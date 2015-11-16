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OnePlus cihazları için Android 6.0 Marshmallow güncellemesi

Üreticilerin Android 6.0 güncellemesi için çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çinli üretici OnePlus tüm cihazlarını güncelleyeceğini duyurdu.
3 yıl
2,5b
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10
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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OnePlus cihazları için Android 6.0 Marshmallow güncellemesi

Akıllı telefon pazarının tanınmış üreticilerinden olan ve davetiye sistemini terminolojiye kazandıran OnePlus, piyasaya sunduğu cihazlarına yazılım desteği vermeye devam ediyor. Firmanın tüm cihazları Android 6.0 güncellemesini alacak. 

OnePlus'un ilk akıllı telefonu olan ve Cyanogen işbirliği ile piyasaya sürülen OnePlus One modeli bilindiği üzere Cyanogen OS ile piyasaya çıkmıştı. Daha sonra Cyanogen ile bağlarını koparan OnePlus, cihazı için OxygenOS adında yeni bir Android ROM'unu kullanıma sunmuştu. Cihaz her iki tarafta da Android 6.0 sürümüne güncellenecek. 

Cyanogen OS platformunun Android 6.0 sürümüne güncellenmesi için Cyanogen ekibinin hazırlıkları devam ediyor ve gelecek yılın ilk aylarında güncelleme dağıtıma başlayacak. OxygenOS işletim sistemi için de OnePlus ekibi çalışmalar yapıyor ve kesin bir dağıtım tarihi bulunmuyor. 

OnePlus 2 için ise takvimler gelecek yılın ilk çeyreğini işaret ediyor. Güncelleme ile birlikte cihazın parmak izi sensörü için Android 6.0 sürümündeki standart yazılım geliştirme aracı kullanılacak. Firmanın yeni akıllı telefonu olan OnePlus X ise mümkün olan en kısa sürede Android 6.0 güncellemesini alacak.  

https://forums.oneplus.net/threads/marshmallow-upgrade-schedule-for-oneplus-devices.406778/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nikomer 3 yıl
Ne yalan söyleyeyim bende discovery var. Kitkat, geldi gelecek derken sorunlu gelmişti. Az bi zaman önce fix güncellemesi geldi. Şuan ufak tefek sorunlar dışında pek bir sorunu yok neyse sadede geleyim. Babam anneme hediye olarak GM4G almış, turkcell elemanın gazıyla, neyse tamam dedim, fiyatına göre güzel telefon çünkü ama Lollipop 5.1.1 yüklüydü içinde, sistem güncellemesini kontrol ettim Marhmallow 6.0 gelmiş indirmeden önce kurcaladım biraz telefonu sanki özgürlüğü kısıtlanmış bir sürüm gibi geldi. İstediğin gibi ekran ekleyemiyorsun, menü stilini değiştiremiyorsun, herşey google' ın uygulamaları. Neyse efenim Marshmallow yaptım cihazı ve ana! herşey aynı gözüme çarpan ilk değişiklik google arama barının her ekranın üzerine sabitlenmiş olması, diğer ikinci şey ise menü ekran aşağı doğru kayıyordu. Bana google applecılık oynamaya başlamış gibi bir izlenim verdi ama bu gidişat benim gibi birçok insanın hoşuna gitmeyecektir.
Saygılarımla iyi forumlar.
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***Leopard*** 3 yıl
Zaten iki uc tane telefonlari var,birde lutfeder gibi hepsi alacak demisler
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BekirHan 3 yıl
Nexus 5' te kullanıyorum. Bu sefer olmuş gibi dedirtti.
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Qonrul 3 yıl
diğer markalardan da bekliyoruz bu güzel haberi
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wolf silver 3 yıl
"TÜM CİHAZLARİMİZİ ANDROİD 6.0 GÜNCELLEYECEĞİZ" sözünü özelikle SAMSUNG başta olmak üzere diğer tüm üreticilerden bekliyoruz..
Zaten 5.0 alan telefonlar 6.0 da almalı???
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Patren 3 yıl
zaten kac telefon yaptilarki
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WoXeD 3 yıl
büyük yazmışım sory :D
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qazrfv 3 yıl WoXeD
WoXeD
büyük yazmışım sory :D

Bu mesajı artacağına diğer mesajı düzenleseydin daha iyi.

Adamların hepi topu 3 modeli var zaten 3 taneye de vermek zor olmasa gerek.
1 Yanıt Yanıtla +2
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WoXeD 3 yıl
ŞUAN BETA VAR GÜNLÜK KULLANIM İÇİN İDEAL DEĞİL BAYA HATA VAR AMA GENE %20CİVARINDA DAHA SERİ ÇALIŞIYOR ALET.KAMERA BLUTUT MODEM ÇALIŞMIYOR,İSTEYEN DENESİN :)
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