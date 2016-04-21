Opera tarayıcısı artık ücretsiz ve sınırsız VPN desteği sunuyor

Birçok kullanıcı internette sörf yaparken gizliliğini koruma adına ya da konumuna bağlı olarak kısıtlı içeriğe erişebilmek için VPN kullanmak zorunda kalıyor. Özellikle devlet tarafından engellenen sitelere erişim sağlamak için kullanılan bu yöntem genellikle üçüncü parti tarayıcı eklentileriyle mümkün hale gelebiliyor ya da kullanıcılar ücretli VPN aboneliği satın almak durumunda kalıyorlar. Ancak Opera bugünden itibaren kullanıcılar için ana alternatiflerden biri haline gelmiş durumda.

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"Opera 37, dahili reklam engelleyici ile geliyor ve Chrome'dan daha hızlı"

Opera masaüstü tarayıcısının en son geliştirici sürümü, kullanıcıların kolayca bilgilerini gizleyebilecekleri 256 bit şifrelenmiş bağlantıya geçiş yapmayı sağlayan VPN desteği ile birlikte geliyor. Şirket, sınırsız ve ücretsiz olarak sunulacak entegre VPN hizmetiyle birlikte kullanıcıların artık eklenti indirme ve VPN abonelikleri için para ödemek zorunda kalmayacağını söylüyor.

reklam engelleme seçeneği entegre etmişti. Şirket şimdiki VPN hamlesiyle de bu gelişimi bir sonraki seviyeye taşımış oldu. Opera geliştirici sürümünde yer alan dahili VPN özelliğini etkinleştirmek için "O" menüsü > Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik bölümüne erişip VPN seçeneğini aktif hale getirmek gerekiyor. Böylece kullanıcılar Amerika Birleşik Devletleri, Kanada veya Almanya üzerinden web gezintisi yapıyormuş gibi görünebiliyorlar. Opera kısa süre içinde daha fazla konum seçeneği sunarak özelliği daha da kapsamlı hale getirecek. Buradaki Opera, geride bıraktığımız Mart ayında tarayıcısına yerleşik birseçeneği entegre etmişti. Şirket şimdiki VPN hamlesiyle de bu gelişimi bir sonraki seviyeye taşımış oldu. Opera geliştirici sürümünde yer alan dahili VPN özelliğini etkinleştirmek içinbölümüne erişipaktif hale getirmek gerekiyor. Böylece kullanıcılarveyaüzerinden web gezintisi yapıyormuş gibi görünebiliyorlar. Opera kısa süre içinde daha fazla konum seçeneği sunarak özelliği daha da kapsamlı hale getirecek. Buradaki bağlantıya tıklayarak Opera'nın dahili VPN özelliğine sahip en son geliştirici sürümünü bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

http://www.opera.com/blogs/desktop/2016/04/free-vpn-integrated-opera-for-windows-mac/