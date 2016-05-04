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Opera versiyonları, reklam engelleyici özelliği kazandı

İnternette sürekli karşınıza çıkan reklamlardan bunaldıysanız, bir reklam engelleyici yazılımına mutlaka başvurmuşsunuzdur. Opera şimdi, bu yazılımı yerleşik olarak sunuyor.
3 yıl
5,4b
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44
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Opera versiyonları, reklam engelleyici özelliği kazandı

Son dönemde internette karşımıza sıkça gelen reklam gösterimleri için en etkili yol olarak görülen engelleme yazılımları, daha çok benimsenmeye başladı. Geliştiriciler, artık reklam engelleyiciyi ürünlerine entegre etmeye başladı. Opera bunlardan birisi.

Firmadan yapılan duyuruda, masaüstü için Opera yazılımı ve Opera Mini Android uygulamasının dahili reklam engelleyici özelliği kazandığı açıklandı. Tarayıcıların yerleşik olarak bu özelliği sunması, pek çok avantajı da beraberinde getiriyor.

Örneğin Opera uygulamasında reklam engelleyici açık iken, engelleyici olmayan tarayıcılara göre sayfalar yüzde 89 daha hızlı yükleniyor. Ayrıca üçüncü taraf engelleyici kullanan tarayıcılara göre yüzde 45 hızlı yükleme söz konusu. Yine Opera Mini tarafında da yüzde 40 daha hızlı gezinti imkanı sunuluyor.

Ayrıca Bkz. "Rafadan Tayfa artık mobilde"

Çevrimiçi reklam gösterimleri, belirli bir yükleme işlemi gerektirdiği için, sayfanın genelinin yüklenmesini uzatıyor. Elbette günümüzde, geniş bant internet sayesinde bu süreler hissedilmeyecek derecede kısaldı ancak yine de ağır reklamların olduğu bir sayfa bazen sorunlar oluşturabiliyor. Gösterim alanlarını daha yüklenmeden engelleyen yazılımlar, sayfanın genel yüklenme süresini de düşürmüş oluyor. Diğer taraftan bellek tasarrufu ve enerji verimliliğine de olumlu katkı yapıyor.

Reklam engelleyici yazılımı, tarayıcıların güncel sürümlerinde aktif edilmiş durumda. Ana menü altından reklamlar engellenebiliyor. Ayrıca web siteleri için bir beyaz liste de oluşturabiliyorsunuz.

Masaüstü sürümü tıklayınız 


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redoracle 3 yıl en beğenilen
DH kendi ayağına sıkmış resmen bu haberle

Umarım haberi yapan arkadaşı yollamazlar,malum kendisinin çok seveni var

Şimdi reklamcılar düşünsün

Şaka bir yana DH bize lazım,umarım hiçbirzaman sıkıntı yaşamazlar maddi yönden.
DH kendi ayağına sıkmış resmen bu haberleUmarım haberi yapan arkadaşı yollamazlar,malum kendisinin çok seveni varŞimdi reklamc...
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***Leopard*** 3 yıl
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Birinci sira Dh Forum un
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Morphinz 3 yıl
Aranızda hiç OPERA kullanmamış birileri varsa lütfen indirip deneyin..
Tartışmasız en kullanışlı tarayıcı budur. Dünyada ilk Multipage özelliğini çıkaran, hatta şuan standart gelen özelliklerin %80'ini bulan tarayıcı OPERA'dır.
Chrome ve muadili firmalardan daha eski bir firmadır. Ve reklama para vermediği için şuan daha az kullanılmaktadır..
Çok iyi bir parola yönetimi ve caching sunar. Hatta otomatik oynatılan flash, video görüntülerini dahi durdurabiliyorsunuz...
Örneğin bir dizi sitesi açtığınızda her taraftan reklam fışkırıyor ve ya reklam değilde player'ların flash içeriği açılıyor ilk önce. Opera'da bunlar olmuyor.

Marketi ve eklentileri geniştir. Bazı eklentilerle istediğiniz her türlü siteden video, mp3 vb. ön gösterimi bulunan her şeyi tek tıkla istediğiniz uzantıda indirebilirsiniz.
Özelleştirilebilir butonları, hızlı erişim klasörleri, kısayolları, temaları derken ciddi anlamda çok ama çok iyidir...

Bir şans verin pişman olmazsınız.
Aranızda hiç OPERA kullanmamış birileri varsa lütfen indirip deneyin..Tartışmasız en kullanışlı tarayıcı budur. Dünyada ilk Multipage özelliğini çıkaran, ...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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1 Avatar
9unkarekoku 3 yıl
Kaç gündür aklıma gelen özelliği Opera'da görünce şaşırmadım değil. Video izlerken başka sayfaları da gezebilmek ne güzel :)

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sercandk 3 yıl
Birkaç yıldır mobilde sadece operayi kullanıyorum ve hiç yarı yolda bırakmadı pişman etmedi sağolsun :)
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jimhendrix 3 yıl
.
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jimhendrix 3 yıl
Opera miniyi o kadar da begenmiyorum, standart versiyon daha iyi ona da gelmeli.
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verdi001 3 yıl
Ya donanım haberdeki reklamları engellemiyor.ayarlardan aktif ettim ama hikaye. Artı vpn özelliği nerde bulamadım indirme özelliğide yok opera miniden bahsediyorum.

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selmand 3 yıl verdi001
verdi001
Ya donanım haberdeki reklamları engellemiyor.ayarlardan aktif ettim ama hikaye. Artı vpn özelliği nerde bulamadım indirme özelliğide yok opera miniden bahsediyorum.



Vpn beta sürümünde aktif.. İndirme için eklenti lazım... engelleme özelliği zamanla daha iyi olacaktır.. Hız olarak chromedan iyisi olduğu kesin.
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ardaalisahin 3 yıl
Opera mini de calisiyor ama bu dhnin mobil surumunde yeni sayfa olarak gelen reklama care degil,hala geliyor o sayfa,reklam gozukmuyor ama reklami gec tusuna basmak durumunda kaliyorum.Bir de anlamadigim sekilde reklamin yerine haber sitelerinden haber gosteriyor.
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Audi383848 3 yıl
Yeni özellik güzel olmuş.Denedim.
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Mihrali Bey 3 yıl
Yazıklar olsun Opera'ya. Dh'ye de Allah akıl fikir versin. Bu haberin amacı ne?
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verdi001 3 yıl
Hemen indiriyorum ve choromeyi devre dışı bırakıyorum.
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DH Misafiri 3 yıl
adaway kurulu deneyemedim ins calisiyodr
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