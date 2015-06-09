Opera'nın masaüstü sürümüne "kenar çubuğu eklenti" desteği geldi

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Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcıları arasında yer alan Opera, masaüstü sürümünlerinde verimliliği arttıcı "kenar çubuğu eklenti" desteği kazandı.
Opera 30 ile getirilen"kenar çubuğu eklenti" desteği, kişilerin internet tarayıcıları üzerinde aynı anda birden fazla iş yapmasını kolaylaştırıyor. Şimdilik burada yer alan 25'den fazla eklenti ile çalışma gösteren sistem, internet tarayıcısı üzerine hesap makinesi ya da TweetDeck (Twitter odaklı) gibi eklentiler dahil ediyor ve böylece örneğin aynı pencere içerisinde hem Twitter'dan hem de normal sayfalarda gezilebiliyor.
Opera'nın Windows, Mac ve Linux sürümlerini ücretsiz olarak buradan elde edebilirsiniz.
http://thenextweb.com/apps/2015/06/09/opera-brings-sidebar-extensions-to-its-desktop-browser/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Facebook, Tumblr, Twitter gibi sosyal ağları kolaylıkla takip ediliyordun.
Bunlar zaten olması gereken özellikler, ayrıca eski opera ile pek alakası yok bu yeni operanın.Eski opera sayısız kişiselleştirme sunuyorken, yeni opera chromium özelliklerini bile tam anlamıyla sunamıyor.Ha kaliteli şu anki hali chromeye kök söktürüyor fakat eski opera değil..