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OnePlus X'in tüm özellikleri ortaya çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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an
OnePlus X'in tüm özellikleri ortaya çıktı
 
Uzun bir süredir OnePlus'ın yeni model hazırlığı içerisinde olduğu biliniyordu. Model çoğu sızıntıda farklı isimlerle anılsa da son olarak "OnePlus X" şeklinde duyurulacağı kesinleşti. 29 Ekimde tanıtılacak akıllı telefon ise bu kez Çin mobil düzenleme kurumu TENAA'ya takıldı ve tüm özellikleri listelendi.

Özelliklere göre 4.99" ekran ile birlikte gelecek akıllı telefon bu ekranda FHD çözünürlük sunabilecek. İşlem gücünü Snapdragon 801 çipsetinden karşılarken ona 3 GB bellek ve 16 GB depolama alanı eşlik edecek. MicroSD kart desteği unutulmazken arka kısma 13 MP, ön kısma ise 8 MP'lik kameralar yerleştirilmiş. Kasa boyutları 140mm × 69mm × 6.9 mm ve ağırlığı 138 gram olan akıllı telefon 2450 mAh'lık pil kapasitesine sahip olacak.
Android 5.1.1 sürümü üzerinde çalışan Oxygen OS işletim sistemiyle gelecek akıllı telefonun fiyatlandırması henüz bilinmiyor. Daha önceki iddialar genellikle 250 doların altını işaret ediyordu, son iddialar ise 220 dolar seviyesinde olabileceğini gösteriyor. Sizce OnePlus X hangi fiyat aralığında çıkmalı? 220-250 dolar seviyesinde tercih edilebilecek bir model olur mu ?

http://www.androidheadlines.com/2015/10/oneplus-x-full-specs-listed-on-tenaa.html Yorum Yaz
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red01 4 yıl
Pil dusuk
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zibartan 4 yıl
Dikkat ederseniz kullanılan parçalar hem eski hemde artık piyasada satan telefonlarda fazla bulunmayan parçalar. Büyük ihtimal ile satılmayan parçaları birleştiren oneplus hem fiyatı uygun tuttu hemde mini tarzından bir telefon oluşturarak piyasada yer bulmak istedi.

Cynogen ile yollarını ayırarak büyük bir hata yapan firma bir hatayı da bu X modeli ile yapıyor. Büyük ihtimal ile asıl satışı yaptıkları Çin ve Hindistan da bu telefon tutmayacak ve sınırlı bir satış başarısı yakalayacak. ABD ve AB ülkelerinde ise sınırlı satışlar ancak mümkün. İşin kötü yanı flagship killer olarak piyasaya çıkan OPO2 ise bazı flagship telefonlardan daha kötü performans sergiliyor.

Uzun lafın kısası oneplus firmasının batışı yakındır. Böyle güzel giriş yapmış bir firmanın bu kadar hızlı kötüye gitmesi çok kötü oldu. Daha profesyonel bir yönetim ile ciddi başarılar yakalanabilirdi.
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teknokaptan 4 yıl
Ah be bir baba yigit olsa diyorsun ama birakmiyolar 100 dolarlik bir cihaz 700 tl turkiyede satiliyor kar ol.adan kimsee elini see surmez bu ise bu yuzden gel sen gel beni dinle 100 dolar daha ver 250 dolar ise cihaz ben sana 350 dolardan gondereyim.
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Patren 4 yıl
801 kullanarak fiyatı aşağa çekmeye çalışmışlar
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St Batuhan 4 yıl
Nikomer
Mazzini
Nikomer adamlar 700 tlye sony xperia z3 satıyor :D
1700 dür o :D compact desen yine o fiyata zor.
700 Tl derken yutdışı fiyatını kastettim :) z3 yutdışında $450 civarında satılıyor çünkü nerdeyse iki katı aynı teleofon :D

450*3=?
1350 etmiyor mu?
Yani 700tl demek yine uygun değil :)
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ergenius 4 yıl St Batuhan
St Batuhan
Nikomer
Orijinalden alıntı: Mazzini
Orijinalden alıntı: Nikomer adamlar 700 tlye sony xperia z3 satıyor :D
1700 dür o :D compact desen yine o fiyata zor.
700 Tl derken yutdışı fiyatını kastettim :) z3 yutdışında $450 civarında satılıyor çünkü nerdeyse iki katı aynı teleofon :D

450*3=?
1350 etmiyor mu?
Yani 700tl demek yine uygun değil :)

Arkadaş burda teşbih yapmış
700 tl olan oneplus x kardeş
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ZaferBiryol 4 yıl
Ekran boyutu, inceliği ve pili çok iyi.5 inçi geçen telefonları kaba buluyorum.
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kadirirdem 4 yıl
Bence bu telefonu gm getirsin peynir ekmek gibi satar
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Qonrul 4 yıl
özelliklere göre batarya az yahu
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interwap 4 yıl
OnePlus X için yüksek fiyat.
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Nikomer 4 yıl
adamlar 700 tlye sony xperia z3 satıyor :D
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Mazzini 4 yıl Nikomer
Nikomer
adamlar 700 tlye sony xperia z3 satıyor :D

1700 dür o :D compact desen yine o fiyata zor.
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J0K3R61 4 yıl
Şu telefonu türkiyeye getirecek bir babayiğit! yok mu ?
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