OnePlus X'in tüm özellikleri ortaya çıktı

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Uzun bir süredir OnePlus'ın yeni model hazırlığı içerisinde olduğu biliniyordu. Model çoğu sızıntıda farklı isimlerle anılsa da son olarak "OnePlus X" şeklinde duyurulacağı kesinleşti. 29 Ekimde tanıtılacak akıllı telefon ise bu kez Çin mobil düzenleme kurumu TENAA'ya takıldı ve tüm özellikleri listelendi.

Özelliklere göre 4.99" ekran ile birlikte gelecek akıllı telefon bu ekranda FHD çözünürlük sunabilecek. İşlem gücünü Snapdragon 801 çipsetinden karşılarken ona 3 GB bellek ve 16 GB depolama alanı eşlik edecek. MicroSD kart desteği unutulmazken arka kısma 13 MP, ön kısma ise 8 MP'lik kameralar yerleştirilmiş. Kasa boyutları 140mm × 69mm × 6.9 mm ve ağırlığı 138 gram olan akıllı telefon 2450 mAh'lık pil kapasitesine sahip olacak.

Android 5.1.1 sürümü üzerinde çalışan Oxygen OS işletim sistemiyle gelecek akıllı telefonun fiyatlandırması henüz bilinmiyor. Daha önceki iddialar genellikle 250 doların altını işaret ediyordu, son iddialar ise 220 dolar seviyesinde olabileceğini gösteriyor. Sizce OnePlus X hangi fiyat aralığında çıkmalı? 220-250 dolar seviyesinde tercih edilebilecek bir model olur mu ?

http://www.androidheadlines.com/2015/10/oneplus-x-full-specs-listed-on-tenaa.html