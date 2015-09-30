Opera'nın yeni logosu Windows Phone sürümüne de geldi

Geçtiğimiz günlerde marka yüzünü ve logosu yenileyen dünyanın en popüler internet tarayıcılarından Opera, bu değişimi resmi Windows Phone uygulamasına da getirdi.

Bu doğrultuda 9.0 kodlu yeni sürümüne güncellenen Windows Phone için Opera Mini, canlı karo dahil birçok noktada yeni üç boyutlu logosunu kullanmaya başladı. Bazı ufak arayüz değişiklikleri de alan uygulama, ayrıca merkezine açılabilir bir menü sistemi dahil etti.

Ücretsiz olarak sunulan Windows Phone için Opera Mini'ye buradan ulaşabilirsiniz. Yeni marka yüzünün detayları ise burada yer alıyor.

http://www.windowscentral.com/opera-refreshes-official-windows-phone-app-reflect-rebranding