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OnePlus One 20 Ocakta davetiyesiz satın alınabilecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
347
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48
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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OnePlus One 20 Ocakta davetiyesiz satın alınabilecek
Çin merkezli OnePlus şirketinin şimdilik tek akıllı telefonu olan One modeli 2014 yılında kendinden oldukça söz ettirdi. Üst seviye donanımını düşük fiyatla kullanıcılara sunmayı amaçlayan şirketin çıkardığı One modeli ilk 2014 yılı içinde 1 milyon satış barajını aştı.

1 Milyon satış rakamını aşmasına karşın telefon çıktığı günden bu yana davetiye sistemi ile satılıyor. Sadece davetiyesi olan kullanıcılar cihaza ulaşabilirken 20 Ocak tarihi için 2 saatlik istisna söz konusu olacak. 2 saat içerisinde davetiye sistemi olmadan dileyen herkes telefonu sipariş edebilecek.

16 GB versiyonu 299 dolar, 64 GB versiyonu ise 349 dolar fiyatla satılan telefon Avrupa saatiyle 19.00 ve 21.00 saatleri arasında erişilebilir olacak. OnePlus markasının bir sonraki telefonu olması beklenen Two modelinin de yılın ilk yarısında satışa sunulması bekleniliyor.
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Logic_Man 4 yıl
reklam kokan hareketler bunlar...
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emre4335 4 yıl
Su telefonu alamadim.Getirip satanlar oldu guvenemedm IMEI ,garanti vs vs. isleri korkuttu gozumu
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Umutcan 4 yıl
2. model öncesi stok eritme çabaları.
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blizzard3 4 yıl
bir allahın kuluda demiyorki yurtdısındamı satılıyor turkiyedemi eger yurtdisindaysa bu urunu biz nasıl getirecez
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ekmek arası ekmek 4 yıl blizzard3
blizzard3
bir allahın kuluda demiyorki yurtdısındamı satılıyor turkiyedemi eger yurtdisindaysa bu urunu biz nasıl getirecez

+1
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assasin34 4 yıl
cihaz eskidi yaw..
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kucukyenici 4 yıl
Bir lütufmuş gibi... Kendilerinin olsun, istemiyoruz.
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karahuso 4 yıl
Davetiyesiz satılsa ne olur.. Bana davetiye geldi gene alamadım. Türkiye'ye satışı yokki..
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StormLight 4 yıl
Yorumlara baktımda 1-2 yıllık telefona resmen çöp diyenler var
Ürünü kullanmadım fakat 1-2 hafta ürünün incelemesini ve kullanıcı yorumlarına göz attım. Hiç kimsenin batarya kamera veya başka bir sorundan şikayetçi olduğunu görmedim.

Ayrıca sitesinden sipariş versenizde türkiye nasıl getireceksiniz ?
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hsnkks 4 yıl
Oneplus one ı başka telefonlar ile karşılaştıran arkadaşlar için söylüyorum , opo çıktığında o donanımlarda 1-2 adet telefon vardı piyasada ve fiyatları 600-650 dolar bandındaydı. Yani o dönem için mükemmel bir durumdu. Şuanda buna yakın fiyatlarda cihazlar bulunabilir. Ama daha piyasaya çıkmamış(?) zenfone 2 ile karşılaştırmanız enteresan bir durum. Hem işletim sisteminin 801 ac den iyi olduğuna dair bir garanti yok ikincisi ise 3gb ddr3 ram şuan koşullarında fazlasıyla yetiyor . 4gb dan ziyade ddr4 ün getirisi ne olur bilmediğimden yanlış bilgi vermek istemem ama çok cezbedici olduğunu düşünmüyorum.
Yaklaşık 3 aydır kullanıyorum telefonu. İlk zamanlardaki bug durumlarını bilmiyorum ama şuanda gayet hızlı akıcı sorunsuz telefon. Özellile kamera kabiliyetleri çok hoşuma gidiyor. Saygılar diliyorum.
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ali guler 4 yıl
Mx4 piyasaya 999 TL te giriyormuş canavar gibi tel
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proct 4 yıl
Yok aga bizim ülkeye hiçbir şey yaramıyor. İnsanımız araştırmayan, sorgulamayan ve soruşturmayan tipte. Samsung, Apple vs bağnazlığı yapıyorlar. Ne var biraz isteseler, şu Samsung ve benzeri markaların boyunduruğundan çıkıp daha özgür markaları kullansalar, sipariş etseler de o markalar da bizim ülkeyi pazarları arasına dahil etse. Adama One plus diyorsun, Xiaomi diyorsun, Lenovo diyorsun onlar çin malı iki gün sonra bozulur diyor. Yahu Samsung'un telefonları nerede ve hangi mühendisler tarafından üretiliyor ? Sizin o kullandığınız, 2000 lira verip aldığınız telefonun her yönüyle iki kat iyisi 1000 lira. O işte bir iş var mantığıyla yaklaşırsan bir kademe yol ilerleyemezsin.Bilmeden konuşuyorlar ve ona göre hareket ediyorlar bu yüzden de bizim gibi gözü açık kullanıcıların önü tıkanıyor. Yazıklar olsun koyun gibi olanlara ! Sinirlendim yine



Ek olarak; kimse ümitlenmesin ne Xiaomi, ne One Plus ne de bu segmentteki başka bir firma Türkiye pazarına kolay kolay girmez. Lenovo girmiş galiba, emin olun 10 model varsa buraya 1-2 tane gelir.Ya da aynı model telefonu Türkiye için üretip, daha düşük sistemli fakat aynı marka ve model telefonu bizlere itelemeye çalışır.Satamazlar, sattıramazlar bizimkilerde bu kafa olduktan sonra.
3 Yanıt Yanıtla
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zaomss 4 yıl proct
sinandh
Yok aga bizim ülkeye hiçbir şey yaramıyor. İnsanımız araştırmayan, sorgulamayan ve soruşturmayan tipte. Samsung, Apple vs bağnazlığı yapıyorlar. Ne var biraz isteseler, şu Samsung ve benzeri markaların boyunduruğundan çıkıp daha özgür markaları kullansalar, sipariş etseler de o markalar da bizim ülkeyi pazarları arasına dahil etse. Adama One plus diyorsun, Xiaomi diyorsun, Lenovo diyorsun onlar çin malı iki gün sonra bozulur diyor. Yahu Samsung'un telefonları nerede ve hangi mühendisler tarafından üretiliyor ? Sizin o kullandığınız, 2000 lira verip aldığınız telefonun her yönüyle iki kat iyisi 1000 lira. O işte bir iş var mantığıyla yaklaşırsan bir kademe yol ilerleyemezsin.Bilmeden konuşuyorlar ve ona göre hareket ediyorlar bu yüzden de bizim gibi gözü açık kullanıcıların önü tıkanıyor. Yazıklar olsun koyun gibi olanlara ! Sinirlendim yine



Ek olarak; kimse ümitlenmesin ne Xiaomi, ne One Plus ne de bu segmentteki başka bir firma Türkiye pazarına kolay kolay girmez. Lenovo girmiş galiba, emin olun 10 model varsa buraya 1-2 tane gelir.Ya da aynı model telefonu Türkiye için üretip, daha düşük sistemli fakat aynı marka ve model telefonu bizlere itelemeye çalışır.Satamazlar, sattıramazlar bizimkilerde bu kafa olduktan sonra.

+1453 hocam parmaklarından bal damlıyor valla. Türk insanı cihaz alırken özelliklerine değil masaa koyunca gozükecek markasına,sorulduğu zaman "ya aga 2500 bastım galaxy s5" diyebilecek mi ona bakıyor. Tekdüze basmakalıplıktan çıkamıyor. Olan bizlere oluyor ya ona deli oluyorum. Ama markalar da haklı 3-5 satış için firma neden gelsin ki?zaten türk insanına ne ot versen yiyor
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kaan0101 4 yıl proct
sinandh

Yok aga bizim ülkeye hiçbir şey yaramıyor. İnsanımız araştırmayan, sorgulamayan ve soruşturmayan tipte. Samsung, Apple vs bağnazlığı yapıyorlar. Ne var biraz isteseler, şu Samsung ve benzeri markaların boyunduruğundan çıkıp daha özgür markaları kullansalar, sipariş etseler de o markalar da bizim ülkeyi pazarları arasına dahil etse. Adama One plus diyorsun, Xiaomi diyorsun, Lenovo diyorsun onlar çin malı iki gün sonra bozulur diyor. Yahu Samsung'un telefonları nerede ve hangi mühendisler tarafından üretiliyor ? Sizin o kullandığınız, 2000 lira verip aldığınız telefonun her yönüyle iki kat iyisi 1000 lira. O işte bir iş var mantığıyla yaklaşırsan bir kademe yol ilerleyemezsin.Bilmeden konuşuyorlar ve ona göre hareket ediyorlar bu yüzden de bizim gibi gözü açık kullanıcıların önü tıkanıyor. Yazıklar olsun koyun gibi olanlara ! Sinirlendim yine



Ek olarak; kimse ümitlenmesin ne Xiaomi, ne One Plus ne de bu segmentteki başka bir firma Türkiye pazarına kolay kolay girmez. Lenovo girmiş galiba, emin olun 10 model varsa buraya 1-2 tane gelir.Ya da aynı model telefonu Türkiye için üretip, daha düşük sistemli fakat aynı marka ve model telefonu bizlere itelemeye çalışır.Satamazlar, sattıramazlar bizimkilerde bu kafa olduktan sonra.

İyi güzel hoş diyorsunda hani o saydığın markaların şatışı varmı resmi olarak satılmaz ise millet nasıl alsın yurt dışından resmi olarak telefon alamıyorsun hadi bir şekilde getirdin veya başka birinden temin ettin ya pasaporta işleteceksin yada imei çaktıracaksın yarın bir gün imeinin uçmayacağı ne malum hadi herşeyi geçtim telefonla ilgili sorun olduğunda nasıl garanti alacaksın teknik servis alacaksın heleki bu salakça davetiye sistemiyle satılmaya çalışılan cihazı nasıl alacaksın kusura bakmada ben böyle bir işe kalkışmam firma resmi olarak gelir cihazlarını uygun fiyattan satar, yeterli teknik desteği alt yapıyı sağlar piyasada tutunur ozaman alınabilitesi artar kimse macera aramak istemiyor. Lenovo pazara girdi girmesinede çektiği fiyatlar diğer markalarla yarışıyor
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muratkaya 4 yıl proct
sinandh

Yok aga bizim ülkeye hiçbir şey yaramıyor. İnsanımız araştırmayan, sorgulamayan ve soruşturmayan tipte. Samsung, Apple vs bağnazlığı yapıyorlar. Ne var biraz isteseler, şu Samsung ve benzeri markaların boyunduruğundan çıkıp daha özgür markaları kullansalar, sipariş etseler de o markalar da bizim ülkeyi pazarları arasına dahil etse. Adama One plus diyorsun, Xiaomi diyorsun, Lenovo diyorsun onlar çin malı iki gün sonra bozulur diyor. Yahu Samsung'un telefonları nerede ve hangi mühendisler tarafından üretiliyor ? Sizin o kullandığınız, 2000 lira verip aldığınız telefonun her yönüyle iki kat iyisi 1000 lira. O işte bir iş var mantığıyla yaklaşırsan bir kademe yol ilerleyemezsin.Bilmeden konuşuyorlar ve ona göre hareket ediyorlar bu yüzden de bizim gibi gözü açık kullanıcıların önü tıkanıyor. Yazıklar olsun koyun gibi olanlara ! Sinirlendim yine



Ek olarak; kimse ümitlenmesin ne Xiaomi, ne One Plus ne de bu segmentteki başka bir firma Türkiye pazarına kolay kolay girmez. Lenovo girmiş galiba, emin olun 10 model varsa buraya 1-2 tane gelir.Ya da aynı model telefonu Türkiye için üretip, daha düşük sistemli fakat aynı marka ve model telefonu bizlere itelemeye çalışır.Satamazlar, sattıramazlar bizimkilerde bu kafa olduktan sonra.

Evet doğru dedin bizim insanımız sorgulamıyor, düşünmüyor.

Çin menşeyli telefonların gümrükten geçmediğini düşünemiyor
Bir arıza çıktığında garantisiz telefonla ortada kalacağını düşünemiyor
Lenovo Türkiye'ye giriş yapacak, ama eli yüzü düzgün modeli 1800TL'den satılacak, o paraya zaten almaya değer birçok telefon olduğunu düşünemiyor
One Plus One alabilecek imkan olsa zaten bir çok insanın gidip alacağına aklı ermiyor.

Ondan sonra da herkes aptal bir kendisi akıllıymış gibi atar yapıyor. Böyle işte bizim insanımız.
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alpa07 4 yıl
bi ara buralarda pc donanımı tartışması olurdu.Şimdi telefon.Artık mobilhaber.com yapın sitenin ismni :D
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