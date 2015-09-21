OnePlus Mini'ye ait render görüntüleri ortaya çıktı

OnePlus'ın "Mini" model üzerinde çalıştığı uzun zamandır dile getiriliyordu. Sadece iddia olarak gündemde kalan bu söylenti ilk kez görsel olarak desteklendi ve OnePlus Mini'ye ait olduğu belirtilen render görüntüleri sızdırıldı. Görseller sızıntı konusunda önemli bir kaynak olan Çinli Mobile-dad sitesi tarafından paylaşılırken akıllı telefonun sadeliği dikkat çekiyor.

Akıllı telefonun teknik özellikleri ve çıkış tarihi hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ancak düşük fiyatlandırmasıyla dikkat çeken üreticinin OnePlus Mini için 249 dolarlık bir ödeme talep edeceği de iddialar arasında. Render görüntüleri hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Akıllı telefon bu tasarım ve fiyat ile gelirse hangi teknik özelliklerin yer almasını beklersiniz?

Ön yüzeyde yalnızca ahize ve hoparlör boşlukları olması cihaza temiz bir görünüm kazandırmış. Arka kısımda ise çift kamera, çift LED flaş ve parmak izi okuyucu dikkat çekiyor ancak yine sadelik korunmuş. Alt kısımdaki boşluklar da dikkat çekici, bu boşluklara mikrofon ve hoparlör eklenmiş olabilir. Kulaklık girişi ise muhtemelen üst kısımda yer alacak.