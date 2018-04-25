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Opera daha kullanışlı dediği yeni tarayıcısı Opera Touch’ı duyurdu

Rakiplerinin önüne geçmeyi hedefleyen Opera Browser, bu bağlamda yeni tarayıcısı Opera Touch’ı duyurdu. Opera Touch, daha ergonomik ve daha kullanışlı bir deneyim vaat ediyor.
1 yıl
3,5b
1
16
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Opera, mobil internet tarayıcısı deneyimini daha kolay bir hale getirmeyi amaçlayan Opera Touch adlı yeni bir mobil web tarayıcısını duyurdu. Tek elle uygulama kullanımının zorluğunu kolaya döndürmek isteyen geliştiriciler, Opera Touch’ı tek elle kullanım için özel olarak geliştirdi.

Opera Touch ‘ın alt kısmına yerleştirilen “Hızlı İşlem Düğmesi” (fast action button veya FAB) ismi verilen işlevsel özellik sayesinde sekmeler arasında geçiş veya arama motorunda arama yapmak için parmağınızı yukarıya çıkarmak zorunda kalmıyorsunuz. Bu özellik, ekranın üst kısmındaki adres çubuğuna dokunmak ve ardından klavyeye ulaşmaktan daha ergonomik ve işlevsel olarak tasarlanmış. Hızlı İşlem Düğmesi sayesinde tek el veya parmakla sekmeler arasında geçiş yapabilir, yeni sekme açabilir ve arama motorunda arama yapabilirsiniz. 

Opera geliştiricilerinin tasarım süreci hakkında açıklamalarını aşağıdan izleyebilirsiniz.
 

Opera Touch ayrıca, bünyesinde barındırdığı ve “Flow” olarak isimlendirdiği bir özellikle daha geliyor. Flow özelliği mobil tarayıcınızda açık olan sekmeleri tablet veya bilgisayardaki Opera tarayıcınıza, ya da tam tersi olacak şekilde QR kod kullanarak aktarılmasını sağlıyor. Bu özelliği kullanabilmek için, hem masaüstü hem de mobil cihazlarda Opera'yı çalıştırmanız gerekiyor.

Opera Touch ilk olarak Android platformda yayınlandı. Google Play Store’dan hemen sonra App Store’da da yayınlanması için fazla zaman geçmeyeceği düşünülüyor. Ayrıca, yeni mobil uygulama ile uyumlu olması açısından Opera masa üstü tarayıcısı için de bir güncelleme yayınlandı.

Opera Touch tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz
Opera Touch: Google Play Store 

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wakari_mayo 1 yıl
Kullanışlı değil. Sekmelere tek tuş ile ulaşamıyorsunuz, duckduckgo ile arama yok. Daha yol katetmesi gerekiyor.
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soryy 1 yıl
Operayı lisede kullanırdım masaüstünde ne günlerdi yaklaşık 10 sene olmuş nerden baksan.
Efsaneydi o zamanlar kullanım payı yine %5-10 u geçmiyordu ama çok kullanışlıydı diğerlerine göre.
Piyasadan silinip gitti sonra.
Her sene yeni tarayıcı çıkarmaya başladılar
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Paroksetin 1 yıl
Opera her zaman favorim olmuştur.
Kullanıcılarını her yönüyle düşünüyor.
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system_25 1 yıl
Ee e alternatif var mı ne kullanıyoruz şimdi?
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Kriger 1 yıl
Telefonda kullanmıyorum fakat masaüstü için Opera'ı kullanıyorum. O da sırf içinde VPN olduğu için , kolay bir kullanımı var.
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MKG24 1 yıl
opera vpn hizmeti vermeyi bırakınca mobilde kullanmanın pek anlamı kalmadı...
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system_25 1 yıl
Pcdeki Chrome mobilde çok başarılı değil sanırım. Uzun süre mobil Chrome kullandıktan sonra Samsungun kendi tarayıcısı ile yola devam ediyorum.
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Mianfei 1 yıl system_25
system_25
Pcdeki Chrome mobilde çok başarılı değil sanırım. Uzun süre mobil Chrome kullandıktan sonra Samsungun kendi tarayıcısı ile yola devam ediyorum.

Şahsen tek aradığım veri senk. oda pcde Chromedan vazgeçemediğim için telde de Chrome işte. Eğer Google servisleri eklentileri vs olmasaydı pcde yüzde yüz opera telde de boat browser kullanırdım
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a_y_k_u_t 1 yıl
Masaüstü sürümünü denedim önceden opera neon adında, pek beğenmedim. Mobilde basitlik ve sadelikten yanayım. Via Browser kullanıyorum reklamsız ve sade çok iyi bir browser herkese öneririm. Opera touch fena değil ama chrome gibi ram canavarı gibi geldi bana :)
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Fenomenon 1 yıl
Opera özellikle de Çinlilere satıldıktan sonra çok bozdu. Şuan opera'dan yazıyorum ama bir sürü sorunu var. Yine de güzel Bi alternatif bulamadığımdan opera'ya devam ediyorum.
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erhanercan 1 yıl Fenomenon
Aynen opera eski opera değil bende bıraktım kullanmayı nadiren kullanıyorum
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Fuat.Kamis 1 yıl
Opera kullanmak ayrıcalıktır. Ancak mobilde cihaz iyiyse chrome cidden çok kullanışlı.
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