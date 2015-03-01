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OnePlus HTC'ye "yenilik" göndermesi

4 yıl
4,3b
1
44
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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OnePlus HTC'ye
HTC'nin merakla beklenen MWC 2015 etkinliği az önce son bulurken etkinlikte M9 modeli ile ilgili bir sürpriz yaşanmadı ve çıkan sızıntıların doğru olduğu görüldü. Ayrıca HTC'nin giyilebilir bir cihaz tanıtacağı da tahmin ediliyordu ancak valve ile iş birliği yapılarak tanıtılan sanal gözlük cihazı sürpriz bir gelişme oldu.

M9 modelinin tanıtılmasının ardından da yorumlar gelmeye başladı. İlginç bir şekilde OnePlus şirketi de gönderdiği Facebook gönderisi ile HTC'yi eleştirdi. HTC'nin tasarımlarındaki benzerliğe dikkat çeken OnePlus " Evrim bu mudur ? Şimdi devrim zamanı " cümlesi yazan bir görsel paylaştı. Ardından da "Asla razı olma" şeklinde çevirebileceğimiz #NeverSettle sloganını yineledi.
HTC'ye yenilik konusunda gönderme yapan OnePlus'ın gelecek modelde cesur değişiklikler yapabileceğini düşünmek yanlış olmaz. OnePlus Two modelinin yılın 2/3. çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor.

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doctor_bey 4 yıl
Cihazları en güzel açılardan koymuşlar, bence müthiş duruyor, neyine laf atıyor ki?
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Arka Destroyer 4 yıl
NeverSettle
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mustafada 4 yıl
adamlara haklısnız diyemem..birde oneplus two modelini görelim.
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DARBE 4 yıl
Seni de görelim oneplus. İnşallah devrim devam eder ve ülkemize de gelirsin.
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ExclusivePack 4 yıl
samsung aynı tasarımla çıkardı yerin dibine soktunuz. htc ye bak hiç bir yenilik yok kasa aynı her şeyi aynı.
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Yucuklu Sumurta 4 yıl ExclusivePack
ExclusivePack

samsung aynı tasarımla çıkardı yerin dibine soktunuz. htc ye bak hiç bir yenilik yok kasa aynı her şeyi aynı.

Tasarım farkı var.
Samsung çöp tasarımıyladevam ediyor yıllardır
bak birde htc ninkilere. ondan iyisi var mı tasarım konusunda ?
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gurkanse 4 yıl
One Plus One=ÇÖP
HTC=King
şaka şaka yesinler birbirini.ikisine de 1 lira vermem :D
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thestell 4 yıl
Aman htc değişiklik yapmasın 3500 tlye satar.
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constantin87 4 yıl
Yanlız 3 modelde süper görünüyor :) HTC giydirmek yerine reklamı olmuş sanki
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darkmehmet 4 yıl constantin87
constantin87
Yanlız 3 modelde süper görünüyor :) HTC giydirmek yerine reklamı olmuş sanki

Aynen. One plus ile htc one'lar arasındaki tasarım ve kalite farkı gibi
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lido 4 yıl
m7 mi m8 mi m9 mu diye sorsan en güzeli m7 derim
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FlyingUnderpants 4 yıl
Hem tasarım iyi hem de yekpare alüminyum bu tasarımı geliştirmek zor.
Ayrıca bütün ürün gamını bu tasarım üzerine kurmusken amiral gemide tasarımı terk etmek olmazdı.
Ancak ön yüzdeki cerceveri inceltip HTC yazısından kurtulmak gerekirdi.
Yine de Sense7, iki gün giden pil, 20mp kamera, Snapdragon 810 işlemci ile piyasanın en iyisi.
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Cool_psy 4 yıl
Adamlar haklı beyler dağılalım:)
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