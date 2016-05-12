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Opera'nın yeni güç tasarruf modu Chrome'dan yüzde 50 daha az şarj tüketiyor

Tarayıcısını dahili reklam engelleyici ve ücretsiz sınırsız VPN gibi özelliklerle donatan Opera bu kez de Chrome'dan yüzde 50 daha uzun pil ömrü sağlayabilecek yeni bir güç tasarruf modu tanıttı.
3 yıl
8,4b
1
10
Tarayıcılar
Onur Seven
Haber Editörü
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Opera son zamanlarda piyasadaki en aktif tarayıcı geliştiricisi oldu. Dahili reklam engelleyici ve ücretsiz VPN hizmeti sunmasından sonra firma şimdi yeni bir güç tasarruf modu tanıttı. Adından da anlaşılabileceği gibi bu yeni fonksiyon, özellikle dizüstü bilgisayar ve tablet kullanıcılarına uzun ömürlü bir pil ömrü sağlamayı hedefliyor. Opera'nın kendi rakamlarına göre ilk sonuçlar da oldukça etkileyici.
Şirket, özellikle Google Chrome ile karşılaştırıldığında bu modun yüzde 50 daha uzun pil ömrü sağlayabileceğini söylüyor. Bu özellik devreye girdiğinde tarayıcı adres çubuğunun yanında bir pil simgesi görünüyor ve pil süresini uzatmak için ayarlar otomatik olarak optimize ediliyor. Örneğin arka plan sekmeleri askıya alınıyor ve böylece artık arka planda otomatik yenileme gerçekleşmiyor. Güç tasarruf modu ses ve video oynatmalarını da optimize ediyor. Ayrıca kare hızı saniyede 30 kareye düşürülürken kullanılmayan uzantılar da durduruluyor.
Ayrıca Bkz. "Opera'dan iOS için ücretsiz ve sınırsız VPN uygulaması"
Opera, Windows 10 çalıştıran ve aynı zamanda i7 işlemci ve 16GB RAM ile donatılmış Lenovo X250 laptopla gerçekleştirilen testlerde pil ömründe yüzde 50 iyileşme olduğunu söylüyor. Denemelerde YouTube da dahil olmak üzere 11 popüler web sitesi kullanılmış. Her sayfanın öncekiler kapatılmadan ayrı bir sekmede açıldığı ve 5 kez kaydırılarak daha sonra 1 dakika boyunca öylece bırakıldığı belirtiliyor. Laptop bataryası tamamen bitene kadar test tekrar edilmiş. Şirket, etkin güç tasarruf moduyla pil ömrünü test ederken reklam engelleyicinin de açık olduğunu söylüyor.
Yeni özellik Opera tarayıcısının geliştirici sürümünde mevcut ve pil seviyesi yüzde 20'nin altına düştüğünde otomatik olarak etkin hale getirmek isteyip istemediğinizi soruyor. Elbette sonuç yapılandırma ve kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak değişebilir ancak her durumda Opera pil ömründe bir artış yaşanacağını garanti ediyor.
Opera'nın yeni güç tasarruf modu Chrome'dan yüzde 50 daha az şarj tüketiyor
 

http://news.softpedia.com/news/replace-google-chrome-with-opera-to-get-50-more-battery-life-in-windows-10-503990.shtml Yorum Yaz
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Fenomenon 3 yıl en beğenilen
PC tarafını bilemem ama mobilde chrome bataryayı resmen sömürüyor.

Edit: örnek vermek gerekirse chrome kullanırken batarya kullanım oranı %20'nin altına düşmüyordu. Şimdi kontrol ettim opera mini'nin kullanım oranı %6. Uzun süredir sadece opera mini kullanıyorum zaten.
PC tarafını bilemem ama mobilde chrome bataryayı resmen sömürüyor.Edit: örnek vermek gerekirse chrome kullanırken batarya kullanım oranı %20'nin altı...
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infom@n 3 yıl
aycibin
sertacaygun Androidde en iyi tarayıcı Samsungun tarayıcısı. PCde de kişisel
Samsung tarayicisi chromedan bile fazla sarj yiyor.burdaki pil testinde 1 saat uzun sure aldigini test etmisler. gsmarena.com/... Ben dolphin kullaniyorum.cok emin degilim ama sanirim sarj konusunda fena degil.birebir kiyaslamasini bulamadim ama chromedan daha iyi gibi sanki.operanin bu ozelligi mobilde de var mi acaba

Samsung'un tarayıcısı Chrome tabanlı.
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bkaakco 3 yıl
Bana göre hız ve sağlamlık bakımından Chrome için en iyi alternatiflerden birisidir Opera.
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bircancan 3 yıl
İos icin henuz yok,beklemedeyiz operamini chromium tarayıcı motoruna gecti geceli terk ettim,pil konusunda vasat artık,reklam engelleyici ve bu pil özelligi gelirse tekrar eski gunlerimize merhaba deriz operemini ile.
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Mimar SaNAN 3 yıl
yerli yersiz sıkıntı çıkartmasa opera en iyisi.
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kadirirdem 3 yıl
yakında operayı deneyeceğim...
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sertacaygun 3 yıl
Android'de en iyi tarayıcı Samsung'un tarayıcısı. PC'de de kişisel
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aycibin 3 yıl sertacaygun
sertacaygun

Android'de en iyi tarayıcı Samsung'un tarayıcısı. PC'de de kişisel

Samsung tarayicisi chrome'dan bile fazla sarj yiyor.burdaki pil testinde 1 saat uzun sure aldigini test etmisler.
gsmarena.com/...

Ben dolphin kullaniyorum.cok emin degilim ama sanirim sarj konusunda fena degil.birebir kiyaslamasini bulamadim ama chrome'dan daha iyi gibi sanki.opera'nin bu ozelligi mobilde de var mi acaba
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infom@n 3 yıl
Leş olmaya başlayan Chrome'a alternatif arıyorum. Edge için çok umutluydum ama henüz alfa sürümüyle aynı stabilitede. Firefox leş, bakalım yeni opera nasıl olmuş.
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Fenomenon 3 yıl en beğenilen
PC tarafını bilemem ama mobilde chrome bataryayı resmen sömürüyor.

Edit: örnek vermek gerekirse chrome kullanırken batarya kullanım oranı %20'nin altına düşmüyordu. Şimdi kontrol ettim opera mini'nin kullanım oranı %6. Uzun süredir sadece opera mini kullanıyorum zaten.
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