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Online tanzim satış uygulaması başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Sebze ve meyvede tanzim satış uygulamasını, Türkiye’nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com’da başlatıyoruz." dedi. Online tanzim satışlar başladı.
3 ay
9,9b
1
55
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sebze ve meyve satışlarındaki artış nedeniyle tanzim uygulaması başlatıldı. Ürünlerin halka ulaşmasındaki aracı şirketleri ortadan kaldıran tanzim uygulaması ile sebze ve meyve fiyatlarının düşürülmesi amaçlanıyor. Tanzim satışlarının kısıtlı noktalarda yapılması ve kuyruklar oluşması nedeniyle online satış da başlatıldı. Epttavm.com'da tanzim uygulaması kapsamında aracısız fiyatlarla alışveriş yapılabiliyor.

Satışa sunulan ürünlere baktığımızda patatesin kilosunun 2 liraya, soğanın kilosunun 2 liraya, biberin 6 liraya satıldığını görüyoruz. Marketteki fiyatlara göre 2-3 liralık fiyat avantajı söz konusu. Fakat siparişinize 4,10 TL kargo ücreti eklendiğini de hatırlatalım.

Ürünlerde stok sıkıntısı yaşanıyor. Ara ara stoklar güncelleniyor. Stokta olmayan meyve ve sebzeler için siteyi sık sık takip etmekte fayda var.
Tanzim satış ürünlerine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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kucukyenici 3 ay en beğenilen
Tarım Bakanı açıkladı. Tanzim satışlar 2,5 ay sürecekmiş. Seçimlerden sonra birşey beklemeyin. Anladınız olayı değil mi?
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Rolnes 3 ay Rolnes
Hızlı güncelleme: an itibariyle patates stoklarının tükenmiştir. Stokçuluğun yanına e-stokçuluk literatürdeki yerini almıştır.
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***RAMMSTEIN*** 3 ay faniseyler
Yine memnun değil’den sonrasını okumadım, belli güzel yalamış.
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_turbo_ 2 ay
Sosyalizme dogru adim adim
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DH Misafiri 3 ay
süper market süper devlete karşı .önemli olan kargo ücreti ne kadar olacak 3-5 oalcaksa demekki devlet gene zarar edecek seçim çalışması demektir.
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CoreXXX 3 ay
Hemen marketleri etkiledi soğan 3 tl 2.75 o civarda
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muammer816 3 ay
güzel uygulama.kuyruk manzaraları görmektense internetten satış yapsınlar ben razıyım.ayrıca interneti olmayan veya kullanmak istemeyenler için kamyonlardan satış değil de uygun,güzel dükkanlar açılmalı diye düşünüyorum.ayrıca bu işler bütün ülkeye yayılmalı bence.bu aracı kan emicilerden ne çekti bu millet,yeter artık, yetsin artık.
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ipli jeton 3 ay
Sadece Ankara ilindeki adreslere gönderim yapılıyor.
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DH Misafiri 3 ay
Halkın işine gelen böyle hizmetleri severim, Şimdi bir komisyoncu başlar kötülemeye, canınız cehenneme, kan emiciler !!
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sonofmana 3 ay
Çeyrek fikri olanlar elbette 2.5 ay sürecekmiş. Yada seçim yatırımı diyecek. Bilemez bahar ve yazın geldiğini.
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SEO-Uzmanı 3 ay
her meydana pazar kuracak sermaye hazine kasasında olmayınca
sosyal medyanın sanal gücünü kullanmakta fayda var demişler
gelen ürünler seçmece olmayınca tezgahın önünü gösterip
arkasında veren pazarcı mantığıyla ürün alabilirsiniz ona göre !
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kruezberq 3 ay
Her sektöre tanzim ürün gelmeli
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king56 3 ay
Stoklar tükenmiş
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