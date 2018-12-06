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OnePlus CEO’su: 5G destekli telefonlar 200-300 dolar daha pahalı olacak

OnePlus CEO’su yaptığı açıklamada 5G destekli telefonların 200-300 dolar daha pahalı olacağını söyledi. 5G’li yeni OnePlus modeli 1000 dolar altında tutulmaya çalışılıyor
5 ay
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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OnePlus CEO’su: 5G destekli telefonlar 200-300 dolar daha pahalı olacak
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Amiral gemisi katili olarak adlandırılan uygun fiyatlı akıllı telefon üreticisi OnePlus, 5G destekli yeni modelini tanıtmaya hazırlanıyor. OnePlus CEO’su Pete Lau, 5G cihaz yanında bir de 4G destekli cihaz üzerine çalıştıklarını belirtti. Yöneticiye göre 5G destekli telefon 200-300 dolar daha pahalı olacak.

1000 dolar altı hedef belirlenmiş

Lau, 5G telefonun fiyatını göz ardı ederek geliştirdiklerini çünkü kullanıcıların bunu talep ettiğini söyledi. Ayrıca mühendislerin 5G üzerinde daha erken çalışma şansı bulmasının da gelecekteki telefonlar için firmaya katkı sağlayacağını düşünüyor. 4G’ye kıyasla ürün geliştirme aşamasında 5G’nin çok daha zorlayıcı olduğu belirtilmiş. Firma, tüm bunlara rağmen 5G destekli yeni OnePlus modelinin en kötü durumda 1000 doları aşmaması için çalışmalar yürütüyor. 500 dolar bandında amiral gemisi katili cihazlarıyla tanınan firmanın 1000 dolar bariyeri koyması pahalı gelebiliyor. Ancak CEO’nun belirttiği gibi 5G desteği için her marka fiyatlarını yükselttiğinde, 1000 dolar altında 5G destekli telefon piyasaya sürebilmek başarılı sayılabilir.

Ayrıca Bkz. "5G özellikli Xiaomi Mi Mix 3 ilk görüntüsüyle karşımızda"

OnePlus’ın yeni modelinin Snapdragon 855 işlemci ile geleceği ve Birleşik Krallık operatörü EE ile 5G destekli olarak Avrupa’da satışa sunulması planlanıyor. Hali hazırda fiyatları oldukça yüksek olan akıllı telefonlar görünen o ki 5G desteği ile daha da pahalanacak.


https://www.engadget.com/2018/12/05/oneplus-5g-phone-under-1000/ Yorum Yaz
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isakoc 5 ay en beğenilen
Telefon firmaları artık zam için bahane arıyorlar. Önceleri 700 dolar ortalama olan cihazların ekranını büyüttüler 800 dolara geldi ortalaması sonra kamerayı 2ye çıkardılar 1000 dolara çıktı ortalaması. Şimdi de 5G diyip 1250 dolara çıkaracaklar ortalama fiyatları anlaşılan.
Telefon firmaları artık zam için bahane arıyorlar. Önceleri 700 dolar ortalama olan cihazların ekranını büyüttüler 800 dolara geldi ortalaması sonra kamerayı 2...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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Khoradasein 5 ay
Sıkıntı yok, biz de almayız o telefondan.
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V4LKyR 5 ay
Bahane hazır demek...
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Emre.isikgoz 5 ay
Düşüne düşüne bunu buldular çok iyi
5g’ nin maliyetini de bölüşelim aramızda size yük olmasın
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tugares 5 ay
👏
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OverClocK1ng 5 ay
Zaten seneler içerisinde fiyatları gitgide artmıştı. Böyle diyerek yolunu yapıyorlar. Bu tuzağa düşmeyin. Almazsanız ellerinde patlayınca görürüm ben o 300 Doları...
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ali9949 5 ay
4g telefonalr da cop fıyatına satılacak boylece ıyı haber
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incicibin 5 ay ali9949
Diyo ki; 4gler aynı kalacak ama 5gler zamlanacak.
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Ray Kurzweil 5 ay
5G için 300 dolar fark? CEO cin olmadan adam çarpmaya çalışıyor.
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karbon12 5 ay
Candy crush oynamak için hemen 3 tane sipariş vereyim.
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intel7mix 5 ay
5G geldi sizi öpücez haberi...
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kuruwa 5 ay
Hadi o para 200 300 lira yansısa bu ülkede amenna ittir ittir kaç para olur bu fark bu ülkede düşünün
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MaSSive 5 ay
Seçim geçme den ihtiyacı olan alacağını alsın derim. Sd855 li cihazların çıkmasını beklemeden, indirim de ki bir 845 li cihaz almak da daha mantıklı olabilir bu habere göre.
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Dharma Initiative 5 ay
200-300 ne lan 20 -30 der gibi
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