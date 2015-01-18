OnePlus One 20 Ocakta davetiyesiz satın alınabilecek

Çin merkezli OnePlus şirketinin şimdilik tek akıllı telefonu olan One modeli 2014 yılında kendinden oldukça söz ettirdi. Üst seviye donanımını düşük fiyatla kullanıcılara sunmayı amaçlayan şirketin çıkardığı One modeli ilk 2014 yılı içinde 1 milyon satış barajını aştı.
1 Milyon satış rakamını aşmasına karşın telefon çıktığı günden bu yana davetiye sistemi ile satılıyor. Sadece davetiyesi olan kullanıcılar cihaza ulaşabilirken 20 Ocak tarihi için 2 saatlik istisna söz konusu olacak. 2 saat içerisinde davetiye sistemi olmadan dileyen herkes telefonu sipariş edebilecek.
16 GB versiyonu 299 dolar, 64 GB versiyonu ise 349 dolar fiyatla satılan telefon Avrupa saatiyle 19.00 ve 21.00 saatleri arasında erişilebilir olacak. OnePlus markasının bir sonraki telefonu olması beklenen Two modelinin de yılın ilk yarısında satışa sunulması bekleniliyor.
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Ayrıca sitesinden sipariş versenizde türkiye nasıl getireceksiniz ?
Yaklaşık 3 aydır kullanıyorum telefonu. İlk zamanlardaki bug durumlarını bilmiyorum ama şuanda gayet hızlı akıcı sorunsuz telefon. Özellile kamera kabiliyetleri çok hoşuma gidiyor. Saygılar diliyorum.
Ek olarak; kimse ümitlenmesin ne Xiaomi, ne One Plus ne de bu segmentteki başka bir firma Türkiye pazarına kolay kolay girmez. Lenovo girmiş galiba, emin olun 10 model varsa buraya 1-2 tane gelir.Ya da aynı model telefonu Türkiye için üretip, daha düşük sistemli fakat aynı marka ve model telefonu bizlere itelemeye çalışır.Satamazlar, sattıramazlar bizimkilerde bu kafa olduktan sonra.
+1453 hocam parmaklarından bal damlıyor valla. Türk insanı cihaz alırken özelliklerine değil masaa koyunca gozükecek markasına,sorulduğu zaman "ya aga 2500 bastım galaxy s5" diyebilecek mi ona bakıyor. Tekdüze basmakalıplıktan çıkamıyor. Olan bizlere oluyor ya ona deli oluyorum. Ama markalar da haklı 3-5 satış için firma neden gelsin ki?zaten türk insanına ne ot versen yiyor
İyi güzel hoş diyorsunda hani o saydığın markaların şatışı varmı resmi olarak satılmaz ise millet nasıl alsın yurt dışından resmi olarak telefon alamıyorsun hadi bir şekilde getirdin veya başka birinden temin ettin ya pasaporta işleteceksin yada imei çaktıracaksın yarın bir gün imeinin uçmayacağı ne malum hadi herşeyi geçtim telefonla ilgili sorun olduğunda nasıl garanti alacaksın teknik servis alacaksın heleki bu salakça davetiye sistemiyle satılmaya çalışılan cihazı nasıl alacaksın kusura bakmada ben böyle bir işe kalkışmam firma resmi olarak gelir cihazlarını uygun fiyattan satar, yeterli teknik desteği alt yapıyı sağlar piyasada tutunur ozaman alınabilitesi artar kimse macera aramak istemiyor. Lenovo pazara girdi girmesinede çektiği fiyatlar diğer markalarla yarışıyor
Evet doğru dedin bizim insanımız sorgulamıyor, düşünmüyor.
Çin menşeyli telefonların gümrükten geçmediğini düşünemiyor
Bir arıza çıktığında garantisiz telefonla ortada kalacağını düşünemiyor
Lenovo Türkiye'ye giriş yapacak, ama eli yüzü düzgün modeli 1800TL'den satılacak, o paraya zaten almaya değer birçok telefon olduğunu düşünemiyor
One Plus One alabilecek imkan olsa zaten bir çok insanın gidip alacağına aklı ermiyor.
Ondan sonra da herkes aptal bir kendisi akıllıymış gibi atar yapıyor. Böyle işte bizim insanımız.