Opera, Chromium projesi kapsamında geliştirdiği yeni internet tarayıcısı Opera Next'in deneme sürümünü yayınladı





Yaklaşık 10 yıldır geliştirdiği internet tarayıcı motoru Presto'yu kullanmayı bırakacağını ve iş gücünü %10 oranında azaltarak Google'nin Chromium projesine dahil olacağını açıklayan Opera, bu hamlesinden etkilenen ilk masaüstü internet gezgini sürümünü kullanıma sundu. 13 ve 14 sürüm numaralarını atlayıp direk 15'e geçip yapan yazılm firması, yeni tarayıcısına Opera Next ismini vermiş. Google'nin WebKit'in yerine Chrome tarayıcısında kullanmaya başladığı Blink motorundan gücünü alan Opera Next'in Windows ve Mac işletim sistemli bilgisayarlar için ilk deneme sürümleri bugün kullanıma sunulurken; şirketin kendi internet gezgini sistemini Google'ninki ile değiştirme kararı da tartışılmaya başladı.

Kendi tarayıcı motorunu geliştirmek yerine yeni özellikler ve ürünler geliştirmek için kaynaklarını harcama kararı alan Norveçli yazılım şirketi, tamamen yeniden tasarlanan Opera'nın aynı zamanda teknik yapısı itibarıyla da yeniden inşa edildiğine dikkat çekiyor. Speed Dial özelliği ile desteklenen tarayıcının ana sayfası, kullanıcının görüntülemek istediği içeriğe kısayollar ve hızlı arama yetisi sayesinde kolayca ulaşabilmesi için elden geçirilip yenilenmiş. İçerik erişimini basitleştirmeye odaklanan Discover, bölgesel veyahut uluslararası kaynaklardan topladığı içerikleri tek sayfa üzerinden konularına ve diğer niteliklerine göre sınıflandırarak kullanıcıya sunuyor. Chrome'nin mobil sürümünde de kullanılan esnek ön izleme yöntemleri ile belirlenen internet sayfalarının aynı pencerede bir araya getirilebilmesini sağlayan Stash ve arama motoru fonksiyonuna da sahip yeni adres çubuğu ile Chromium projesinin yapısında ihtiva ettiği bir dizi yazılımsal özelliklerden faydalanan Opera Next, Opera'nın kendine has fonksiyonlarına dair bazı değişiklikleri de beraberinde getiriyor.





Daha önce Opera Turbo olarak bilinen özellik, Off-road modu adı altında Opera Next'e entegre edilmiş. Bu mod sayesinde düşük bant genişliğine sahip internet bağlantılarıyla en iyi internet deneyimini elde etmek mümkün hale geliyor. İçeriklerin sıkıştırılarak kullanıcıya ulaştırılmasına dayanan Off-road'ın yanı sıra önceki Opera sürümünde bütünleşik olarak tarayıcıya eşlik eden firmanın kendi e-posta servisi de Chromium'a geçişten nasibini aldı. Kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda tarayıcından ayrılan bu hizmet, Opera Mail olarak ilk deneme sürümüyle dağıtılmaya başladı. Oldukça popüler hale gelen M2 e-posta servisi, böylece tarayıcının bellek kullanımını artırmamış olacak. İsteyen kullanıcılar yeni yazılımı buradan edinebilecek.





Chromium'a geçişin 300 milyonluk Opera kullanıcı camiasını nasıl etkileyeceğini zaman gösterecek. Windows ve Mac işletim sistemine sahip bilgisayar kullanıcılarının ulaşabileceği 15 sürüm numaralı Opera Next, www.opera.com/next adresinden deneme seviyesinde dağıtılıyor. Yeni internet gezgini için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.





http://business.opera.com/press/releases/desktop/2013-05-28