Opera'nın yeni güç tasarruf modu Chrome'dan yüzde 50 daha az şarj tüketiyor

Opera son zamanlarda piyasadaki en aktif tarayıcı geliştiricisi oldu. Dahili reklam engelleyici ve ücretsiz VPN hizmeti sunmasından sonra firma şimdi yeni bir güç tasarruf modu tanıttı. Adından da anlaşılabileceği gibi bu yeni fonksiyon, özellikle dizüstü bilgisayar ve tablet kullanıcılarına uzun ömürlü bir pil ömrü sağlamayı hedefliyor. Opera'nın kendi rakamlarına göre ilk sonuçlar da oldukça etkileyici.

Şirket, özellikle Google Chrome ile karşılaştırıldığında bu modun yüzde 50 daha uzun pil ömrü sağlayabileceğini söylüyor. Bu özellik devreye girdiğinde tarayıcı adres çubuğunun yanında bir pil simgesi görünüyor ve pil süresini uzatmak için ayarlar otomatik olarak optimize ediliyor. Örneğin arka plan sekmeleri askıya alınıyor ve böylece artık arka planda otomatik yenileme gerçekleşmiyor. Güç tasarruf modu ses ve video oynatmalarını da optimize ediyor. Ayrıca kare hızı saniyede 30 kareye düşürülürken kullanılmayan uzantılar da durduruluyor.

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Opera, Windows 10 çalıştıran ve aynı zamanda i7 işlemci ve 16GB RAM ile donatılmış Lenovo X250 laptopla gerçekleştirilen testlerde pil ömründe yüzde 50 iyileşme olduğunu söylüyor. Denemelerde YouTube da dahil olmak üzere 11 popüler web sitesi kullanılmış. Her sayfanın öncekiler kapatılmadan ayrı bir sekmede açıldığı ve 5 kez kaydırılarak daha sonra 1 dakika boyunca öylece bırakıldığı belirtiliyor. Laptop bataryası tamamen bitene kadar test tekrar edilmiş. Şirket, etkin güç tasarruf moduyla pil ömrünü test ederken reklam engelleyicinin de açık olduğunu söylüyor.

Yeni özellik Opera tarayıcısının geliştirici sürümünde mevcut ve pil seviyesi yüzde 20'nin altına düştüğünde otomatik olarak etkin hale getirmek isteyip istemediğinizi soruyor. Elbette sonuç yapılandırma ve kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak değişebilir ancak her durumda Opera pil ömründe bir artış yaşanacağını garanti ediyor.

http://news.softpedia.com/news/replace-google-chrome-with-opera-to-get-50-more-battery-life-in-windows-10-503990.shtml