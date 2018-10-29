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OnePlus 6T tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Su damlası çentik tasarımı, daha iyi batarya ve kamera yazılımı ile OnePlus 6T duyuruldu. ABD’de operatör desteği alan ilk OnePlus telefonu OnePlus 6T özellikleri ve fiyatı haberimizde.
6 ay
9,5b
1
27
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çinli OnePlus firmasının merakla beklenen yeni amiral gemisi OnePlus 6T tanıtıldı. Daha iyi bir tasarım ve daha iyi özelliklerle gelen OnePlus 6T ayrıca firmanın ABD’li operatörlerle ortaklık kurduğu ilk model oldu.

OnePlus 6T özellikleri

6.41 inçlik AMOLED ekrana sahip olan OnePlus 6T modeli 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Gorilla Glass 6 ile korunan ekranın üst kısmında su damlası şeklinde bir çentik yer alıyor. Firma gelişmiş bir yüz tanıma sistemi kullanmadığı için çentiği de küçük tutmuş.

Ayrıca Bkz. "Quick Charge 5.0 geliyor"

Çerçeveleri incelterek daha agresif bir ekran-kasa oranına kavuşan akıllı telefon parmak izi okuyucuyu da ekrana entegre etmiş. Gorilla Glass 6 kaplamaya rağmen ışık tabanlı sensörün başarılı okuma yapabildiği ifade ediliyor.

Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alan akıllı telefon 6GB/8GB RAM seçenekleri ile 128GB/256GB depolama seçeneklerini harmanlıyor. Hafıza kartı desteğinin olmadığını belirtelim.

 

OnePlus 6T tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Kamera ve batarya

Kamera tarafında OnePlus 6 modelinden büyük farklar yok. Arka ana kamera 16MP çözünürlüğünde ve f1.7 diyafram aralığına sahip. Yardımcı kamera ise 20MP çözünürlüğünde. Her iki kamera da OIS destekli. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. Yazılım tarafında ise önemli ayrıntılar var.

4K 60fps video kaydı yapan arka kamera sadece 2 saniye içerisinde pek çok kare yakalayarak gelişmiş bir HDR gece modu sunuyor. Gece modu OnePlus 6 modeline de gelecek. Ayrıca her iki taraftaki kameralar yüzü tanıyarak daha optimize renk ayarları sunan Studio Lighting desteğine sahip.

Ekran büyüdüğü için batarya da 3700mAh kapasiteye ulaşmış. Yüzde 23 daha fazla kullanım süresi sunan batarya 5V Fast Charge hızlı şarj teknolojisi ile destekleniyor. Android 9.0 ile kutudan çıkacak olan telefonun fiyatı şu şekilde:

6GB RAM+128GB kapasite – 549$

8GB RAM+128GB kapasite – 579$

8GB RAM+256GB kapasite – 629$


https://www.phonearena.com/news/OnePlus-6T-announced-design-specs-battery-release-date-price-t-mobile_id109688 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mansurmarsak 6 ay en beğenilen
Günaydın Donanımhaber!
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bwhiteshark 6 ay hasanandnexus
Telefonlar ince uzun yapıda ekran boyutu diyagonal artıyor ancak kapladığı alanı düşünmek lazım. Amoled ekranda çok bir değişiklik yok. Pil tüketimi fazla artmayacaktır. 3300 den 3700'e çıkarmaları olumlu. Tomshardware de bir test var. 6T de 11 buçuk saatlere yaklaşır. Telefon bazı eksikleri kapatmışa benziyor. Keşke su geçirmez olsaymış.
Huawei P20 Pro 14:13
Galaxy Note 9 11:26
iPhone XR 11:26
OnePlus 6 10:33
Burada değinilmemiş , wireless kulaklık tanıttlar mıknatıslı gayet güzel görünüyordu. T-mobile ile Amerikada çok güzel bir cihaz değişim kampanyası da yapacaklar. Tüm Oneplus telefonlar 300 dolara geri alınacak diye anladım. Teknoloji Amerikalıya güzel.
Telefonlar ince uzun yapıda ekran boyutu diyagonal artıyor ancak kapladığı alanı düşünmek lazım. Amoled ekranda çok bir değişiklik yok. Pil tüketimi fazla artma...
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Yanıtla +15
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ozansirinn 6 ay
Harika tasarım burada olsa alınır yurt dışından geldimi pahalı oluyor ama yine alınır
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mhrUca 6 ay
Helesukur t mobile bir telefonda gorduk
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ouzqan 6 ay
Baktı 6 satıyor egoist firma çok fazla geliştirme yapmamış.
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teknokaptan 6 ay
Oneplus6 256 GB getirirsen 300 dollar indiririm diyor
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WoXeD 6 ay
ahize kısmını çok sevdim zaten oppodan gelme bir öğe. kulaklığın gitmesine üzüldüm ama pili iyi artırmışlar, eksi olarak keşke alt tarafta 2 hoparlör olsaydı. oneplus one modelindeki gibi biri daha mid tiz diğeri daha bass gibiydi o cihazda.keşke yniden öyle yapsalar. parmakizinin ekrandan olmasına rağmen hızlı açılması şaşırttı. eminim daha da hızlanacaktır 2-3 güncellemeye.Fiyatı korumalarının yanında 64 ü artık geride bırakmaları sevindirici. 6 kullanıcısı olarak değiştirme gereği tabiki duymam ama yeni almayı düşünenlere 8 128 i alın geçin derim.
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Krone 6 ay
Şu teknik özelliklerle 500 dolar civarında olması gayet iyi. Rakipleri 1000 dolarları görüyor.
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Das Boot 6 ay
Şu cift sim kart olmasi bi bana mi kalitesizlik algisi yaratiyor.
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Bgood 6 ay
8+128 modeli al git arada fiyat farkı nerdeyse yok denecek kadar 6 GB versiyonu almaya gerek yok hayır olsun .
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memothegreat 6 ay
Türkiye fiyatı yuvarlak hesap ne olur beyler?
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aycibin 6 ay
oneplus'ta ikinci kamera bir işe yaramıyor.tek kameralı düşünmek lazım.
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