Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Opera, Ice adlı yeni mobil tarayıcısını Şubat ayında duyuracak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
688
1
7
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 Mobil platformların en beğenilen tarayıcılarından olan Opera, standart sürümü Opera Mobile ve verileri sıkıştırma yoluyla veri harcamasını en aza indiren Opera Mini ile yoluna devam ediyor. Ancak firma Şubat ayında yeni bir sürüm daha tanıtacağını duyurdu. 

 Opera'nın Ice adını verdiği yeni tarayıcısı, hız ve performans sunan Presto motorunun aksine WebKit motorunu kullanacak. WebKit motoru bugün Safari, Chrome ve Android stok tarayıcı gibi uygulamalarda temel alınıyor. 

Ice tarayıcısında butonlar yerine parmak hareketleri kullanılıyor ve tamamen farklı bir tecrübe yaşatmak isteniyor. Sekmeler ikonlarla yer değişirken, yeni sitelere adres yazarak veya arama yapılabiliyor.

Ice tarayıcısı Şubat ayında iOS ve Android için yayınlanacak. Ancak Windows Phone için şimdilik bir çalışma yok. Opera büyük talebin olduğu Android ve iOS işletim sistemlerine ağırlık vermeyi planlıyor. Masaüstü sürümü de Mart ayında yayınlanacak. Ayrıca mini sürümü de geliştirilmeye devam edilecek.

http://www.pocket-lint.com/news/49375/opera-ice-new-webkit-browser Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Holy Templar 6 yıl
bekleyelim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rabelisa 6 yıl
Farkı ne olacakmış? beklemedeyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 6 yıl
eskıden operayı cok kullanıyyordum cunku hızlıydı. sımdı ıse chrome dolphın bıde androıdın kendı tarayıcısından daha dusuk bır performans verıyor.. bır ara guncelledım oyle oldu. acaba bunlar ılerıye goturelım derken gerıye mı gıtmısler..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 6 yıl
Ne fark sunacak merak ediyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Armin van Buuren* 6 yıl
xvolkapx
opera mini ve mobile dan farklı ne sunacak acaba?

Asıl amaç gesture falan değil, Opera'nın artık Webkit hasretini gidermek istemesi. Kapalı kapılar ardında gelişirdiği tarayıcıyı kullanıcılar üzerinde deneyecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kpln04 6 yıl
opera mini ve mobile dan farklı ne sunacak acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vitor reis 6 yıl
bir safari olucak mı?
bunu hep beraber önümüzdeki süreçte göreceğiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung GALAXY SIII Mini video inceleme 6 yıl Uygulama Haber 36. Bölüm ile mobil cihazlarınızı gıdası olmaya devam ediyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Dizel Partikül Filtresi (Dpf) iptali
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim