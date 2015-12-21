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OnePlus ve Oppo birleşimi gündemde

İddialı akıllı telefonları ile zaman zaman gündemde yerini alan Çinli Oppo ve OnePlus firmalarının, güçlerini birleştireceğine dair iddialar dile getirilmeye başlandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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OnePlus ve Oppo birleşimi gündemde


Çin'de son yıllarda ismini duyurmuş ve geliştirdiği akıllı telefonlar ile gündeme oturmayı başarmış iki önemli firma mevcut. Bunlar Oppo ve OnePlus. Çin pazarında rekabet halinde olan bu iki firmanın gelecek yıl güçlerini birleştireceği ve tek bir firma haline geleceği konuşuluyor. 

Hatırlanacağı üzere OnePlus firmasının Oppo Mobile'nin perde arkasındaki alt firması olduğu gündeme gelmişti. OnePlus ise böyle bir durumun söz konusu olmadığını, sadece Oppo Electronics holdinginden önemli bir yatırım aldıklarını açıklamıştı. Son gelişme aslında iddiaların doğru olduğunu doğrular nitelikte.

Birleşim sonucunda ortaya çıkacak yeni şirketin, isminde Oppo ve Plus kelimelerini kullanması bekleniyor ancak OnePlus tamamen Oppo bünyesine katılacak ve geliştirdiği Hydrogen OS platformu da tarihe karışacak. Yeni üretilecek akıllı telefonlar da yeni isimlendirmeyi kullanacak. 

Bunlar şimdilik iddia seviyesinde ancak birleşmenin mantıklı olacağını belirtenler mevcut. Oppo markası ağırlıklı olarak Çin ve haricinde Asya pazarında başarılı satışlar yapıyor. OnePlus ise dünyanın pek çok ülkesinde iyi bir dağıtım kanalı kurmuş durumda. Muhtemel bir birleşimin global çapta geniş bir perakende ağı kurulmasını sağlayacağı kesin. Bu sayede akıllı telefon pazarında önemli satış rakamlarına ulaşılacaktır. Elbette OnePlus'ın fenomen davetiye sistemi de bu sayede tarihe karışabilir.   

http://www.androidheadlines.com/2015/12/rumor-oneplus-and-oppo-to-become-one-merger-a-possibility.html Yorum Yaz
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WoXeD 3 yıl
ikiside çöp diyen arkadaş kaç telefonu kullanmışda çöp diyor merak ediyorum. OnePlus One kullanıyorum s6 edge kullanan bile eline alıp bırakamıyor teli. ki bu alet geçen senenin modeli.Oppo r7 nin çektiği fotolarda baya başarılı ve bu telefonları KULLANIYORUM. webdeb okuyup yazmıyorum.
Haberi yazan arkadaş bile konudan habersiz (aaa bakayım ayponcu ekrem yazmış normal) OnePlus OxygenOS u geliştiriyor ve kendisi yayınlıyor. HydrogenOS kullanıcıların modladığı bir işletim sistemi. Biraz araştırın öyle haber yazın :)
oneplus.net/...
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DH Misafiri 3 yıl
Fiyatlar nasıl olacak acaba? Biri kelepir fiyatına diğeri fahiş fiyatlara satış yapıyor.
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DH Misafiri 3 yıl
Fiyatlar nasıl olacak acaba? Biri kelepir fiyatına diğeri fahiş fiyatlara satış yapıyor.
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DH Misafiri 3 yıl
Zaten OnePlus kurucusu Oppo'dan ayrılmıştı. Şimdi eski şirketine çalışan değil ortak olarak döner.
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V4LKyR 3 yıl
İkisi de çöp firma zaten. Ne yaptıklarının pek de önemi yok.
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kadirirdem 3 yıl
Bence birleşmeli birlikten güç.. doğar....
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Fenomenon 3 yıl
İyi de oneplus ilk çıktığı zaman oppo'un yan markası diye çıkmamışmıydı, ben mi yanlış hatırlıyorum??
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kesbi 3 yıl
Başka bir sitedeki habere de yazmıştım. Zaten one plus one oppo tarafından kurulmuştu. Xiaomi ile rekabet amacıydı. Ama artık one plus ucuz olamadığı için misyonunu tamamladı. One plus one baş harfleri bie opo oluyordu. Yani aslında değişen bişey yok.
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carloska 3 yıl
oneplus ta işler iyi gitmiyor anlaşılan..OTA üzerinden güncellerken çöken telefonlara sahip çıkmayıp git yenisini al dersen olacağı bu..
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