Pound fiyat etiketi belirlenmiş.

     


    https://www.gizmochina.com/2019/10/10/oneplus-7t-pro-and-oneplus-7t-mclaren-edition-launches-in-europe/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    peşimist 2 sa.
    7 proda olduğu gibi 7t proya da imei repair yapılabilicek mi bilgisi olan var mı ?
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    AribyAriana 7 sa.
    7 pro ya göre İşlemci ve batarya tarafında iyileşme var; lakin ram den kısma da var. Olsun, ben kralın her şeyine razıyım.
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    renega 15 sa.
    O paraya alınmaz. telefoto 16mp olmalıydı. Türkiyeye zaten kaçak getirtiliyor resmi olarak yok. Oneplus 6 çok sevmiştim 2. gereksiz kamerası dışında çok iyiydi sonra kamerası gelişmedi inceleme videosunda kimse tatmin olmuyor kameradan. Kavisli ekran da berbat bir durum. O boyuta 8.8mm kalınlık?? Benim telefon çektiksiz + 6" + kavissiz + 3 kat daha ucuz + hifi dac var (v30+)
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    eas722 9 sa. renega
    Gecen sene yine 2500den asagi bir fiyata aldığım V30 hala daha ulkemizde en iyi fiyat performansı sunan telefon. Orta seviye Çinli modeller ve S8 ler bile 1000 lira daha pahali.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    WoXeD 8 sa. renega
    700 dolarlık telefon hertürlü alınır. pound yazdığına bakma sen ekremin. 4000tl ye alınır çinden.getirende 5 bine satar. ayrıca kullanmadığınız cihazlar hakkında büyük büyük atıp tutmayın bence.oneplus ı one dan itibaren kullanıyorum her modeli dönemin f/p ürünüdür.
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    menem 15 sa.
    Ekran çözünürlüğü yanlış 2k ekran var
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    volga tuygun 17 sa.
    Ulen fiyatlar açıklanırken USD bazında açıklanırdı şimdi Pound olmuş. 700 Pound = 870 USD
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    WoXeD 8 sa. volga tuygun
    o ekremin kopyala yapıştır yapmasından kaynaklanıyor.
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    Türküdiyar 18 sa.
    162 mm nedir arkadaş. Bari şunu 200 mm yapın da düz olsun. Niye sürekli boyut arttırıyorlar!!!!
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    qoqoCAN 18 sa.
    Donanımhaber'i ne zaman açsam bir telefon duyurusu var. Hayat ne hale geldi yahu.
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