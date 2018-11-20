OnePlus Roaming ile SIM kart gerektirmeden internet kullanımı

OnePlus, Oxygen OS isimli Android arayüzüne yeni bir özellik ekledi. OnePlus Roaming adı verilen bu yeni servis sayesinde, SIM kart ihtiyacı duymadan internete girebileceksiniz. Firmanın belirttiğine göre servis neredeyse tüm ülkelerde çalışabilecek, ancak herhangi bir liste şu an için paylaşılmadı.

Bulunduğunuz bölgeye göre data paketleri

Bulunduğunuz bölgeye göre fiyatlandırması değişecek data paketlerinden istediğinizi alıp, anında internete girmeye başlayabileceksiniz. Aktif etmek için herhangi bir SIM kart gerektirmeyecek olan servis üzerinden arama ise yapılamıyor. WhatsApp, Skype gibi hizmetlerin internet üzerinden arama yapmaya müsait olması, standart aramaların hizmete dahil edilmemesini büyük bir sorun olmaktan başlangıç için kurtarıyor. Yeni özelliğe, Ayarlar - Wi-Fi ve Internet sekmesi altından OnePlus Roaming seçeneği yoluyla ulaşabileceksiniz.

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"OnePlus 6T tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

Açık Beta 7 güncellemesi ile OnePlus 6’ya gelen OnePlus Roaming’in yakın zamanda OnePlus 6T modeline de eklenmesi bekleniyor. Ancak 5/5T, 3/3T gibi geçmiş modellere gelip gelmeyeceği hakkında bir açıklama yapılmadı. Güncelleme ek olarak OnePlus 6 için "Video Geliştirici" özelliğini getiriyor. Bu özellik ile video renkleri cihazınıza özel olarak ayarlanabilecek.

https://www.gsmarena.com/oneplus_roaming_announced_a_global_simfree_data_service-news-34301.php