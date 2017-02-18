Opel Ampera-e resmi olarak 520 km menzil ile sertifikalandırıldı

Chevrolet Bolt yada Avrupa versiyonuyla Opel Ampera-e duyurulduğu günden bu yana elektrikli araç almak isteyen ancak yüksek fiyat ve düşük menzilleri nedeniyle çekinen insanlar için oldukça merak edilen araçlar konumunda. Opel yetkililerinin son açıklamalarına göre firmanın yeni elektrikli aracı resmi olarak NEDC tarafından 520 km menzil ile sertifikalandırıldı.

Bu menzili 60 kWh kapasiteli lityum-ion bataryasına borçlu olan araç, 50 kW DC hızlı şarj cihazı ile 30 dakikada 150 km'lik menzile sahip olacak seviyede doldurulabiliyor. Bu batarya için müşterilerine garanti de veren firma, bu garantiyi 8 yıl veya 160.000 km ile sınırlandırıyor.

Menzilin yanında teknik verileriyle de göz dolduran Ampera-e ufak bir şehir otomobili için oldukça tatminkar verilere sahip. Gücünü 150 kW yani 204 beygir güç üreten elektrik motorundan alan araç 360 Nm tork değerine sahip. Bu değerler sayesinde 0-100 km/h hızlanmasını 7,3 saniyede tamamlayan Ampera-e 0'dan 50 km/h hıza ise 3,2 saniyede çıkıyor. Sollama manevrası yaparken yeteri kadar gücün olmayacağından endişe duyanlar için de bir açıklama yapan Opel, sıfır emisyonlu hatchback'in 80-120 km/h hızlanmasını 4.5 saniyede tamamladığını bilmeniz gerektiğini söylüyor. Son olarak pilin hızlı bir şekilde tükenmesini önlemek adına araca hız limiti getiren firma, bu limiti 150 km/h olarak belirlemiş.

Sertifikalandırılmış 520 km menzile sahip yeni Opel Ampera-e bahar döneminden itibaren Norveç, Almanya, Hollanda, Fransa, İsviçre ve bazı diğer Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak.

http://www.motor1.com/news/136342/opel-ampera-e-520km-range/