OnePlus 6T tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Çinli OnePlus firmasının merakla beklenen yeni amiral gemisi OnePlus 6T tanıtıldı. Daha iyi bir tasarım ve daha iyi özelliklerle gelen OnePlus 6T ayrıca firmanın ABD’li operatörlerle ortaklık kurduğu ilk model oldu.

OnePlus 6T özellikleri

6.41 inçlik AMOLED ekrana sahip olan OnePlus 6T modeli 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Gorilla Glass 6 ile korunan ekranın üst kısmında su damlası şeklinde bir çentik yer alıyor. Firma gelişmiş bir yüz tanıma sistemi kullanmadığı için çentiği de küçük tutmuş.

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Çerçeveleri incelterek daha agresif bir ekran-kasa oranına kavuşan akıllı telefon parmak izi okuyucuyu da ekrana entegre etmiş. Gorilla Glass 6 kaplamaya rağmen ışık tabanlı sensörün başarılı okuma yapabildiği ifade ediliyor.

Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alan akıllı telefon 6GB/8GB RAM seçenekleri ile 128GB/256GB depolama seçeneklerini harmanlıyor. Hafıza kartı desteğinin olmadığını belirtelim.

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Kamera ve batarya

Kamera tarafında OnePlus 6 modelinden büyük farklar yok. Arka ana kamera 16MP çözünürlüğünde ve f1.7 diyafram aralığına sahip. Yardımcı kamera ise 20MP çözünürlüğünde. Her iki kamera da OIS destekli. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. Yazılım tarafında ise önemli ayrıntılar var.

4K 60fps video kaydı yapan arka kamera sadece 2 saniye içerisinde pek çok kare yakalayarak gelişmiş bir HDR gece modu sunuyor. Gece modu OnePlus 6 modeline de gelecek. Ayrıca her iki taraftaki kameralar yüzü tanıyarak daha optimize renk ayarları sunan Studio Lighting desteğine sahip.

Ekran büyüdüğü için batarya da 3700mAh kapasiteye ulaşmış. Yüzde 23 daha fazla kullanım süresi sunan batarya 5V Fast Charge hızlı şarj teknolojisi ile destekleniyor. Android 9.0 ile kutudan çıkacak olan telefonun fiyatı şu şekilde:

6GB RAM+128GB kapasite – 549$

8GB RAM+128GB kapasite – 579$

8GB RAM+256GB kapasite – 629$