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Opera'nın yeni logosu Windows Phone sürümüne de geldi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,7b
1
12
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Opera'nın yeni logosu Windows Phone sürümüne de geldi
 
Geçtiğimiz günlerde marka yüzünü ve logosu yenileyen dünyanın en popüler internet tarayıcılarından Opera, bu değişimi resmi Windows Phone uygulamasına da getirdi.
Bu doğrultuda 9.0 kodlu yeni sürümüne güncellenen Windows Phone için Opera Mini, canlı karo dahil birçok noktada yeni üç boyutlu logosunu kullanmaya başladı. Bazı ufak arayüz değişiklikleri de alan uygulama, ayrıca merkezine açılabilir bir menü sistemi dahil etti. 
Ücretsiz olarak sunulan Windows Phone için Opera Mini'ye buradan ulaşabilirsiniz. Yeni marka yüzünün detayları ise burada yer alıyor.

http://www.windowscentral.com/opera-refreshes-official-windows-phone-app-reflect-rebranding Yorum Yaz
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istanbulbirbaska 4 yıl en beğenilen
Yazıklar olsun hala javalı telefonlar için yapılmış mini sürümü koyuyorlar. Koysana adam gibi opera mobile uygulamasını , ne diye dandik mini sürümü koyuyorsun.
Yazıklar olsun hala javalı telefonlar için yapılmış mini sürümü koyuyorlar. Koysana adam gibi opera mobile uygulamasını , ne diye dandik mini sürümü koyuyorsu...
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ø 4 yıl
Opera en iyi tarayıcıdır.
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Guest-1E8273177 4 yıl
Yeni logo 6 rakamı bariz. 6 rakamıda şeytanın simgesi. Ben daha opera kullanmam.
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Piêr Dé Sans 4 yıl Guest-1E8273177
siz rakamları öğrenememişsiniz o zaman. 6 yı nereden çıkarttınız orda bilemiyorum. ayrıca 6 şeytanın simgesi falan da değil. hani öyle bir söylenti var o da 666 zaten. sırf karalayayım diye böyle saçmalamanız enteresan olmuş.
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istanbulbirbaska 4 yıl en beğenilen
Yazıklar olsun hala javalı telefonlar için yapılmış mini sürümü koyuyorlar. Koysana adam gibi opera mobile uygulamasını , ne diye dandik mini sürümü koyuyorsun.
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Whippoorwill 4 yıl istanbulbirbaska
istanbulbirbaska
Yazıklar olsun hala javalı telefonlar için yapılmış mini sürümü koyuyorlar. Koysana adam gibi opera mobile uygulamasını , ne diye dandik mini sürümü koyuyorsun.

+1 Kötü durumda şu an.
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mkyb 4 yıl
Çok büyük güncelleme.
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津波 4 yıl
Resmi sürümü ne zaman gelmiş yau şimdi gördüm. Hemen indireyim bari.
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