OnePlus HTC'ye "yenilik" göndermesi

HTC'nin merakla beklenen MWC 2015 etkinliği az önce son bulurken etkinlikte M9 modeli ile ilgili bir sürpriz yaşanmadı ve çıkan sızıntıların doğru olduğu görüldü. Ayrıca HTC'nin giyilebilir bir cihaz tanıtacağı da tahmin ediliyordu ancak valve ile iş birliği yapılarak tanıtılan sanal gözlük cihazı sürpriz bir gelişme oldu.

M9 modelinin tanıtılmasının ardından da yorumlar gelmeye başladı. İlginç bir şekilde OnePlus şirketi de gönderdiği Facebook gönderisi ile HTC'yi eleştirdi. HTC'nin tasarımlarındaki benzerliğe dikkat çeken OnePlus " Evrim bu mudur ? Şimdi devrim zamanı " cümlesi yazan bir görsel paylaştı. Ardından da "Asla razı olma" şeklinde çevirebileceğimiz #NeverSettle sloganını yineledi.

HTC'ye yenilik konusunda gönderme yapan OnePlus'ın gelecek modelde cesur değişiklikler yapabileceğini düşünmek yanlış olmaz. OnePlus Two modelinin yılın 2/3. çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor.