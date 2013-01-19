Opera, Ice adlı yeni mobil tarayıcısını Şubat ayında duyuracak





Mobil platformların en beğenilen tarayıcılarından olan Opera, standart sürümü Opera Mobile ve verileri sıkıştırma yoluyla veri harcamasını en aza indiren Opera Mini ile yoluna devam ediyor. Ancak firma Şubat ayında yeni bir sürüm daha tanıtacağını duyurdu.





Opera'nın Ice adını verdiği yeni tarayıcısı, hız ve performans sunan Presto motorunun aksine WebKit motorunu kullanacak. WebKit motoru bugün Safari, Chrome ve Android stok tarayıcı gibi uygulamalarda temel alınıyor.





Ice tarayıcısında butonlar yerine parmak hareketleri kullanılıyor ve tamamen farklı bir tecrübe yaşatmak isteniyor. Sekmeler ikonlarla yer değişirken, yeni sitelere adres yazarak veya arama yapılabiliyor.





Ice tarayıcısı Şubat ayında iOS ve Android için yayınlanacak. Ancak Windows Phone için şimdilik bir çalışma yok. Opera büyük talebin olduğu Android ve iOS işletim sistemlerine ağırlık vermeyi planlıyor. Masaüstü sürümü de Mart ayında yayınlanacak. Ayrıca mini sürümü de geliştirilmeye devam edilecek.

http://www.pocket-lint.com/news/49375/opera-ice-new-webkit-browser