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Opera, Chromium projesi kapsamında geliştirdiği yeni internet tarayıcısı Opera Next'in deneme sürümünü yayınladı

5 yıl
2,6b
1
48
Tarayıcılar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Opera, Chromium projesi kapsamında geliştirdiği yeni internet tarayıcısı Opera Next'in deneme sürümünü yayınladı

Yaklaşık 10 yıldır geliştirdiği internet tarayıcı motoru Presto'yu kullanmayı bırakacağını ve iş gücünü %10 oranında azaltarak Google'nin Chromium projesine dahil olacağını açıklayan Opera, bu hamlesinden etkilenen ilk masaüstü internet gezgini sürümünü kullanıma sundu. 13 ve 14 sürüm numaralarını atlayıp direk 15'e geçip yapan yazılm firması, yeni tarayıcısına Opera Next ismini vermiş. Google'nin WebKit'in yerine Chrome tarayıcısında kullanmaya başladığı Blink motorundan gücünü alan Opera Next'in Windows ve Mac işletim sistemli bilgisayarlar için ilk deneme sürümleri bugün kullanıma sunulurken; şirketin kendi internet gezgini sistemini Google'ninki ile değiştirme kararı da tartışılmaya başladı.
Kendi tarayıcı motorunu geliştirmek yerine yeni özellikler ve ürünler geliştirmek için kaynaklarını harcama kararı alan Norveçli yazılım şirketi, tamamen yeniden tasarlanan Opera'nın aynı zamanda teknik yapısı itibarıyla da yeniden inşa edildiğine dikkat çekiyor. Speed Dial özelliği ile desteklenen tarayıcının ana sayfası, kullanıcının görüntülemek istediği içeriğe kısayollar ve hızlı arama yetisi sayesinde kolayca ulaşabilmesi için elden geçirilip yenilenmiş. İçerik erişimini basitleştirmeye odaklanan Discover, bölgesel veyahut uluslararası kaynaklardan topladığı içerikleri tek sayfa üzerinden konularına ve diğer niteliklerine göre sınıflandırarak kullanıcıya sunuyor. Chrome'nin mobil sürümünde de kullanılan esnek ön izleme yöntemleri ile belirlenen internet sayfalarının aynı pencerede bir araya getirilebilmesini sağlayan Stash ve arama motoru fonksiyonuna da sahip yeni adres çubuğu ile Chromium projesinin yapısında ihtiva ettiği bir dizi yazılımsal özelliklerden faydalanan Opera Next, Opera'nın kendine has fonksiyonlarına dair bazı değişiklikleri de beraberinde getiriyor.

Daha önce Opera Turbo olarak bilinen özellik, Off-road modu adı altında Opera Next'e entegre edilmiş. Bu mod sayesinde düşük bant genişliğine sahip internet bağlantılarıyla en iyi internet deneyimini elde etmek mümkün hale geliyor. İçeriklerin sıkıştırılarak kullanıcıya ulaştırılmasına dayanan Off-road'ın yanı sıra önceki Opera sürümünde bütünleşik olarak tarayıcıya eşlik eden firmanın kendi e-posta servisi de Chromium'a geçişten nasibini aldı. Kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda tarayıcından ayrılan bu hizmet, Opera Mail olarak ilk deneme sürümüyle dağıtılmaya başladı. Oldukça popüler hale gelen M2 e-posta servisi, böylece tarayıcının bellek kullanımını artırmamış olacak. İsteyen kullanıcılar yeni yazılımı buradan edinebilecek. 

Chromium'a geçişin 300 milyonluk Opera kullanıcı camiasını nasıl etkileyeceğini zaman gösterecek. Windows ve Mac işletim sistemine sahip bilgisayar kullanıcılarının ulaşabileceği 15 sürüm numaralı Opera Next, www.opera.com/next adresinden deneme seviyesinde dağıtılıyor. Yeni internet gezgini için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.


http://business.opera.com/press/releases/desktop/2013-05-28 Yorum Yaz
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Bukalemun 5 yıl en beğenilen
24 MB , Sürekli M.Firefox kullanan birisiyim. Ancak çok hızlı ve sade bir tasarımı var. CTRL + ENTER kombinasyonu çalışmadı bende birde sahibinden.com da 2 kez " çökme " yaşandı. Bir çok girdiğim siteye ÇOK HIZLI girdiğini tekrar belirtmek isterim. Şu adobe flash player 11 de düzgün çalışsa ve çökmese sorun kalmayacak.
24 MB , Sürekli M.Firefox kullanan birisiyim. Ancak çok hızlı ve sade bir tasarımı var. CTRL + ENTER kombinasyonu çalışmadı bende birde sahibinden.com da 2 kez...
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thestell 5 yıl
Bi denemekte fayda var
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sis651 5 yıl
Windows için beta falan da olsa baya bir sürümü çıktı Opera'nın. Linux için ise 12.16 üzerine bir şey gelmedi, Facebook mesajlaşmada bile kasıyor bu sürümde. Güncellenmesi gerekli, diyoruz ama dinleyen yok...
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DH Misafiri 5 yıl
her zaman bir Logitect'im birde Operam derdim. hayata küstüm, Bilgisayara soğudum.
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Öner 5 yıl
12.16 ile yola devam ediyorum.
10 seneden fazla bir zamandır kullanıyorum operayı, az boz bir zaman değil.
Ama chrome tabanlı operaya maalesef alışamadım.

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1.1.1.1 5 yıl
Bende nedense graz sacmaladi chrome ile devam
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FRAPS 5 yıl
Yazıklar olsun operada kendini sattı. Ne güzel sistemin vardı , seni biz sen olduğun için sevmiştim. Chrome isteyen chrome kursun neden opera chrome olmaya çalışıyor. Ne diyelim kurmaya bile gerek görmüyorum yazık oldu operama
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bkaakco 5 yıl
Yandex bile Chrome altyapısı kullanıyorsa buna şaşmamak gerek. Ama isabetli karar olmuş. Chromium gayet hızlı ve sorunsuzdur diğerlerine oranla.

Ekleme: Opera iyi kullanamamış. Maalesef Yandex ve Chrome kadar iyi değil. İleride düzelecektir.
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sarjaleti 5 yıl
Ayarlar menüsü gelecektir bence zaten arada daha bir sürü Opera sürümü var Presto'yla gelecek olan. O zamana kadar hallederler. Yoksa Operalığı kalmaz bunun. Ayrıca CTLR + ENTER bir tek bende mi çalışmıyor anlamadım?
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Ege.. 5 yıl
Her ne kadar ilk yüklendiğinde ne çerez var ne de birşey denilse de açık ve net olan birşey var o da bu tarayıcının gerçekten çok hızlı olduğu.

Eski bir Firefox ve arada bir Chrome kullanıcısı olarak çok beğendiğimi belirtmek isterim.

Yukarıda arkadaşların bahsettiği ayarlar vb. gibi eksiklikler normal sürüme kadar giderilecektir diye düşünüyorum.
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XavierPedro 5 yıl sarjaleti
paradoksumsu

Ayarlar menüsü gelecektir bence zaten arada daha bir sürü Opera sürümü var Presto'yla gelecek olan. O zamana kadar hallederler. Yoksa Operalığı kalmaz bunun. Ayrıca CTLR + ENTER bir tek bende mi çalışmıyor anlamadım?

Aynen yok ctrl + enter. Parola yöneticisi bile yok ki ben onun için kullanıyordum biraz da.
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XavierPedro 5 yıl
Abi kurar kurmaz bir iki siteyen girip, görev yöneticisini açtım ve umarım görmem dediğim şeyi gördüm;
onlarca opera.exe var. Abi zaten Chrome un bu yanından nefret ediyordum, ramin anasını ağlatıyordu. Yok abi Opera bitti benim gözümde. 12.15 sürümü ile artık gittiği yere kadar. Sonra yavaşca annemin evine; Firefox a dönerim...
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OverClocK1ng 5 yıl
Zkenstein
Chromedan daha hızlı bir tarayıcı. Test ettim müthiş olmuş.

Şöyle yazıyorsunuz ya. Yahu. Bir tarayıcıyı ilk yüklediğinde tarayıcıda ne çerez var ne bir şey. Tabi ilk yüklendiğinde hızlı olur.

Bu her zaman böyle. Haa şöyle bir şey de var. Chrome ilk çıktığında daha hızlıydı ama menüsünde bile ayar yok denilecek kadar azdı. Sonra bir sürü ayarlar vs. geldi biraz yavaşladı. Yandex'e bak. Onda hiç ayar yok gibi ama daha hızlı. Ama yukarıdaki Opera bana Yandex'ten çok daha iyi olmuş gibi geldi...

alemburda34
vay be şaşırdım doğrusu yalnız şunu belirtmek isterim bende Google Chromeda 200den fazla yer imi var tarayıcı çok yavaş açılıyor ama 200 yer imide haftalık kontrol ediyorum yani lazım yer imlerinden etkilenmeyen bir tarayıcı var mı ?

Bende de sürekli en az 35-40 sekme açık oluyor ve sürekli Ram'den yiyiyordu. Bilgisayarımdaki 8GB Ram'in sürekli 6.5GB ı dolu oluyordu. Ve bu Chrome yüzünden idi.

Sonra altın madeni buldum: "The Great Suspender" !

Şu an bakıp yazıyorum: RAM:
Total: 8GB
Used: 2782 MB
Free: 5152 MB

Şimdi Chrome'u ilk açışta İnternet'e birden abanmıyor, günde bir kere veya iki kere kullandığım sekmeler gereksiz yere RAM'imden yemiyor.
Kafadan 3.5GB RAM kazandım. Daha ne isterim...

Bu arada diğer tavsiyelerim:

Quick Notes: chrome.google.com/...

Chrome Update Notifier Plus: chrome.google.com/...

Chromium Wheel Smooth Scroller: chrome.google.com/...

Döviz ve Altın Kurları: chrome.google.com/...

Google +1 Düğmesi: chrome.google.com/...

Photo Zoom for Facebook: chrome.google.com/...

Search by Image (by Google): chrome.google.com/...


ve son olarak da, yeni İşletim sistemi kurduktan sonra eski tarayıcıda açık olan tüm sekmelerini geri getiren:

TabCloud: chrome.google.com/...
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alemburda34 5 yıl
vay be şaşırdım doğrusu yalnız şunu belirtmek isterim bende Google Chrome'da 200'den fazla yer imi var tarayıcı çok yavaş açılıyor ama 200 yer imide haftalık kontrol ediyorum yani lazım yer imlerinden etkilenmeyen bir tarayıcı var mı ?
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ByKodhan 5 yıl
chrome gibi bi hevesle indirip açtım vay be hızlıymış dedim ama sonra oyunu belli oldu belki tam sürümde daha iyi geliştirirler.
firefox ağır ama taş gibi çökme nedir bilmiyor operada ve chromede çok sık çökme yaşıyordum şuan firefoxdayız ilerde ne olur bakalım.
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sarjaleti 5 yıl
Hemen deniyorum.
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PHI 5 yıl
Yıllardır var olan sistemini neden terketti bilmiyorum ama eğer Chrome çakması bi şey olduysa 8-9 yıldır kullandığım Opera'yı terkedebilirim. Bilgisayarımda hem Opera hem Chrome var, ikisini de harmanlayıp çok harika bi şey çıktıysa ortaya o zaman tadından yenmez işte.

Kurdum şimdi. Opera'nın her türlü özelleştirmeye izin verdiği o Tercihler ve Ayarlar menüsü gitmiş, yerine klasik basit Chromium ayar sayfası gelmiş. Benim için büyük bir hayal kırıklığı bu.

Kaldı ki Opera'nın en beğendiğim taraflarından biri olan dahili RSS ve mail okuyucuları harika bir şeydi. RSS'den bir sürü siteyi takip edebilirken, maillerimi de Opera üzerinden kontrol edebilmek müthiş kullanım kolaylığı sağlıyordu benim için. Next'te ne RSS ne de mail okuyucu var. Hayal kırıklığı 2.
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Shen 5 yıl PHI
PHI

Yıllardır var olan sistemini neden terketti bilmiyorum ama eğer Chrome çakması bi şey olduysa 8-9 yıldır kullandığım Opera'yı terkedebilirim. Bilgisayarımda hem Opera hem Chrome var, ikisini de harmanlayıp çok harika bi şey çıktıysa ortaya o zaman tadından yenmez işte.

Kurdum şimdi. Opera'nın her türlü özelleştirmeye izin verdiği o Tercihler ve Ayarlar menüsü gitmiş, yerine klasik basit Chromium ayar sayfası gelmiş. Benim için büyük bir hayal kırıklığı bu.

Kaldı ki Opera'nın en beğendiğim taraflarından biri olan dahili RSS ve mail okuyucuları harika bir şeydi. RSS'den bir sürü siteyi takip edebilirken, maillerimi de Opera üzerinden kontrol edebilmek müthiş kullanım kolaylığı sağlıyordu benim için. Next'te ne RSS ne de mail okuyucu var. Hayal kırıklığı 2.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın





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_memet 5 yıl
Söylenebilecek kelime yok. Senelerdir kaynak kodlarını açmanın kendine zarardan başka bir şey getirmeyeceğini savunup duran Opera kodları açıp Presto türevlerinin efendisi olmaktansa Chrome'un kölelerinden biri olmayı tercih ediyor (Webkit'in değil, tutup Arora, Midori ya da Konqueror üzerine bir şey kurmuyor, Chrome'un popülerliğinden medet umuyor).

Bari ölüme terketiği Presto'nun kodlarını açsaydı. Şurada bunun hakkında bir imza kampanyası var, isteyen buyursun imzalasın:
change.org/...
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