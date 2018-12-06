OnePlus CEO’su: 5G destekli telefonlar 200-300 dolar daha pahalı olacak

Amiral gemisi katili olarak adlandırılan uygun fiyatlı akıllı telefon üreticisi OnePlus, 5G destekli yeni modelini tanıtmaya hazırlanıyor. OnePlus CEO’su Pete Lau, 5G cihaz yanında bir de 4G destekli cihaz üzerine çalıştıklarını belirtti. Yöneticiye göre 5G destekli telefon 200-300 dolar daha pahalı olacak.

1000 dolar altı hedef belirlenmiş

Lau, 5G telefonun fiyatını göz ardı ederek geliştirdiklerini çünkü kullanıcıların bunu talep ettiğini söyledi. Ayrıca mühendislerin 5G üzerinde daha erken çalışma şansı bulmasının da gelecekteki telefonlar için firmaya katkı sağlayacağını düşünüyor. 4G’ye kıyasla ürün geliştirme aşamasında 5G’nin çok daha zorlayıcı olduğu belirtilmiş. Firma, tüm bunlara rağmen 5G destekli yeni OnePlus modelinin en kötü durumda 1000 doları aşmaması için çalışmalar yürütüyor. 500 dolar bandında amiral gemisi katili cihazlarıyla tanınan firmanın 1000 dolar bariyeri koyması pahalı gelebiliyor. Ancak CEO’nun belirttiği gibi 5G desteği için her marka fiyatlarını yükselttiğinde, 1000 dolar altında 5G destekli telefon piyasaya sürebilmek başarılı sayılabilir.

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OnePlus’ın yeni modelinin Snapdragon 855 işlemci ile geleceği ve Birleşik Krallık operatörü EE ile 5G destekli olarak Avrupa’da satışa sunulması planlanıyor. Hali hazırda fiyatları oldukça yüksek olan akıllı telefonlar görünen o ki 5G desteği ile daha da pahalanacak.

https://www.engadget.com/2018/12/05/oneplus-5g-phone-under-1000/