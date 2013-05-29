Opera, Chromium projesi kapsamında geliştirdiği yeni internet tarayıcısı Opera Next'in deneme sürümünü yayınladı

Haber Editörü
Yaklaşık 10 yıldır geliştirdiği internet tarayıcı motoru Presto'yu kullanmayı bırakacağını ve iş gücünü %10 oranında azaltarak Google'nin Chromium projesine dahil olacağını açıklayan Opera, bu hamlesinden etkilenen ilk masaüstü internet gezgini sürümünü kullanıma sundu. 13 ve 14 sürüm numaralarını atlayıp direk 15'e geçip yapan yazılm firması, yeni tarayıcısına Opera Next ismini vermiş. Google'nin WebKit'in yerine Chrome tarayıcısında kullanmaya başladığı Blink motorundan gücünü alan Opera Next'in Windows ve Mac işletim sistemli bilgisayarlar için ilk deneme sürümleri bugün kullanıma sunulurken; şirketin kendi internet gezgini sistemini Google'ninki ile değiştirme kararı da tartışılmaya başladı.
Kendi tarayıcı motorunu geliştirmek yerine yeni özellikler ve ürünler geliştirmek için kaynaklarını harcama kararı alan Norveçli yazılım şirketi, tamamen yeniden tasarlanan Opera'nın aynı zamanda teknik yapısı itibarıyla da yeniden inşa edildiğine dikkat çekiyor. Speed Dial özelliği ile desteklenen tarayıcının ana sayfası, kullanıcının görüntülemek istediği içeriğe kısayollar ve hızlı arama yetisi sayesinde kolayca ulaşabilmesi için elden geçirilip yenilenmiş. İçerik erişimini basitleştirmeye odaklanan Discover, bölgesel veyahut uluslararası kaynaklardan topladığı içerikleri tek sayfa üzerinden konularına ve diğer niteliklerine göre sınıflandırarak kullanıcıya sunuyor. Chrome'nin mobil sürümünde de kullanılan esnek ön izleme yöntemleri ile belirlenen internet sayfalarının aynı pencerede bir araya getirilebilmesini sağlayan Stash ve arama motoru fonksiyonuna da sahip yeni adres çubuğu ile Chromium projesinin yapısında ihtiva ettiği bir dizi yazılımsal özelliklerden faydalanan Opera Next, Opera'nın kendine has fonksiyonlarına dair bazı değişiklikleri de beraberinde getiriyor.
Daha önce Opera Turbo olarak bilinen özellik, Off-road modu adı altında Opera Next'e entegre edilmiş. Bu mod sayesinde düşük bant genişliğine sahip internet bağlantılarıyla en iyi internet deneyimini elde etmek mümkün hale geliyor. İçeriklerin sıkıştırılarak kullanıcıya ulaştırılmasına dayanan Off-road'ın yanı sıra önceki Opera sürümünde bütünleşik olarak tarayıcıya eşlik eden firmanın kendi e-posta servisi de Chromium'a geçişten nasibini aldı. Kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda tarayıcından ayrılan bu hizmet, Opera Mail olarak ilk deneme sürümüyle dağıtılmaya başladı. Oldukça popüler hale gelen M2 e-posta servisi, böylece tarayıcının bellek kullanımını artırmamış olacak. İsteyen kullanıcılar yeni yazılımı buradan edinebilecek.
Chromium'a geçişin 300 milyonluk Opera kullanıcı camiasını nasıl etkileyeceğini zaman gösterecek. Windows ve Mac işletim sistemine sahip bilgisayar kullanıcılarının ulaşabileceği 15 sürüm numaralı Opera Next, www.opera.com/next adresinden deneme seviyesinde dağıtılıyor. Yeni internet gezgini için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
http://business.opera.com/press/releases/desktop/2013-05-28 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
10 seneden fazla bir zamandır kullanıyorum operayı, az boz bir zaman değil.
Ama chrome tabanlı operaya maalesef alışamadım.
Ekleme: Opera iyi kullanamamış. Maalesef Yandex ve Chrome kadar iyi değil. İleride düzelecektir.
Eski bir Firefox ve arada bir Chrome kullanıcısı olarak çok beğendiğimi belirtmek isterim.
Yukarıda arkadaşların bahsettiği ayarlar vb. gibi eksiklikler normal sürüme kadar giderilecektir diye düşünüyorum.
Aynen yok ctrl + enter. Parola yöneticisi bile yok ki ben onun için kullanıyordum biraz da.
onlarca opera.exe var. Abi zaten Chrome un bu yanından nefret ediyordum, ramin anasını ağlatıyordu. Yok abi Opera bitti benim gözümde. 12.15 sürümü ile artık gittiği yere kadar. Sonra yavaşca annemin evine; Firefox a dönerim...
Şöyle yazıyorsunuz ya. Yahu. Bir tarayıcıyı ilk yüklediğinde tarayıcıda ne çerez var ne bir şey. Tabi ilk yüklendiğinde hızlı olur.
Bu her zaman böyle. Haa şöyle bir şey de var. Chrome ilk çıktığında daha hızlıydı ama menüsünde bile ayar yok denilecek kadar azdı. Sonra bir sürü ayarlar vs. geldi biraz yavaşladı. Yandex'e bak. Onda hiç ayar yok gibi ama daha hızlı. Ama yukarıdaki Opera bana Yandex'ten çok daha iyi olmuş gibi geldi...
Bende de sürekli en az 35-40 sekme açık oluyor ve sürekli Ram'den yiyiyordu. Bilgisayarımdaki 8GB Ram'in sürekli 6.5GB ı dolu oluyordu. Ve bu Chrome yüzünden idi.
Sonra altın madeni buldum: "The Great Suspender" !
Şu an bakıp yazıyorum: RAM:
Total: 8GB
Used: 2782 MB
Free: 5152 MB
Şimdi Chrome'u ilk açışta İnternet'e birden abanmıyor, günde bir kere veya iki kere kullandığım sekmeler gereksiz yere RAM'imden yemiyor.
Kafadan 3.5GB RAM kazandım. Daha ne isterim...
Bu arada diğer tavsiyelerim:
Quick Notes: chrome.google.com/...
Chrome Update Notifier Plus: chrome.google.com/...
Chromium Wheel Smooth Scroller: chrome.google.com/...
Döviz ve Altın Kurları: chrome.google.com/...
Google +1 Düğmesi: chrome.google.com/...
Photo Zoom for Facebook: chrome.google.com/...
Search by Image (by Google): chrome.google.com/...
ve son olarak da, yeni İşletim sistemi kurduktan sonra eski tarayıcıda açık olan tüm sekmelerini geri getiren:
TabCloud: chrome.google.com/...
firefox ağır ama taş gibi çökme nedir bilmiyor operada ve chromede çok sık çökme yaşıyordum şuan firefoxdayız ilerde ne olur bakalım.
Kurdum şimdi. Opera'nın her türlü özelleştirmeye izin verdiği o Tercihler ve Ayarlar menüsü gitmiş, yerine klasik basit Chromium ayar sayfası gelmiş. Benim için büyük bir hayal kırıklığı bu.
Kaldı ki Opera'nın en beğendiğim taraflarından biri olan dahili RSS ve mail okuyucuları harika bir şeydi. RSS'den bir sürü siteyi takip edebilirken, maillerimi de Opera üzerinden kontrol edebilmek müthiş kullanım kolaylığı sağlıyordu benim için. Next'te ne RSS ne de mail okuyucu var. Hayal kırıklığı 2.
Bari ölüme terketiği Presto'nun kodlarını açsaydı. Şurada bunun hakkında bir imza kampanyası var, isteyen buyursun imzalasın:
change.org/...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2622 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Tarayıcılar, opera ve