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OnePlus Mini'ye ait render görüntüleri ortaya çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,4b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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OnePlus Mini'ye ait render görüntüleri ortaya çıktı

OnePlus'ın "Mini" model üzerinde çalıştığı uzun zamandır dile getiriliyordu. Sadece iddia olarak gündemde kalan bu söylenti ilk kez görsel olarak desteklendi ve OnePlus Mini'ye ait olduğu belirtilen render görüntüleri sızdırıldı. Görseller sızıntı konusunda önemli bir kaynak olan Çinli Mobile-dad sitesi tarafından paylaşılırken akıllı telefonun sadeliği dikkat çekiyor.
Ön yüzeyde yalnızca ahize ve hoparlör boşlukları olması cihaza temiz bir görünüm kazandırmış. Arka kısımda ise çift kamera, çift LED flaş ve parmak izi okuyucu dikkat çekiyor ancak yine sadelik korunmuş. Alt kısımdaki boşluklar da dikkat çekici, bu boşluklara mikrofon ve hoparlör eklenmiş olabilir. Kulaklık girişi ise muhtemelen üst kısımda yer alacak.

Akıllı telefonun teknik özellikleri ve çıkış tarihi hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ancak düşük fiyatlandırmasıyla dikkat çeken üreticinin OnePlus Mini için 249 dolarlık bir ödeme talep edeceği de iddialar arasında. Render görüntüleri hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Akıllı telefon bu tasarım ve fiyat ile gelirse hangi teknik özelliklerin yer almasını beklersiniz?
 
OnePlus Mini'ye ait render görüntüleri ortaya çıktı

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kadirirdem 4 yıl
tasarımı beğendim eger one plus 2 nin yarısı kadar parayla çıkarsa yok satar...
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mk6167 4 yıl
Tasarım güzel ama donanım da lazım.
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CooL_ROMEO 4 yıl
Ucuza orta ayar donanım ve parmak izine sahip bir telefon olsa neden almayalım ? Telefonun uçmasına gerek yok düzgün çalışsın parmak izi de cabası.
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Delikli Nane 4 yıl CooL_ROMEO
CooL_ROMEO
Ucuza orta ayar donanım ve parmak izine sahip bir telefon olsa neden almayalım ? Telefonun uçmasına gerek yok düzgün çalışsın parmak izi de cabası.

meizu m2 note da parmak izi olsa tadından yenmez en güzeli mx5 almak
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muccos 4 yıl
Donanım Sony'nin Compact versiyonlarında yaptığı gibi rekabetçi olmazsa tutmaz.
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