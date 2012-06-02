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Opera Mini 7, Blackberry ve diğer Java platformları için yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,9b
1
19
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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İnternette sörf yaparken daha az veri aktarımı gerçekleştiren, kota dostu Opera Mini tarayıcısı, iOS ve Android'in ardından Java platformları için de 7.0 versiyonuna güncellendi.

Blackberry, Symbian S60 ve J2ME telefonlarla buluşan Opera Mini 7.0, yeni bir yer im ekleme özelliği olan, popüler siteleri tarayıcının ilk ekranında görüntüleyen akıllı sayfa, sınırsız sayıda hızlı arama yapabilme desteği, birçok hatanın çözümünü, arayüzle ilgili düzenlemeleri, geliştirmeleri ve performans iyileştirmelerini beraberinde getirecek. 
Mini tarayıcının güncelleme uyarıları ve dokunmatik ekranlı modellerde tek dokunuşla sekme kapatma özelliklerini de içerdiğini resmi sitesinden açıklayan Opera, veri kullanımında hissedilir derecede azalma yaşayacağınızı garanti ediyor. Düşük kotalı bir mobil pakete sahipseniz bu tarayıcıyı kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Sınırsız paketlerde ise; adil kullanım noktasını aştıktan sonra düşen internet hızı, sörf yapabilmeyi neredeyse imkansız hale getiriyor. Bu durumda Opera'nin mini çözümü, rakiplerine oranla daha rahat dolaşım yapabilmenizi sağlayacak.
Eğer Blackberry, J2ME ya da Symbian S60 platformlu bir cihaza sahipseniz hemen m.opera.com adresini ziyaret ederek Opera Mini'nin son versiyonunu indirebilirsiniz.

http://my.opera.com/mobile/blog/2012/05/31/opera-mini-7 Yorum Yaz
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astronot16 7 yıl
telefon icin çok ideal bir tarayici fakat pc de pek tercih etmiyorum.
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akayogullari 7 yıl
Önceden 6.5 vardi sonra 7 yi yükledim güzel cok beyendim derken video acmadigini fark ettim ne youtube nede baska sitelerdekini . acaba sizdedemi böyle
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DH Misafiri 7 yıl
internet kurdu kardes telefonunda tl yoksa veya internet paketin yoksa yukleniyorda kalir
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a.ylmz 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

internet kurdu kardes telefonunda tl yoksa veya internet paketin yoksa yukleniyorda kalir

pardon demek istediğinizi anlayamadım.benim netimde sorun yok dostum.yanlış anlamışsın.
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DH Misafiri 7 yıl
opera 7 mükemmel bence şu an symbian kulanicisiyim yanlız bi sorun var gibi google arama motoru bozuk s6ov3 kullanıyorum gorsellerde arama yapınca normal mobil google sayfası değilde klasik görsell modu geliyor (pc mod) 2 google mobilde arama yapamıyorum örneğin opera yazıyorum google arama motoruna alta inip mobilde ara dedinmi eror veriyor bi ikinciside alışveriş haberler felan filan var var bunlardada hata veriyor ama program kendini onariyor gibime geliyor şuan aynı sorunu yaşayanlar varsa yazabilirmi s60v3 kullanıcıları şuan 7 surumyle yazıyorum hızı mülkemmel ayrıca smart page ana sayfasida mülkemell :)
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YGA 7 yıl
Androidin tarayicisinda hiz bakimindan bir problem yok. Kota icin kullanmayi deneyecegim.
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bsliali 7 yıl
Nevfel
Son derece iyi olmus. Samsung s3353 ile yaziyorum bu mesaji. Sayfalar cok hizli aciliyor bu telefonda bile.

bendeki 3353 e yüklenmiyor kardeş nasıl yükledin indiriyorum açılırken yükleniyor bölümüne kalıyor
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a.ylmz 7 yıl
haberi görünce bende hemen indirip denedim.gerçekten farkedilir değişim var.hız olarak 6.5 e göre cok daha iyi.fakat benim en cok beğendiğim veri girdisi iyilestirmesi.devamlı girdiğim bir bahis sitesinin ana sayfası açıldığında 6.5 sürümü ile 750kb veri girdisi oluyordu.7.0 sürümünde ise aynı sayfayı açtığımda 120kb gorunuyor.cömert(!) operatorlerimiz sayesinde cogumuz 100-250mb gibı internet paketleri kullandıgımız için en faydalı yenılık olarak bu görünüyor.
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fatality1907 7 yıl
opera mini şuan tatışmasız en iyi mobil tarayıcı.
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zıplayanpırasa 7 yıl fatality1907
fatality1907

opera mini şuan tatışmasız en iyi mobil tarayıcı.


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GaMeLeCtROniCa 7 yıl
samsung s5270 chat 527 de java hatası veriyor opera 4.4 kullanıyorum mecburen :(
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diemcizone 7 yıl
S5620 ve Galaxy S Wifi 5.0 ile kullanıyorum çok memnunum çok hızlı ve kasma gibi sorun yok herkese tavsiye ederim.
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Virinom 7 yıl
Samsung GT-S5620 üzerinde Opera Mini 7.0 ile yazıyorum.Tam puanı hak ediyor.
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