Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Opel Ampera-e resmi olarak 520 km menzil ile sertifikalandırıldı

Chevrolet Bolt'un Avrupa'da satılacak ikizi Opel Ampera-e NEDC tarafından resmi olarak 520 km menzil ile sertifikalandırıldı. Merakla beklenen araç bahar aylarında Avrupa pazarına sunulacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,4b
1
29
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Chevrolet Bolt yada Avrupa versiyonuyla Opel Ampera-e duyurulduğu günden bu yana elektrikli araç almak isteyen ancak yüksek fiyat ve düşük menzilleri nedeniyle çekinen insanlar için oldukça merak edilen araçlar konumunda. Opel yetkililerinin son açıklamalarına göre firmanın yeni elektrikli aracı resmi olarak NEDC tarafından 520 km menzil ile sertifikalandırıldı.
Bu menzili 60 kWh kapasiteli lityum-ion bataryasına borçlu olan araç, 50 kW DC hızlı şarj cihazı ile 30 dakikada 150 km'lik menzile sahip olacak seviyede doldurulabiliyor. Bu batarya için müşterilerine garanti de veren firma, bu garantiyi 8 yıl veya 160.000 km ile sınırlandırıyor.
Menzilin yanında teknik verileriyle de göz dolduran Ampera-e ufak bir şehir otomobili için oldukça tatminkar verilere sahip. Gücünü 150 kW yani 204 beygir güç üreten elektrik motorundan alan araç 360 Nm tork değerine sahip. Bu değerler sayesinde 0-100 km/h hızlanmasını 7,3 saniyede tamamlayan Ampera-e 0'dan 50 km/h hıza ise 3,2 saniyede çıkıyor. Sollama manevrası yaparken yeteri kadar gücün olmayacağından endişe duyanlar için de bir açıklama yapan Opel, sıfır emisyonlu hatchback'in 80-120 km/h hızlanmasını 4.5 saniyede tamamladığını bilmeniz gerektiğini söylüyor. Son olarak pilin hızlı bir şekilde tükenmesini önlemek adına araca hız limiti getiren firma, bu limiti 150 km/h olarak belirlemiş.
Sertifikalandırılmış 520 km menzile sahip yeni Opel Ampera-e bahar döneminden itibaren Norveç, Almanya, Hollanda, Fransa, İsviçre ve bazı diğer Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak.

http://www.motor1.com/news/136342/opel-ampera-e-520km-range/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SCWS 2 yıl en beğenilen
Tam Şehir içi kullanılacak araç, 150 yasal sınırların üzerinde ve yeterli, sürekli dur kalklarda yakıt sarfiyatı yok, hızlanma gayet tatmin edici ve çevik, menzili çok iyi görünüyor, gün içinde sarjı bitmez.
Tam Şehir içi kullanılacak araç, 150 yasal sınırların üzerinde ve yeterli, sürekli dur kalklarda yakıt sarfiyatı yok, hızlanma gayet tatmin edici ve çevik, menz...
Devamını Gör
Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
D@rkf 2 yıl
Opel in satılma söylendileri dolaşıyor, güzelim opel kaybolup gitmez umarım.
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xmen121 2 yıl
Güzel araba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kenan_0 2 yıl
Köy bulup taşınma zamanı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yusuf24 2 yıl
Gm bu araçtan da zarar ediyor, pilini üreten lg de aynı şekilde. Ne cenabet bir firma bu gm. Maşallah dedileri 3 gün yaşar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BatuhanXxX 2 yıl
Güzel bir gelişme. Tam şehirici ve orta mesafe aracı olmuş. 5 yıl içinde 800km rahat olacak demektir. Yalniz resimde motor bölümündeki kalabalık dikkatimi çekti. Zeo gibi çok karmaşık. Elektrikli araçların çekici gelmesi sorun çıkartacak donanımın az olması. Motor, şanziman vs gibi . Tesla model S de hiç öyle birşey yok.
Birde merak ettiğim araç seyir halinde iken 4 tekere gelişmiş dinamo takarak ne kadar güç elde edilebilir acaba.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DubSteq 2 yıl
Aman Allah'ım o nasıl bir tork ve hızlanma. Seni kullanmak isterim yiğidim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PRODJ 2 yıl
Şehir içi için ideal bir araç olmuş.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xnoname 2 yıl
Araba süper ama Türkiye'de arabayı park edecek yer zor buluyoruz prize yakın park yeri hiç bulamayız
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bilir_kisi_M 2 yıl
Bi 10 yıl sonra araçların yarısından çoğu elektrikli olacak gibime geliyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hasan07-36 2 yıl
Bu araç anladığım kadarıyla tam elektrikli. Bunun bir de hibrit modeli var sanırım. Ben bu sıralar elektrikliden çok hibritlerle ilgileniyorum çünkü tam elektriklilerin tatmin edici menzili olanları cok pahalı. Hibritler içinde ise plug in hybrid türündeki modeller bana uygun geliyor. Koysunlar 200 beygirlik bir elektrik motoru ve 40-50 km menzil verecek küçük bir batarya. Yanında da bataryaları şarj eden bir benzinli motor. Bence çok iyi olur. Hem büyük bataryaların fiyatından kurtulmuş oluruz, hem elektrik motorunun avantajlarına sahip oluruz, hem şanzıman gibi aktarma organlarından kurtuluruz, hem verim artar, hem de uzun bir menzile sahip olabiliriz. Bence elektrikli araçlar herkes için uygun değil çünkü bataryaları hem pahalı hem de zaman içinde gücünü kaybediyor. Mesela benim gibi yılda 5000 km yapan biri için israf. Bu şekilde araba bende 10 yıl kalsa, normalde 200-300 bin km yapabilecekken 50 bin km yapıp bitmiş bataryalar kalabilir geride. Bu sebeple elektrikli araç kullanmam durumunda yakıt yakmayarak çevreye vermediğim zarar ve ettiğim tasarruf ölü bataryalar yüzünden fazlasıyla çıkabilir diye düşünüyorum. Bu sebeple bu kullanım alışkanlığımı devam ettirdiğim sürece benzine devam edeceğim ya da yukarıda bahsettiğim gibi bir hibrit alabileceğim bütçede olursa onu alırım.
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F2673E0F4 2 yıl Hasan07-36
Hasan07-36
Bu araç anladığım kadarıyla tam elektrikli. Bunun bir de hibrit modeli var sanırım. Ben bu sıralar elektrikliden çok hibritlerle ilgileniyorum çünkü tam elektriklilerin tatmin edici menzili olanları cok pahalı. Hibritler içinde ise plug in hybrid türündeki modeller bana uygun geliyor. Koysunlar 200 beygirlik bir elektrik motoru ve 40-50 km menzil verecek küçük bir batarya. Yanında da bataryaları şarj eden bir benzinli motor. Bence çok iyi olur. Hem büyük bataryaların fiyatından kurtulmuş oluruz, hem elektrik motorunun avantajlarına sahip oluruz, hem şanzıman gibi aktarma organlarından kurtuluruz, hem verim artar, hem de uzun bir menzile sahip olabiliriz. Bence elektrikli araçlar herkes için uygun değil çünkü bataryaları hem pahalı hem de zaman içinde gücünü kaybediyor. Mesela benim gibi yılda 5000 km yapan biri için israf. Bu şekilde araba bende 10 yıl kalsa, normalde 200-300 bin km yapabilecekken 50 bin km yapıp bitmiş bataryalar kalabilir geride. Bu sebeple elektrikli araç kullanmam durumunda yakıt yakmayarak çevreye vermediğim zarar ve ettiğim tasarruf ölü bataryalar yüzünden fazlasıyla çıkabilir diye düşünüyorum. Bu sebeple bu kullanım alışkanlığımı devam ettirdiğim sürece benzine devam edeceğim ya da yukarıda bahsettiğim gibi bir hibrit alabileceğim bütçede olursa onu alırım.

Volt modelinden bahsediyorsunuz sanırım zamanında Opel Ampera olarak gelmişti ama tutmadı pahallı olduğu için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AKTeknisyen 2 yıl Hasan07-36
Hasan07-36

Bu araç anladığım kadarıyla tam elektrikli. Bunun bir de hibrit modeli var sanırım. Ben bu sıralar elektrikliden çok hibritlerle ilgileniyorum çünkü tam elektriklilerin tatmin edici menzili olanları cok pahalı. Hibritler içinde ise plug in hybrid türündeki modeller bana uygun geliyor. Koysunlar 200 beygirlik bir elektrik motoru ve 40-50 km menzil verecek küçük bir batarya. Yanında da bataryaları şarj eden bir benzinli motor. Bence çok iyi olur. Hem büyük bataryaların fiyatından kurtulmuş oluruz, hem elektrik motorunun avantajlarına sahip oluruz, hem şanzıman gibi aktarma organlarından kurtuluruz, hem verim artar, hem de uzun bir menzile sahip olabiliriz. Bence elektrikli araçlar herkes için uygun değil çünkü bataryaları hem pahalı hem de zaman içinde gücünü kaybediyor. Mesela benim gibi yılda 5000 km yapan biri için israf. Bu şekilde araba bende 10 yıl kalsa, normalde 200-300 bin km yapabilecekken 50 bin km yapıp bitmiş bataryalar kalabilir geride. Bu sebeple elektrikli araç kullanmam durumunda yakıt yakmayarak çevreye vermediğim zarar ve ettiğim tasarruf ölü bataryalar yüzünden fazlasıyla çıkabilir diye düşünüyorum. Bu sebeple bu kullanım alışkanlığımı devam ettirdiğim sürece benzine devam edeceğim ya da yukarıda bahsettiğim gibi bir hibrit alabileceğim bütçede olursa onu alırım.

Kşisel kanaatim Hibrit araç teknolojisinin ara teknoloji olduğu.içten yanmalılara göre verimli ama Tam elektriklilere göre verimsiz.İçten yanmalılardan daha pahalı ama tam elektriklilerden daha ucuz (Amreranın fiyarını bilmiyorum ama Model S 'e göre ucuzlar.Model 3 çıkınca arada fark kalmayabilir yada mantıklı seviyeye gelebilir).Hasılı bildiğimiz geçiş teknolojisi.

Ayrıca Batarya konusundaki bilgileriniz yanlış.Hali hazırda Tesla Model S lerin 150 bin Km yapmış modelleri batarya ömrünün ortalama %93'ünü muhafaza ettiği görülmüş.Ayrıca ( sene pil garantisi veriliyor.Opel Ampera veya Bolt'ta bu değerlere yakın seyredecektir.Biz bilgisayar bataryaları gibi bir ömür/döngü kullanımını referans aldığımız için bu bizi yanıltıyor.Zira araçların invertör ve şarj sistemleri gayet gelişmiş vaziyette.

Teknoloji bu şekil de giderse bir kaç sene içinde (2020-25 arası) batarya ömrü/döngüsü ve menzili çok uzayacak zaten.500 bin km'de batarya ömrünün %80 civarını koruyan 3000-5000 döngü arası ömrü olan bataryalar laboratuvar seviyesinden çıktı ticarileşmesi için uğraşılıyor.Daha yakın zamanda Tesla Metal-Hava pilleri için patent aldı.

Türkiye gibi bir ülkede Yabancı üreticilerin (Tesla-GM-Wv-Mercedes v.s gibi) tam elektrikli araçlarının gelip satılması ve teknolojik altyapısının oluşması zaten 10 seneyi bulur.O zamana kadar da ortada ne menzil ne ömür problemi kalacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Experimentation 2 yıl
çok güzel araç, garajın falan olacak binceksin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6383 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
opel, ampera-e ve
10 etiket daha opel ampera e 520 km menzil chevrolet bolt nedc elektrikli araçlar ev Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Caner Köksel "Rust in Peace" MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Mobilite: Nokia 3310 geri dönüyor! ve son 1 haftanın özeti sizlerle 2 yıl BlackBerry, akıllı telefon sektöründe tam anlamıyla dibi gördü 2 yıl Apple'ın iPhone prototiplerini gizlemek için kullandığı kılıflar ortaya çıktı 2 yıl Aston Martin DB11'in üstü açık versiyonu yakından görüntülendi 2 yıl Casusluk şüphesiyle oyuncak bebeklerin satışı yasaklandı 2 yıl Nintendo Switch’in sızdırılan videosu meğer hırsızlar tarafından çekilmiş 2 yıl AT&T uçan baz istasyonu projesini test etmeye başladı 2 yıl Valve, Counter-Strike hilecilerini yapay zekayla tespit edecek 2 yıl Daha küçük bir Galaxy TabPro S2 versiyonu gelebilir 2 yıl Facebook özel mesajları okuyabilen bir yapay zeka üzerine çalışıyor 2 yıl Çinli Baidu, akıllı ev asistanlarında Google ve Amazon'u yakalamak istiyor 2 yıl Avustralya, Uber sürücülerinin vergi ödemesine karar verdi 2 yıl Asus ZenFone 3 Go geliyor 2 yıl Yahoo üçüncü kez hacklendi 2 yıl Razer Kraken 7.1 V2 incelemesi "Kraken baştan tasarlandı" 2 yıl ABD uzay ajansı NASA, en az 2019 yılına kadar Rus roketlerine muhtaç 2 yıl Apple, parmak izi okuyabilen dokunmatik ekran teknolojisinin patentini aldı 2 yıl Portal ve Half-Life 2'nin yazarı Erik Wolpaw, Valve'den ayrıldı 2 yıl Samsung Galaxy Tab S3'ün el kitapçığının sızdırılması tableti açığa çıkardı 2 yıl Pasifik Okyanusu'nda Dünya'nın sekizinci kıtası keşfedildi! 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Opel Ampera-e resmi olarak 520 km menzil ile sertifikalandırıldı Sonraki İstanbul'da 2 yeni metro hattı açılacak 2 yıl Apple’ın Çin’deki düşüşü devam ediyor 2 yıl Milli Piyade Tüfeğinin seri üretimine Sarsılmaz da dahil oldu 2 yıl YouTube atlanamayan 30 saniyelik reklamlara son veriyor 2 yıl Bill Gates, robot işçi kullananların vergi ödemesi gerektiğini düşünüyor 2 yıl Samsung’un yeni yonga setleri Exynos 9 ismini alacak 2 yıl NVIDIA AMD tartışması cinayetle sonlandı 2 yıl Fukushima reaktörüne giren ikinci robot kurtarılamadı 2 yıl Türk lise öğrencisi Tayvan’daki bilim yarışmasında dünya ikincisi oldu 2 yıl General Motors ve Lyft binlerce tam otonom arabayı test edecek 2 yıl Elon Musk uçan araba fikrine sıcak bakmıyor 2 yıl Kodak tabletler geliyor 2 yıl Galaxy S8 ve S8+ tasarım çalışmaları paylaşıldı 2 yıl LG G6’nın özellikleri ve yeni fotoğrafları paylaşıldı 2 yıl Antarktika buz tabakası, küresel ısınmadan dolayı hızlı bir şekilde eriyor 2 yıl 2si1 "Kayıp kaçak bedeli fazla" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Juno uzay aracı, motorundaki sorundan ötürü Jüpiter’e yaklaşmayacak 2 yıl 7 yaşındaki kız Google’a iş başvurusu yaptı: Mektuba bizzat CEO cevap verdi 2 yıl Tesla 1 trilyon dolar değerine ulaşabilir! 2 yıl Galaxy S8 ve S8+ amiral gemilerinde Sony'nin pilleri kullanılacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim