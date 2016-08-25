Opera VPN uygulaması, Android’e geldi

Opera’nın bir süredir iOS platformunda kullanımda olan VPN hizmeti, Android platformunda da kullanıma sunuldu. Masaüstü tarayıcısında hali hazırda entegre olarak bu hizmeti sunan Opera, mobil tarafta ise bağımsız bir uygulama ile yer aldı.

Opera VPN hizmeti, aslında firmanın geçen yıl satın aldığı SurfEasy girişiminin teknolojilerini barındırıyor. Hızlı ve kolay bağlantı mantığını benimseyen uygulamada, ABD, Kanada, Almanya, Singapur gibi pek çok ülke bulunuyor ve bunların sayısı giderek artacak.

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Opera VPN ücretsiz olması nedeniyle, tüketicilerin ilgisini çekmeyi planlıyor. Hali hazırda yüksek fiyatlı VPN servislerine alternatif arayanlar, Opera VPN hizmetini deneyebilir. Bununla birlikte, hizmetin rakipleri kadar sıkı güvenlik çözümleri sunmadığı ifade ediliyor.

Peki ücretli rakiplerinin karşısına ücretsiz olarak çıkan Opera VPN nasıl bir gelir modeli oluşturacak? Muhtemelen kullanıcıların bazı alışkanlıklarını izleyerek, reklam platformu için daha hedefe yönelik ürünler oluşturacaktır.

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