Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Opera'nın masaüstü sürümüne "kenar çubuğu eklenti" desteği geldi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,2b
1
7
Tarayıcılar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Opera'nın masaüstü sürümüne
 
Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcıları arasında yer alan Opera, masaüstü sürümünlerinde verimliliği arttıcı "kenar çubuğu eklenti" desteği kazandı.
Opera 30 ile getirilen"kenar çubuğu eklenti" desteği, kişilerin internet tarayıcıları üzerinde aynı anda birden fazla iş yapmasını kolaylaştırıyor. Şimdilik burada yer alan 25'den fazla eklenti ile çalışma gösteren sistem, internet tarayıcısı üzerine hesap makinesi ya da TweetDeck (Twitter odaklı) gibi eklentiler dahil ediyor ve böylece örneğin aynı pencere içerisinde hem Twitter'dan hem de normal sayfalarda gezilebiliyor.
Opera'nın Windows, Mac ve Linux sürümlerini ücretsiz olarak buradan elde edebilirsiniz. 

http://thenextweb.com/apps/2015/06/09/opera-brings-sidebar-extensions-to-its-desktop-browser/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Snac Twingum 4 yıl
Bi "Rockmelt" vardı. Apple'ın eski çalışanlardan biri ayrılıp kurmuştu. Bir süre kullanmıştım ve baya kolaylık sunuyordu.
Facebook, Tumblr, Twitter gibi sosyal ağları kolaylıkla takip ediliyordun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Regoan 4 yıl
aynı pencere içerisinde derken neyi söylüyor ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 4 yıl
Eski Opera'nın özelliklerini 2 yılda zor topladılar..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Paroksetin 4 yıl MegaWolt38
MegaWolt38

Eski Opera'nın özelliklerini 2 yılda zor topladılar..

Bunlar zaten olması gereken özellikler, ayrıca eski opera ile pek alakası yok bu yeni operanın.Eski opera sayısız kişiselleştirme sunuyorken, yeni opera chromium özelliklerini bile tam anlamıyla sunamıyor.Ha kaliteli şu anki hali chromeye kök söktürüyor fakat eski opera değil..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
balcis 4 yıl
portable da kurulabiliyor kur dene, güzel bir sistem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl PowerColor'dan yeni nesil üst seviye ekran kartı tasarımı ve Devil ses kartı video ön inceleme 4 yıl AMD'nin yeni ekran kartını kullandık: Eyefinity Freesync ile 7680x1140 pikselde oyun video ön inceleme 4 yıl LG'den G Flex2'ye ilk bakış bu videoda 4 yıl Bu ekran kartı diğerlerinden farklı görünüyor: Galaxy GTX 980 Ti HOF video ön inceleme 4 yıl Uzaylılar, AMD'nin yeni GPU'su ile güçlendi: Alienware 17 ve AMD R9 M390X video ön inceleme 4 yıl Asus'un yepyeni oyuncu monitörü: 34-inç, kavisli ve Turbo özellikli monitör video ön inceleme 4 yıl GeForce GTX 980 Ti daha hızlı daha serin: Zotac'dan özel tasarımlı kartlar video ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim