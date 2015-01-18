OnePlus One 20 Ocakta davetiyesiz satın alınabilecek

Çin merkezli OnePlus şirketinin şimdilik tek akıllı telefonu olan One modeli 2014 yılında kendinden oldukça söz ettirdi. Üst seviye donanımını düşük fiyatla kullanıcılara sunmayı amaçlayan şirketin çıkardığı One modeli ilk 2014 yılı içinde 1 milyon satış barajını aştı.

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1 Milyon satış rakamını aşmasına karşın telefon çıktığı günden bu yana davetiye sistemi ile satılıyor. Sadece davetiyesi olan kullanıcılar cihaza ulaşabilirken 20 Ocak tarihi için 2 saatlik istisna söz konusu olacak. 2 saat içerisinde davetiye sistemi olmadan dileyen herkes telefonu sipariş edebilecek.16 GB versiyonu 299 dolar, 64 GB versiyonu ise 349 dolar fiyatla satılan telefon Avrupa saatiyle 19.00 ve 21.00 saatleri arasında erişilebilir olacak. OnePlus markasının bir sonraki telefonu olması beklenen Two modelinin de yılın ilk yarısında satışa sunulması bekleniliyor.