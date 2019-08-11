OnePlus 7T Pro'nun tasarımını açığa çıkaran yeni görüntüler yayınlandı

OnePlus'ın yeni bir amiral gemisi telefon çıkarma hazırlığında olduğunu biliyoruz. OnePlus 7T Pro olarak piyasaya sürülmesi beklenen cihazın fotoğrafları internete düştü. Sızan görüntüler telefonun çentiksiz ekran ve üçlü arka kamera sistemi ile geleceğini gözler önüne seriyor.

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Tasarımını gizlemek adına koruyucu bir kılıfta muhafaza edilen OnePlus 7T Pro'nun çentiksiz ekran taşıması, açılır-kapanır selfie kamerasına sahip olacağını gösteriyor. Cihazın alt çerçevesi son derece ince. Ayrıca ekran kenarlarının kavisli olması dikkat çekiyor.

Ekim sonunda tanıtılabilir

Telefonun arka tarafında dikey olarak konumlandırılmış üçlü arka kamera sistemi bulunuyor. Modülün hemen alt kısmında LED flaş var. Arka panelde parmak izi sensörü görünmüyor. Akıllı telefon OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro gibi ekrana gömülü parmak izi sensörü ile sunulacak.

OnePlus telefonların "T" versiyonları gelişmiş özelliklerle geliyor ancak tasarımları orijinal modelle aynı kalıyor. Bu sebeple OnePlus 7T Pro, OnePlus 7 Pro akıllı modeliyle aynı tasarımı paylaşacak gibi görünüyor. Ancak daha üst düzey özellikler ile gelecek. Akıllı telefonun Ekim ayı sonunda tanıtılması planlanıyor.