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Open Garden ile hotspot noktaları oluşturabilirsiniz

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Günümüz akıllı telefon modellerinin pek çoğunda hotspot adı verilen ve interneti diğer cihazlara paylaştıran teknolojiye yer veriliyor. Ancak bu teknolojinin olmadığı durumlarda ise Open Garden yardıma koşuyor.

Open Garden, cihazların kablosuz olarak birbirine bağlanması ve interneti ortak olarak kullanması mantığına dayanıyor. Uygulamayı Android telefonunuza kurduktan sonra, dizüstü cihazınıza da https://opengarden.com adresinden yazılımı kurmanız gerekiyor. Her iki yazılımı da çalıştırdıktan sonra Bluetooth vasıtasıyla iki cihaz anında eşleşiyor ve telefonun internet bağlantısını paylaşıyor.

Sadece iki cihaz değil birden fazla cihaz da birbirine bağlanabiliyor. Open Garden kurulu olması yeterli. Uygulama GPS gibi lokasyon servislerini kullanarak uygulamanın açık olduğu diğer cihazları tarayabiliyor. WiFi-Direct ile de bağlantı yapmak mümkün.NFC teknolojisi ile bağlantıyı manuel de başlatabiliyorsunuz.

Uygulamanın amacı birden fazla cihazı birbirine bağlayarak kesintisiz bir internet kaynağı oluşturmak. Bir cihazda internet kesilirse, diğer bağlı cihazların internet kaynağı devreye alınıyor. Böylece hızlı bir tarama sistemi oluşturuluyor. Vaad ettikleri açısından ilgi çekici olan uygulama, denemeye değer.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.opengarden.android.MeshClient
Open Garden ile hotspot noktaları oluşturabilirsiniz
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https://opengarden.com/ Yorum Yaz
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Amedra 7 yıl
Pek kullanmadığım için fikrim yok..
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pudinkk 7 yıl
Bluetooth ile baglaniyorsa bu durumda veri hizi da surunecek sanirim
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