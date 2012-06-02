Opera Mini 7, Blackberry ve diğer Java platformları için yayınlandı

İnternette sörf yaparken daha az veri aktarımı gerçekleştiren, kota dostu Opera Mini tarayıcısı, iOS ve Android'in ardından Java platformları için de 7.0 versiyonuna güncellendi.

Blackberry, Symbian S60 ve J2ME telefonlarla buluşan Opera Mini 7.0, yeni bir yer im ekleme özelliği olan, popüler siteleri tarayıcının ilk ekranında görüntüleyen akıllı sayfa, sınırsız sayıda hızlı arama yapabilme desteği, birçok hatanın çözümünü, arayüzle ilgili düzenlemeleri, geliştirmeleri ve performans iyileştirmelerini beraberinde getirecek.

Mini tarayıcının güncelleme uyarıları ve dokunmatik ekranlı modellerde tek dokunuşla sekme kapatma özelliklerini de içerdiğini resmi sitesinden açıklayan Opera, veri kullanımında hissedilir derecede azalma yaşayacağınızı garanti ediyor. Düşük kotalı bir mobil pakete sahipseniz bu tarayıcıyı kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Sınırsız paketlerde ise; adil kullanım noktasını aştıktan sonra düşen internet hızı, sörf yapabilmeyi neredeyse imkansız hale getiriyor. Bu durumda Opera'nin mini çözümü, rakiplerine oranla daha rahat dolaşım yapabilmenizi sağlayacak.

Eğer Blackberry, J2ME ya da Symbian S60 platformlu bir cihaza sahipseniz hemen m.opera.com adresini ziyaret ederek Opera Mini'nin son versiyonunu indirebilirsiniz.

http://my.opera.com/mobile/blog/2012/05/31/opera-mini-7