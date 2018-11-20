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OnePlus Roaming ile SIM kart gerektirmeden internet kullanımı

OnePlus’ın yeni OnePlus Roaming uygulaması ile dünya çapında, SIM karta ihtiyaç duymadan internete girebileceksiniz. Gelin servisin detaylarına haberimizde bakalım.
6 ay
9b
1
15
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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OnePlus Roaming ile SIM kart gerektirmeden internet kullanımı
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OnePlus, Oxygen OS isimli Android arayüzüne yeni bir özellik ekledi. OnePlus Roaming adı verilen bu yeni servis sayesinde, SIM kart ihtiyacı duymadan internete girebileceksiniz. Firmanın belirttiğine göre servis neredeyse tüm ülkelerde çalışabilecek, ancak herhangi bir liste şu an için paylaşılmadı.

Bulunduğunuz bölgeye göre data paketleri

Bulunduğunuz bölgeye göre fiyatlandırması değişecek data paketlerinden istediğinizi alıp, anında internete girmeye başlayabileceksiniz. Aktif etmek için herhangi bir SIM kart gerektirmeyecek olan servis üzerinden arama ise yapılamıyor. WhatsApp, Skype gibi hizmetlerin internet üzerinden arama yapmaya müsait olması, standart aramaların hizmete dahil edilmemesini büyük bir sorun olmaktan başlangıç için kurtarıyor. Yeni özelliğe, Ayarlar - Wi-Fi ve Internet sekmesi altından OnePlus Roaming seçeneği yoluyla ulaşabileceksiniz.

Ayrıca Bkz. "OnePlus 6T tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

Açık Beta 7 güncellemesi ile OnePlus 6’ya gelen OnePlus Roaming’in yakın zamanda OnePlus 6T modeline de eklenmesi bekleniyor. Ancak 5/5T, 3/3T gibi geçmiş modellere gelip gelmeyeceği hakkında bir açıklama yapılmadı. Güncelleme ek olarak OnePlus  6 için "Video Geliştirici" özelliğini getiriyor. Bu özellik ile video renkleri cihazınıza özel olarak ayarlanabilecek.


https://www.gsmarena.com/oneplus_roaming_announced_a_global_simfree_data_service-news-34301.php Yorum Yaz
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esmerbuyucu 6 ay en beğenilen smart1978
Pixel 2 XL bayağı yıllardır eskimiş bir cihaz.
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blank42 6 ay
Benim ileriki yıllarda beklediğim teknoloji bu simkartlar tamamen devredışı kalacak ve oparatörler kaybolup gidecek.
Sadece internet sağlayacıları kalacak
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1 Avatar
Y-ZiyA 6 ay
Avrupa içerisinde roaming i çözdüler. Biz de bir şekilde çözebilsek ne güzel olur.
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maaart 6 ay
sim kartsız cihazlar hiç de dediğiniz gibi kullanışlı sistemler değil, amerikada uzun yıllardır CDMA şebekesi ile sim kartsız hizmet veren verizon ve sprint diye iki firma var, uygulamada en belirgin fark gsm e göre cdma şebekesinde sim kart olmayışı ve insanlar durumdan çok şikayet ediyor, cihaz bozuldu kartını başka telefona tak kullan yok, sim kartını tablete tak datanı kullan yok, yurt dışında lokal bir hat al kullan çoğu cdma telefonda yok. o yüzden esim başa dert olacaktır, ayrıca esimde imei numarası var bizim devlet 500 tl öpmeye devam edebilir yine...
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Caglarerdogdu 6 ay
Bizimkiler allem eder kallem eder bu teknolojiyi paraya çevirir =)
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WoXeD 6 ay
imei olayı biterse 500tl nerden kitlerler acaba :)
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OverClocK1ng 6 ay
Galaxy S9 umla, hiç telefon çekmeyen ama Wifi İnternet olan her yerden "Telefon Uçak Modunda olsa dahi" istediğimi arayabiliyorum. Müthiş bir özellik. Arada gittiğim bir yer var. Telefonlar çekmiyor ama kablosuz İnternet var. Onun gibi yerlerde acayip işe yarayacak bir özellik.
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Mr.Data 6 ay OverClocK1ng
Bahsettiğiniz özellik sanırım voWifi çoğu cihazda var artık ama bizdeki bazı operatörler destekliyor
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smart1978 6 ay
eSIM den baska birsey degil... Yillardir eskimis Pixel 2 XL cihazimda bile var ...
gsma.com/...
Turkiye de Turkcell icin ifade edeyim aylardir testleri yapilmakta aslinda test olarak var resmi ticari yayin hizmetine sanirim yeni Iphone lar ile baslandi teyid etmek gerekir ...
1 Yanıt Yanıtla +1
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esmerbuyucu 6 ay smart1978
Pixel 2 XL bayağı yıllardır eskimiş bir cihaz.
1 Yanıt Yanıtla +8
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interwap 6 ay
Eğer Türkiye'de Türkcell altyapısı kullanılacaksa teoride lifecell ile arama yapılabilir. Ama Turkcell bunun önüne geçecektir.
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Morphinz 6 ay
Sim kart zaten gereksiz bir sistem.
Telefonlar bütün baz istasyonlarına bağlanıyor. Çak arkadaşım IMEI ve MAC adresine eşlemeyi olsun bitsin. Hem daha güvenli bir sistem.
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blank42 6 ay
Benim ileriki yıllarda beklediğim teknoloji bu simkartlar tamamen devredışı kalacak ve oparatörler kaybolup gidecek.
Sadece internet sağlayacıları kalacak
1 Yanıt Yanıtla +6
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erdemefe 6 ay blank42
Aslında cep telefonu teknik olarak baz istasyonuna bağlanmak için donanımsal olarak SIM karta ihtiyaç duymuyor. SIM kart sadece baz istasyonuna yapılan bağlantının hangi kimlikten geldiğini belirlemek için IMSI denilen bir kod bilgisi tutuyor. Yani oparatörlerin kullanıcılarını takip etmek için bir sistem.
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Rachsuchtig 6 ay
Ilginç bir özellik her telefona gelmesi gerek aslında böylelikle yurt dışında seyahate çıktığımizda oraya ait ekstra sim kartı almaktan kurtuluruz
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