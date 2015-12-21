OnePlus ve Oppo birleşimi gündemde





Çin'de son yıllarda ismini duyurmuş ve geliştirdiği akıllı telefonlar ile gündeme oturmayı başarmış iki önemli firma mevcut. Bunlar Oppo ve OnePlus. Çin pazarında rekabet halinde olan bu iki firmanın gelecek yıl güçlerini birleştireceği ve tek bir firma haline geleceği konuşuluyor.





Hatırlanacağı üzere OnePlus firmasının Oppo Mobile'nin perde arkasındaki alt firması olduğu gündeme gelmişti. OnePlus ise böyle bir durumun söz konusu olmadığını, sadece Oppo Electronics holdinginden önemli bir yatırım aldıklarını açıklamıştı. Son gelişme aslında iddiaların doğru olduğunu doğrular nitelikte.





Birleşim sonucunda ortaya çıkacak yeni şirketin, isminde Oppo ve Plus kelimelerini kullanması bekleniyor ancak OnePlus tamamen Oppo bünyesine katılacak ve geliştirdiği Hydrogen OS platformu da tarihe karışacak. Yeni üretilecek akıllı telefonlar da yeni isimlendirmeyi kullanacak.





Bunlar şimdilik iddia seviyesinde ancak birleşmenin mantıklı olacağını belirtenler mevcut. Oppo markası ağırlıklı olarak Çin ve haricinde Asya pazarında başarılı satışlar yapıyor. OnePlus ise dünyanın pek çok ülkesinde iyi bir dağıtım kanalı kurmuş durumda. Muhtemel bir birleşimin global çapta geniş bir perakende ağı kurulmasını sağlayacağı kesin. Bu sayede akıllı telefon pazarında önemli satış rakamlarına ulaşılacaktır. Elbette OnePlus'ın fenomen davetiye sistemi de bu sayede tarihe karışabilir.

http://www.androidheadlines.com/2015/12/rumor-oneplus-and-oppo-to-become-one-merger-a-possibility.html