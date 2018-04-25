Opera daha kullanışlı dediği yeni tarayıcısı Opera Touch’ı duyurdu

Opera, mobil internet tarayıcısı deneyimini daha kolay bir hale getirmeyi amaçlayan Opera Touch adlı yeni bir mobil web tarayıcısını duyurdu. Tek elle uygulama kullanımının zorluğunu kolaya döndürmek isteyen geliştiriciler, Opera Touch’ı tek elle kullanım için özel olarak geliştirdi.

Opera Touch ‘ın alt kısmına yerleştirilen “Hızlı İşlem Düğmesi” (fast action button veya FAB) ismi verilen işlevsel özellik sayesinde sekmeler arasında geçiş veya arama motorunda arama yapmak için parmağınızı yukarıya çıkarmak zorunda kalmıyorsunuz. Bu özellik, ekranın üst kısmındaki adres çubuğuna dokunmak ve ardından klavyeye ulaşmaktan daha ergonomik ve işlevsel olarak tasarlanmış. Hızlı İşlem Düğmesi sayesinde tek el veya parmakla sekmeler arasında geçiş yapabilir, yeni sekme açabilir ve arama motorunda arama yapabilirsiniz.

Opera geliştiricilerinin tasarım süreci hakkında açıklamalarını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Opera Touch ayrıca, bünyesinde barındırdığı ve “Flow” olarak isimlendirdiği bir özellikle daha geliyor. Flow özelliği mobil tarayıcınızda açık olan sekmeleri tablet veya bilgisayardaki Opera tarayıcınıza, ya da tam tersi olacak şekilde QR kod kullanarak aktarılmasını sağlıyor. Bu özelliği kullanabilmek için, hem masaüstü hem de mobil cihazlarda Opera'yı çalıştırmanız gerekiyor.

Opera Touch ilk olarak Android platformda yayınlandı. Google Play Store’dan hemen sonra App Store’da da yayınlanması için fazla zaman geçmeyeceği düşünülüyor. Ayrıca, yeni mobil uygulama ile uyumlu olması açısından Opera masa üstü tarayıcısı için de bir güncelleme yayınlandı.

Opera Touch tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz