OnePlus'ın 5G özellikli telefonu 2019'un ikinci yarısında satışa sunulacak

OnePlus'ın 5G teknolojisini destekleyen ilk akıllı telefonu 2019'un ikinci yarısında çıkacak. Çinli şirket cihazı Finlandiya pazarında piyasaya sürmek için Finli operatör Elisa ile ortaklık kurdu. OnePlus ayrıca ilk 5G'li telefonunu EE ile işbirliği içinde İngiltere'de de satışa sunmaya hazırlanıyor.

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Çinli teknoloji devinin CEO'su ve kurucusu Pete Lau konuyla igili yaptığı açıklamada "5G, teknoloji endüstrisinin ötesine, her yerde insanlar için, oyun oynamaktan karma gerçeklik uygulamalarına, sağlık hizmetlerine ve çok daha fazlasına kadar her şeyi değiştirebilecek bir devrimdir. 5G inovasyonuna öncülük etmek için çok çalıştık" dedi.

MWC 2019'da prototipi sergilenecek

OnePlus, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek 2019 Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında 5G özellikli telefonunun bir prototipini sergileyecek. Akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti ile güçlendirileceği açıklanmıştı. Çinli şirket cihazın yeteneklerini, telefondan bağımsız olarak bulut üzerinde çalışacak Ace Combat 7 oyunu ile gösterecek.