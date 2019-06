OnePlus'ın sürprizi davetiyesiz satış oldu

Geçen yıl lanse edildiğinde davetiyeli satış usulü çok konuşulan OnePlus One sistemi biraz düzeltmiş ve haftanın Salı günleri davetiye olmadan satış usülüne geçmişti. Şimdi ise haftanın her günü satış yapılacak.





Bugün bir etkinlik düzenleyeceği konuşulan ve yeni bir model tanıtması beklenen OnePlus, satış stratejisindeki değişikliği tanıtarak ilginç bir sürpriz yaptı. Firma kesinlikle davetiye sistemine dönmeyeceğini açıklarken haftanın her günü satış devam edecek.





Bununla birlikte One Plus 2 modelinde firma yeniden davetiye sistemini başlatacak. Zira düşük kar marjı raflarda ürün kalmasını kaldıramayacağı için firma kontrollü satış sistemini sürdürecek. Aynı OnePlus One modelinde olduğu gibi uzun süre davetiye ile satış yapıldıktan sonra muhtemelen haftanın belirli günleri satış yöntemine geçiş yapılacak.





Bu etkinliğin de boş çıkması sonrasında OnePlus'ın yaz aylarında yeni amiral gemi modelini tanıtacağı iddiaları ağırlık kazanmaya başladı. Firmanın yeni amiral gemi modelinde Snapdragon 810 yongaseti, 2K ekran, 3GB RAM şeklinde özelliklere yer vereceği ayrıca 720p çözünürlükte ekrana sahip bir versiyon daha tanıtacağı ifade ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/You-can-now-purchase-a-OnePlus-One-without-an-invite-every-day-of-the-week_id68444