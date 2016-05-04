Opera versiyonları, reklam engelleyici özelliği kazandı

Son dönemde internette karşımıza sıkça gelen reklam gösterimleri için en etkili yol olarak görülen engelleme yazılımları, daha çok benimsenmeye başladı. Geliştiriciler, artık reklam engelleyiciyi ürünlerine entegre etmeye başladı. Opera bunlardan birisi.

Firmadan yapılan duyuruda, masaüstü için Opera yazılımı ve Opera Mini Android uygulamasının dahili reklam engelleyici özelliği kazandığı açıklandı. Tarayıcıların yerleşik olarak bu özelliği sunması, pek çok avantajı da beraberinde getiriyor.

Örneğin Opera uygulamasında reklam engelleyici açık iken, engelleyici olmayan tarayıcılara göre sayfalar yüzde 89 daha hızlı yükleniyor. Ayrıca üçüncü taraf engelleyici kullanan tarayıcılara göre yüzde 45 hızlı yükleme söz konusu. Yine Opera Mini tarafında da yüzde 40 daha hızlı gezinti imkanı sunuluyor.

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Çevrimiçi reklam gösterimleri, belirli bir yükleme işlemi gerektirdiği için, sayfanın genelinin yüklenmesini uzatıyor. Elbette günümüzde, geniş bant internet sayesinde bu süreler hissedilmeyecek derecede kısaldı ancak yine de ağır reklamların olduğu bir sayfa bazen sorunlar oluşturabiliyor. Gösterim alanlarını daha yüklenmeden engelleyen yazılımlar, sayfanın genel yüklenme süresini de düşürmüş oluyor. Diğer taraftan bellek tasarrufu ve enerji verimliliğine de olumlu katkı yapıyor.

Reklam engelleyici yazılımı, tarayıcıların güncel sürümlerinde aktif edilmiş durumda. Ana menü altından reklamlar engellenebiliyor. Ayrıca web siteleri için bir beyaz liste de oluşturabiliyorsunuz.

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