Opel Ampera-e resmi olarak 520 km menzil ile sertifikalandırıldı

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Chevrolet Bolt yada Avrupa versiyonuyla Opel Ampera-e duyurulduğu günden bu yana elektrikli araç almak isteyen ancak yüksek fiyat ve düşük menzilleri nedeniyle çekinen insanlar için oldukça merak edilen araçlar konumunda. Opel yetkililerinin son açıklamalarına göre firmanın yeni elektrikli aracı resmi olarak NEDC tarafından 520 km menzil ile sertifikalandırıldı.
Bu menzili 60 kWh kapasiteli lityum-ion bataryasına borçlu olan araç, 50 kW DC hızlı şarj cihazı ile 30 dakikada 150 km'lik menzile sahip olacak seviyede doldurulabiliyor. Bu batarya için müşterilerine garanti de veren firma, bu garantiyi 8 yıl veya 160.000 km ile sınırlandırıyor.
Menzilin yanında teknik verileriyle de göz dolduran Ampera-e ufak bir şehir otomobili için oldukça tatminkar verilere sahip. Gücünü 150 kW yani 204 beygir güç üreten elektrik motorundan alan araç 360 Nm tork değerine sahip. Bu değerler sayesinde 0-100 km/h hızlanmasını 7,3 saniyede tamamlayan Ampera-e 0'dan 50 km/h hıza ise 3,2 saniyede çıkıyor. Sollama manevrası yaparken yeteri kadar gücün olmayacağından endişe duyanlar için de bir açıklama yapan Opel, sıfır emisyonlu hatchback'in 80-120 km/h hızlanmasını 4.5 saniyede tamamladığını bilmeniz gerektiğini söylüyor. Son olarak pilin hızlı bir şekilde tükenmesini önlemek adına araca hız limiti getiren firma, bu limiti 150 km/h olarak belirlemiş.
Sertifikalandırılmış 520 km menzile sahip yeni Opel Ampera-e bahar döneminden itibaren Norveç, Almanya, Hollanda, Fransa, İsviçre ve bazı diğer Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak.
http://www.motor1.com/news/136342/opel-ampera-e-520km-range/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Birde merak ettiğim araç seyir halinde iken 4 tekere gelişmiş dinamo takarak ne kadar güç elde edilebilir acaba.
Volt modelinden bahsediyorsunuz sanırım zamanında Opel Ampera olarak gelmişti ama tutmadı pahallı olduğu için.
Kşisel kanaatim Hibrit araç teknolojisinin ara teknoloji olduğu.içten yanmalılara göre verimli ama Tam elektriklilere göre verimsiz.İçten yanmalılardan daha pahalı ama tam elektriklilerden daha ucuz (Amreranın fiyarını bilmiyorum ama Model S 'e göre ucuzlar.Model 3 çıkınca arada fark kalmayabilir yada mantıklı seviyeye gelebilir).Hasılı bildiğimiz geçiş teknolojisi.
Ayrıca Batarya konusundaki bilgileriniz yanlış.Hali hazırda Tesla Model S lerin 150 bin Km yapmış modelleri batarya ömrünün ortalama %93'ünü muhafaza ettiği görülmüş.Ayrıca ( sene pil garantisi veriliyor.Opel Ampera veya Bolt'ta bu değerlere yakın seyredecektir.Biz bilgisayar bataryaları gibi bir ömür/döngü kullanımını referans aldığımız için bu bizi yanıltıyor.Zira araçların invertör ve şarj sistemleri gayet gelişmiş vaziyette.
Teknoloji bu şekil de giderse bir kaç sene içinde (2020-25 arası) batarya ömrü/döngüsü ve menzili çok uzayacak zaten.500 bin km'de batarya ömrünün %80 civarını koruyan 3000-5000 döngü arası ömrü olan bataryalar laboratuvar seviyesinden çıktı ticarileşmesi için uğraşılıyor.Daha yakın zamanda Tesla Metal-Hava pilleri için patent aldı.
Türkiye gibi bir ülkede Yabancı üreticilerin (Tesla-GM-Wv-Mercedes v.s gibi) tam elektrikli araçlarının gelip satılması ve teknolojik altyapısının oluşması zaten 10 seneyi bulur.O zamana kadar da ortada ne menzil ne ömür problemi kalacaktır.
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