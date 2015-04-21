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OnePlus'ın sürprizi davetiyesiz satış oldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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OnePlus'ın sürprizi davetiyesiz satış oldu

Geçen yıl lanse edildiğinde davetiyeli satış usulü çok konuşulan OnePlus One sistemi biraz düzeltmiş ve haftanın Salı günleri davetiye olmadan satış usülüne geçmişti. Şimdi ise haftanın her günü satış yapılacak. 

Bugün bir etkinlik düzenleyeceği konuşulan ve yeni bir model tanıtması beklenen OnePlus, satış stratejisindeki değişikliği tanıtarak ilginç bir sürpriz yaptı. Firma kesinlikle davetiye sistemine dönmeyeceğini açıklarken haftanın her günü satış devam edecek. 

Bununla birlikte One Plus 2 modelinde firma yeniden davetiye sistemini başlatacak. Zira düşük kar marjı raflarda ürün kalmasını kaldıramayacağı için firma kontrollü satış sistemini sürdürecek. Aynı OnePlus One modelinde olduğu gibi uzun süre davetiye ile satış yapıldıktan sonra muhtemelen haftanın belirli günleri satış yöntemine geçiş yapılacak. 

Bu etkinliğin de boş çıkması sonrasında OnePlus'ın yaz aylarında yeni amiral gemi modelini tanıtacağı iddiaları ağırlık kazanmaya başladı. Firmanın yeni amiral gemi modelinde Snapdragon 810 yongaseti, 2K ekran, 3GB RAM şeklinde özelliklere yer vereceği ayrıca 720p çözünürlükte ekrana sahip bir versiyon daha tanıtacağı ifade ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/You-can-now-purchase-a-OnePlus-One-without-an-invite-every-day-of-the-week_id68444 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
carloska 4 yıl
kayıtlı-kayıtsız farketmesizin şebeke sorunlarıyla telefonu rezil eden bi firma
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*siteci* 4 yıl
Arkadaşlar ekran teknolojisinin tüm gelişimini piksel yoğunluğuna bağlamayın. 5-6 yıl önce gördüğünüz 720p ekranla bugünün 720p ekranı aynı değil. Bakın iphone 6'da ekran ne kadar iyi ve keskin, üstelik 326 ppi. Bence en az 3-4 yıl boyunca 500 ppi üzeri tamamen gereksiz. Onun yerine iphone gibi ekran teknolojisini geliştirmeye çalışmaları çok daha iyi olur.
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FRUEHAUF 4 yıl
Fiyat artacak o zaman
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BekirTemel 4 yıl
Davetiye başarılı oldu ve işleri büyümüş görünüyor.Rekabetçi ve ulaşılabilir olurlar dileriz.
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