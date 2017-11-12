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Opel yeni elektrikli araç planlarını duyurdu

PSA Grubu çatısı altına geçiş yapan Opel, 2020'ye kadar elektrikli serisine 4 model daha eklemeyi, 2024 yılında ise tamamen elektrikli model serisine sahip olmayı planlıyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Opel ve bütün Avrupa operasyonlarının GM'den PSA Grubu'na geçişi sonrası, Alman üreticinin o zamanki CEO'su Karl-Thomas Neumann markanın tamamen elektrikliye geçişi ile ilgili fikirlerini paylaşmıştı.
Şu anda elektrikli araç olarak yalnızca Chevrolet Bolt'un Avrupa versiyonu olan Opel Ampera-E'yi satan firma GM'nin üretim kısıtlamalarından dolayı telebe yetişmekte zorlanmış ve hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Norveç'teki satışlarını askıya almıştı.
Opel'in yeni CEO'su Michael Lohscheller geçtiğimiz günlerde markanın elektrikli araçlarla ilgili planlarını duyurdu. PSA Grubunun teknolojilerine tamamen erişimin onlara yeni kapılar açacağını söyleyen CEO, 2024 yılında Avrupa'daki bütün binek araç serilerinin tamamen elektrikli veya prizli hibrit (PHEV) seçeneklere sahip olacağını belirtiyor. 2020 içinde hedefleri olan CEO, Grandland X PHEV de dahil 4 adet elektrikli serinin olacağını ve markanın ufak şehir aracı Corsa'nın tamamen elektrikli bir seçeneğe sahip olacağını söylüyor.
Planın Opel'i sürdürülebilir, kârlı, enerjik ve küresel bir şirket haline getirmek için çok önemli olduğunun altını çizen Lohscheller markanın geleceğinin garanti altına alınacağını ve PSA Grubuna Alman mükemmelliğini katacaklarını söylüyor.

https://electrek.co/2017/11/09/opel-electrification-car-line-chevy-bolt-ev-demand/ Yorum Yaz
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hysteria_ 1 yıl
peki elektrikli otomobiller tipsiz olmalıdır diye bi kural mı var ya
teslayı ve bmwyi falan çık çoğu tipsiz.
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oturkmen 1 yıl hysteria_
hysteria_
peki elektrikli otomobiller tipsiz olmalıdır diye bi kural mı var ya
teslayı ve bmwyi falan çık çoğu tipsiz.

Bence Tesla ve Bmw hiç de tipsiz değil. Gelecek elektriklilerde. Bizim insanımız geç alışır o başka.
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Ac1DBuRN 1 yıl
Bir Opelci olarak Bolt'un devamını getirmelerini dilerim. 100bin bandını pek geçmeyen hibrit bir model, ülkemizde rahat tutar
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