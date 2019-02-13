Online tanzim satış uygulaması başladı

Sebze ve meyve satışlarındaki artış nedeniyle tanzim uygulaması başlatıldı. Ürünlerin halka ulaşmasındaki aracı şirketleri ortadan kaldıran tanzim uygulaması ile sebze ve meyve fiyatlarının düşürülmesi amaçlanıyor. Tanzim satışlarının kısıtlı noktalarda yapılması ve kuyruklar oluşması nedeniyle online satış da başlatıldı. Epttavm.com'da tanzim uygulaması kapsamında aracısız fiyatlarla alışveriş yapılabiliyor. satışlarındaki artış nedeniyleuygulaması başlatıldı. Ürünlerin halka ulaşmasındaki aracı şirketleri ortadan kaldıran tanzim uygulaması ile sebze ve meyve fiyatlarının düşürülmesi amaçlanıyor. Tanzim satışlarının kısıtlı noktalarda yapılması ve kuyruklar oluşması nedeniyle online satış da başlatıldı.tanzim uygulaması kapsamında aracısız fiyatlarla alışveriş yapılabiliyor.

Satışa sunulan ürünlere baktığımızda patatesin kilosunun 2 liraya, soğanın kilosunun 2 liraya, biberin 6 liraya satıldığını görüyoruz. Marketteki fiyatlara göre 2-3 liralık fiyat avantajı söz konusu. Fakat siparişinize 4,10 TL kargo ücreti eklendiğini de hatırlatalım.

Ürünlerde stok sıkıntısı yaşanıyor. Ara ara stoklar güncelleniyor. Stokta olmayan meyve ve sebzeler için siteyi sık sık takip etmekte fayda var.