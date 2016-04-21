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Opera tarayıcısı artık ücretsiz ve sınırsız VPN desteği sunuyor

Geçtiğimiz ay web tarayıcısına entegre reklam engelleme seçeneği dahil eden Opera Software şimdi de popüler internet tarayıcısına ücretsiz ve sınırsız dahili VPN özelliği ekledi.
3 yıl
15,1b
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25
Tarayıcılar
Onur Seven
Haber Editörü
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Birçok kullanıcı internette sörf yaparken gizliliğini koruma adına ya da konumuna bağlı olarak kısıtlı içeriğe erişebilmek için VPN kullanmak zorunda kalıyor. Özellikle devlet tarafından engellenen sitelere erişim sağlamak için kullanılan bu yöntem genellikle üçüncü parti tarayıcı eklentileriyle mümkün hale gelebiliyor ya da kullanıcılar ücretli VPN aboneliği satın almak durumunda kalıyorlar. Ancak Opera bugünden itibaren kullanıcılar için ana alternatiflerden biri haline gelmiş durumda.
Ayrıca Bkz. "Opera 37, dahili reklam engelleyici ile geliyor ve Chrome'dan daha hızlı"
Opera masaüstü tarayıcısının en son geliştirici sürümü, kullanıcıların kolayca bilgilerini gizleyebilecekleri 256 bit şifrelenmiş bağlantıya geçiş yapmayı sağlayan VPN desteği ile birlikte geliyor. Şirket, sınırsız ve ücretsiz olarak sunulacak entegre VPN hizmetiyle birlikte kullanıcıların artık eklenti indirme ve VPN abonelikleri için para ödemek zorunda kalmayacağını söylüyor.
Opera, geride bıraktığımız Mart ayında tarayıcısına yerleşik bir reklam engelleme seçeneği entegre etmişti. Şirket şimdiki VPN hamlesiyle de bu gelişimi bir sonraki seviyeye taşımış oldu. Opera geliştirici sürümünde yer alan dahili VPN özelliğini etkinleştirmek için "O" menüsü > Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik bölümüne erişip VPN seçeneğini aktif hale getirmek gerekiyor. Böylece kullanıcılar Amerika Birleşik Devletleri, Kanada veya Almanya üzerinden web gezintisi yapıyormuş gibi görünebiliyorlar. Opera kısa süre içinde daha fazla konum seçeneği sunarak özelliği daha da kapsamlı hale getirecek. Buradaki bağlantıya tıklayarak Opera'nın dahili VPN özelliğine sahip en son geliştirici sürümünü bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

http://www.opera.com/blogs/desktop/2016/04/free-vpn-integrated-opera-for-windows-mac/ Yorum Yaz
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KillForYou! 3 yıl en beğenilen Pi
Pi
Peki operanin ne kari olacak bundan? Malum vpn fiyatlarini biliyorsunuz. Nasil beles verecek?


Bugüne kadar, ücretsiz tarayıcı yazıp yayınlarken, kărı neydiyse, şimdi de kărı o.
PiPeki operanin ne kari olacak bundan? Malum vpn fiyatlarini biliyorsunuz. Nasil beles verecek?Bugüne kadar, ücre...
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V4LKyR 3 yıl
OverClocK1ng
Neyinkafasi Sizin dediğiniz gibi olabilmesi için sitenin sıkıştırılmış veriyi kendisinin göndermesi gerekiyor,bunun olabilmesi için hem tüm web sitelerine hemde tüm kullanıcıların tarayıcılarına böyle bir özellik,protokol eklenmesi gerekiyor.aksi taktirde örneğin bir resimi sıkıştırmak için cihaza indirse veri tasarrufunun amacı kalmıyor.Bir resmi sıkıştırılmış olarak doğrudan indirmekte şuan imkansız olduğuna göre bu iş için arasunucu gerekiyor.arasunucuda ister istemez kullanıcılar için vpn görevi görüyor.
Yaw ben mantığını anlattım. Sen tek tek seçip Resim sıkışmaz vs demişsin. Ben detaylıca nerden bileyim hangisini sıkıştırır, ne kadar sıkıştırır. Veri tabi ki istediğimiz web sitesinde sıkıştırılmaz. Google o siteden istediğimiz bilgiyi alıp, kendi sunucuları vasıtasıyla daha iyi optimize vs. edip sıkıştırıp yolluyor ve daha hızlı geliyor. Bilgisayarda ise sıkıştırılan veri açılıyor. Buraya iyi dikkat et şimdi bak büyük büyük yazıyorum. Sonra resim dedin falan deme: SIKIŞTIRABİLDİĞİ VERİYİ Sıkıştırıp, yollar. Sonra deme bana: Şunu sıkıştırmaz, bunu ellemez.
İlla tek tek açıklayarak yazacağız. Bu arada yazdıklarınızın gerçeklerle pek alakası yok hocam demişsin. Neyin gerçekle alakası yok? Sıkıştırıp yollamasının mı ?

Arkadaş hala daha kuş üzümü ile karpuzu kıyaslamaya çalışıyor... :(
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Paroksetin 3 yıl
Opera'nın "Turbo" özelliğide bir çeşit proxy bağlantısı kuruyor. Eğer hiç alternatifiniz kalmaz ise zor zamanlarınızda kurtarıcınız olabilir.
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cemturk 3 yıl
Google chrome zenmate eklentisi kurun oldu bitti.
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kadirirdem 3 yıl
güzel ama ben kullanmıyorum o tarayıcıyı...
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2K 3 yıl
Ben zaten kimliğimi gizleme peşinde değilim ve gizlemeye çalışan ve gizlediklerini sananlar da öyle sanmaya devam etsin. VPN'ı sırf ulaşamadığım bazı hizmetlere Pandora gibi ulaşmak için kullanıyorum o yüzden de Zenmate ücretsiz versiyonu kullanıyorum eğer Opera'ın ki daha hızlıysa deneyebilirim.
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OverClocK1ng 3 yıl
Kefelon
Aynı etkiyi Google Chromeun Veri Tasarrufu isimli eklentisi de sağlıyor. Yapılış amacı VPN olmasada...

Ne alaka ki? Veri tasarrufu, veriyi size sıkıştırılmış olarak gönderiyor. Veri sıkıştırıldığı için daha ufak boyuta inip bilgisayarınıza geliyor ve bilgisayarda tekrar açılıyor. Böylece 1 MB boyutunda bir resmi, 800 kb gibi veri çekerek görmüş oluyorsunuz. Bu sayede de hem adİ Kullanım Kotasını az harcıyor, hem de sayfaları daha hızlı dolaşıyorsunuz.
VPN ise bambaşka bir şey. Sizin dolaşacağınız sayfaya başka bir ülke üzerinden ulaşmış gibi görünüyorsunuz. Böylece sizin ülkede yasaklı olan bir sayfaya girebiliyorsunuz.
Kuş üzümü ile karpuzu kıyaslamak olmaz...
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Neyinkafasi 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Kefelon
Aynı etkiyi Google Chromeun Veri Tasarrufu isimli eklentisi de sağlıyor. Yapılış amacı VPN olmasada...


Ne alaka ki? Veri tasarrufu, veriyi size sıkıştırılmış olarak gönderiyor. Veri sıkıştırıldığı için daha ufak boyuta inip bilgisayarınıza geliyor ve bilgisayarda tekrar açılıyor. Böylece 1 MB boyutunda bir resmi, 800 kb gibi veri çekerek görmüş oluyorsunuz. Bu sayede de hem adİ Kullanım Kotasını az harcıyor, hem de sayfaları daha hızlı dolaşıyorsunuz.

VPN ise bambaşka bir şey. Sizin dolaşacağınız sayfaya başka bir ülke üzerinden ulaşmış gibi görünüyorsunuz. Böylece sizin ülkede yasaklı olan bir sayfaya girebiliyorsunuz.

Kuş üzümü ile karpuzu kıyaslamak olmaz...

Veri sıkıştırma işlemi tarayıcıların cloud sunucularında yapılıyor.yani girmek istediğin url ve cookie bilgilerin sıkıştırma yapılan sunucuya gönderiliyor,sunucu çok hızlı bir şekilde paketliyor ve cihaza gönderiyor,cihazda sıkıştırılmış veriyi açarak size gösteriyor.yani işleyişi vpn ye çok benziyor ama vpnde denemez.budurumun en basit kanıtı ip adresiniz değişir.(hatta 2 ip adreside etkin olur)İkisinin farkı ise vpn herşeyi şifreler en başta içeriğede bakmaz veri sadece veridir,veri tasarrufunda ise girdiğiniz sitedeki içeriği kontrol eder sadece sıkıştırılabilen ögeleri paketler ve gönderir.(resim, html kodları vs.)Yani veri tasarrufu açıkken 2 bağlantıdan veriler görüyoruz,vpnde sadece vpnye bağlandığımızdan bir tane.
Sizin dediğiniz gibi olabilmesi için sitenin sıkıştırılmış veriyi kendisinin göndermesi gerekiyor,bunun olabilmesi için hem tüm web sitelerine hemde tüm kullanıcıların tarayıcılarına böyle bir özellik,protokol eklenmesi gerekiyor.aksi taktirde örneğin bir resimi sıkıştırmak için cihaza indirse veri tasarrufunun amacı kalmıyor.Bir resmi sıkıştırılmış olarak doğrudan indirmekte şuan imkansız olduğuna göre bu iş için arasunucu gerekiyor.arasunucuda ister istemez kullanıcılar için vpn görevi görüyor.

Bu arada yazdıklarınızın gerçeklerle pek alakası yok hocam.
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Ciclista 3 yıl
Opera'nın 64-bit i yokmuydu?
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V4LKyR 3 yıl
Eğer bu doğruysa, işte şimdi Opera'nın kullanıcı sayısındaki artışı izleyin.
Mesela ben şu an indiriyorum bile.
Helal olsun Opera.
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Pi 3 yıl
Peki operanin ne kari olacak bundan? Malum vpn fiyatlarini biliyorsunuz. Nasil beles verecek?
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KillForYou! 3 yıl Pi
Pi
Peki operanin ne kari olacak bundan? Malum vpn fiyatlarini biliyorsunuz. Nasil beles verecek?


Bugüne kadar, ücretsiz tarayıcı yazıp yayınlarken, kărı neydiyse, şimdi de kărı o.
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ReSpAwN_22 3 yıl
ipleak.net üzerinden kontrol edildiğinde ip adresiniz görülebiliyor. Günü kurtarabilir ama güvenli olduğunu düşünmüyorum. Kararlı sürümde belki düzeltirler.
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muratai 3 yıl ReSpAwN_22
ReSpAwN_22
ipleak.net üzerinden kontrol edildiğinde ip adresiniz görülebiliyor. Günü kurtarabilir ama güvenli olduğunu düşünmüyorum. Kararlı sürümde belki düzeltirler.

dns leak onların derdi değil. bedavaya %100 anonimlik sunmak gibi bir gayeleri yok. ayrıca %100 log alıyorlardır, öyle illegal işlere girişmek için kullanan olursa vay haline :)
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Arranger. 3 yıl ReSpAwN_22
ReSpAwN_22

ipleak.net üzerinden kontrol edildiğinde ip adresiniz görülebiliyor. Günü kurtarabilir ama güvenli olduğunu düşünmüyorum. Kararlı sürümde belki düzeltirler.

Webrtc nedeniyle ip görünüyor.

sibergah.com/...
bilenlerkabilesi.com/...
bilenlerkabilesi.com/...
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wolf silver 3 yıl
Mobildeki opera Max da çok iyi ancak redmi note 2 de kullanamıyorum... Adamlar gerçekten iyi uygulama yapmışlar...
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Kefelon 3 yıl
Aynı etkiyi Google Chrome'un "Veri Tasarrufu" isimli eklentisi de sağlıyor. Yapılış amacı VPN olmasada...
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Logic_Man 3 yıl Kefelon
Kefelon

Aynı etkiyi Google Chrome'un "Veri Tasarrufu" isimli eklentisi de sağlıyor. Yapılış amacı VPN olmasada...

Google'ın eklentisi https bağlantılarda devredışı kalıyor.
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