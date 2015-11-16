OnePlus cihazları için Android 6.0 Marshmallow güncellemesi

Akıllı telefon pazarının tanınmış üreticilerinden olan ve davetiye sistemini terminolojiye kazandıran OnePlus, piyasaya sunduğu cihazlarına yazılım desteği vermeye devam ediyor. Firmanın tüm cihazları Android 6.0 güncellemesini alacak.





OnePlus'un ilk akıllı telefonu olan ve Cyanogen işbirliği ile piyasaya sürülen OnePlus One modeli bilindiği üzere Cyanogen OS ile piyasaya çıkmıştı. Daha sonra Cyanogen ile bağlarını koparan OnePlus, cihazı için OxygenOS adında yeni bir Android ROM'unu kullanıma sunmuştu. Cihaz her iki tarafta da Android 6.0 sürümüne güncellenecek.





Cyanogen OS platformunun Android 6.0 sürümüne güncellenmesi için Cyanogen ekibinin hazırlıkları devam ediyor ve gelecek yılın ilk aylarında güncelleme dağıtıma başlayacak. OxygenOS işletim sistemi için de OnePlus ekibi çalışmalar yapıyor ve kesin bir dağıtım tarihi bulunmuyor.





OnePlus 2 için ise takvimler gelecek yılın ilk çeyreğini işaret ediyor. Güncelleme ile birlikte cihazın parmak izi sensörü için Android 6.0 sürümündeki standart yazılım geliştirme aracı kullanılacak. Firmanın yeni akıllı telefonu olan OnePlus X ise mümkün olan en kısa sürede Android 6.0 güncellemesini alacak.

https://forums.oneplus.net/threads/marshmallow-upgrade-schedule-for-oneplus-devices.406778/