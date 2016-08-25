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Opera VPN uygulaması, Android’e geldi

Opera’nın bir süredir iOS platformunda kullanımda olan VPN hizmeti, Android platformunda da kullanıma sunuldu. Yüksek fiyatlı VPN servislerine alternatif arayanlar, bu hizmeti deneyebilir.
2 yıl
8,5b
1
18
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Opera’nın bir süredir iOS platformunda kullanımda olan VPN hizmeti, Android platformunda da kullanıma sunuldu. Masaüstü tarayıcısında hali hazırda entegre olarak bu hizmeti sunan Opera, mobil tarafta ise bağımsız bir uygulama ile yer aldı.

Opera VPN hizmeti, aslında firmanın geçen yıl satın aldığı SurfEasy girişiminin teknolojilerini barındırıyor. Hızlı ve kolay bağlantı mantığını benimseyen uygulamada, ABD, Kanada, Almanya, Singapur gibi pek çok ülke bulunuyor ve bunların sayısı giderek artacak.

Ayrıca Bkz. "Hayrettin sonsuz koşu oyununda"

Opera VPN ücretsiz olması nedeniyle, tüketicilerin ilgisini çekmeyi planlıyor. Hali hazırda yüksek fiyatlı VPN servislerine alternatif arayanlar, Opera VPN hizmetini deneyebilir. Bununla birlikte, hizmetin rakipleri kadar sıkı güvenlik çözümleri sunmadığı ifade ediliyor.

Peki ücretli rakiplerinin karşısına ücretsiz olarak çıkan Opera VPN nasıl bir gelir modeli oluşturacak? Muhtemelen kullanıcıların bazı alışkanlıklarını izleyerek, reklam platformu için daha hedefe yönelik ürünler oluşturacaktır.

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atilasat 2 yıl en beğenilen
bugünkü sosyal medyaya erişim engeli sonrasında artık kullanmak farz oldu.lakin diğer vpn'lar 7-8 mb iken bu 44 mb.
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Mianfei 2 yıl
Opera vpn bende calismiyor baglana basiyorjm guvenilir evet diyorum opera o aslanmi ne hayvandı uzgun surat yapiyo baglanti hatasi diyo 50mbit net la
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shadowtr 2 yıl
İhtiyaç halinde iş görecek kadar çalışsa yeter. 7/24 VPN kullanmaya gerek yok.
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WaylandIZMIR 2 yıl
Birazda Androidçiler rahat rahat izlesin. Anladınız :))
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infom@n 2 yıl
Çok yavaş ama iş görüyor.
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mavi kalem 2 yıl
Temel amacı ne bunun
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Pi 2 yıl
Beni izledikten sonra ne manasi var? Gerci hangisi izlemiyor ki?
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Das Boot 2 yıl
Masaustu surumunde en son hala developer surumunde vpn ozelligi vardi. Normal surume de gelmis mi?
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Pontus Euxinus 2 yıl
Opera Max'tan sonra Opera VPN. Opera güzel işler yapıyor. Bazı reklamlarda tam çalışmasa da masaüstü ve mobil tarayıcılarda reklam engelleme, masaüstü tarayıcısında izlediğiniz videoyu penceresinden çıkarıp başka işlerinizi yaparken ekranın herhangi bir yerinde izlemeye devam edebilme gibi şeylerle güzel iş çıkarıyor.

Şimdi denedim, çalışıyor. Hola'yı siliyorum.
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alemburda34 2 yıl
Opera max + opera vpn sorun olur mu acaba birinden biri iptal olur heralde ?
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Pontus Euxinus 2 yıl alemburda34
alemburda34
Opera max + opera vpn sorun olur mu acaba birinden biri iptal olur heralde ?

Evet, aynı anda çalışmıyorlar. Uygulamalarda tasarruf için Max, yasaklı siteler için Opera VPN. Aslında Max de VPN mantığı ile çalışıyor ama her uygulamada sitelere girişte işe yaramayabiliyor.
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Kefelon 2 yıl
Ücretli bile almak isteseniz mobilde doğru düzgün VPN sağlayan yok. Bilindik firmaların bu tür işlere girişmesi çok hoş. Umarım diğer firmalara örnek olur da onlarda VPN uygulamaları çıkarmaya başlarlar.
Hemen indiriyorum Opera VPN'i.
1 Yanıt Yanıtla +1
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ressi1 2 yıl Kefelon
Kefelon

Ücretli bile almak isteseniz mobilde doğru düzgün VPN sağlayan yok. Bilindik firmaların bu tür işlere girişmesi çok hoş. Umarım diğer firmalara örnek olur da onlarda VPN uygulamaları çıkarmaya başlarlar.

Hemen indiriyorum Opera VPN'i.

pia, finch, zpn ?
1 Yanıt Yanıtla +1
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Audi383848 2 yıl
Güzel olmuş.İndireceğim.

Malum akk bir de bant genişliği azaltması yapıyorlar o yüzden vpn candır.
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